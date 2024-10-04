Pizza Hut買一送一優惠 $99歎兩個必勝批/任揀5款批底/半價加配小食

Pizza Hut十月推出期間限定優惠！必勝批買一送一，低至$99即可歎到2個必勝批，除了千島海鮮、超級至尊等經典口味外，新品香檸蜜糖辣肉腸及蒜香海蜆焗薯同享優惠，更可任選5款批底。加配小食亦同樣有優惠，低至半價就食到！超值優惠絕對不能錯過，一於約齊親朋好友齊齊家中開派對、食Pizza。
必勝批買一送一 低至$99兩個批
即日起至10月30日，全線Pizza Hut推出指定必勝批買一送一超級優惠，12款人氣必勝批任君選擇！顧客更可自選5款獨創批底，包括爆脆批、鬆厚批或手工酸種薄批，及以$19起升級至芝心批或芝脆批。
是次優惠更包括近期新推出口味，分別有香檸蜜糖辣肉腸及蒜香海蜆焗薯，創新滋味攻占味蕾！
半價加配優惠
Pizza Hut再誠意送上多款「加餸」推介，低至半價優惠有加$15即享的蘑菇忌廉雞湯（原價$39），只需加$29的必配經典蒜蓉包（原價$44），更有一班人秒殺的原味 /香辣雞翼（8隻）（折扣後$45；原價$74）及星級醬燒豬仔骨（半份）拼香脆薯條（折扣後$79；原價$159）。優惠期間全線分店堂食及外賣自取全日適用。
|必勝批口味
|普通批
|大批
|香檸蜜糖辣肉腸【全新】
|$99
|$134
|蒜香海蜆焗薯【全新】
|$139
|$174
|海鮮至尊【人氣No. 1】
|$179
|$214
|經典至尊【年銷1M+】
|$149
|$184
|千島海鮮
|$164
|$199
|超級至尊
|$164
|$199
|千島意式風情
|$149
|$184
|夏威夷風光
|$139
|$17
|田園至尊【素食之選】
|$129
|$164
|瑪格麗特【素食之選】
|$129
|$164
|意式辣肉腸
|$109
|$144
|芝士狂熱【素食之選】
|$99
|$134