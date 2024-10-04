Pizza Hut買一送一優惠 $99歎兩個必勝批/任揀5款批底/半價加配小食

Pizza Hut十月推出期間限定優惠！必勝批買一送一，低至$99即可歎到2個必勝批，除了千島海鮮、超級至尊等經典口味外，新品香檸蜜糖辣肉腸及蒜香海蜆焗薯同享優惠，更可任選5款批底。加配小食亦同樣有優惠，低至半價就食到！超值優惠絕對不能錯過，一於約齊親朋好友齊齊家中開派對、食Pizza。

必勝批買一送一 低至$99兩個批 即日起至10月30日，全線Pizza Hut推出指定必勝批買一送一超級優惠，12款人氣必勝批任君選擇！顧客更可自選5款獨創批底，包括爆脆批、鬆厚批或手工酸種薄批，及以$19起升級至芝心批或芝脆批。