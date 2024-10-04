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生活
2024-10-04 12:00:00

Pizza Hut買一送一優惠 $99歎兩個必勝批/任揀5款批底/半價加配小食

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Pizza Hut買一送一優惠 $99歎兩個必勝批/任揀5款批底/半價加配小食

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Pizza Hut十月推出期間限定優惠！必勝批買一送一，低至$99即可歎到2個必勝批，除了千島海鮮、超級至尊等經典口味外，新品香檸蜜糖辣肉腸及蒜香海蜆焗薯同享優惠，更可任選5款批底。加配小食亦同樣有優惠，低至半價就食到！超值優惠絕對不能錯過，一於約齊親朋好友齊齊家中開派對、食Pizza

必勝批買一送一 低至$99兩個批

即日起至1030日，全線Pizza Hut推出指定必勝批買一送一超級優惠，12款人氣必勝批任君選擇！顧客更可自選5款獨創批底，包括爆脆批、鬆厚批或手工酸種薄批，及以$19起升級至芝心批或芝脆批。

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是次優惠更包括近期新推出口味，分別有香檸蜜糖辣肉腸及蒜香海蜆焗薯，創新滋味攻占味蕾！

半價加配優惠

Pizza Hut再誠意送上多款「加餸」推介，低至半價優惠有加$15即享的蘑菇忌廉雞湯（原價$39），只需加$29的必配經典蒜蓉包（原價$44），更有一班人秒殺的原味 /香辣雞翼（8隻）（折扣後$45；原價$74）及星級醬燒豬仔骨（半份）拼香脆薯條（折扣後$79；原價$159）。優惠期間全線分店堂食及外賣自取全日適用。

必勝批口味 普通批 大批
香檸蜜糖辣肉腸【全新】 $99 $134
蒜香海蜆焗薯【全新】 $139 $174
海鮮至尊【人氣No. 1】 $179 $214
經典至尊【年銷1M+】 $149 $184
千島海鮮 $164 $199
超級至尊 $164 $199
千島意式風情 $149 $184
夏威夷風光 $139 $17
田園至尊【素食之選】 $129 $164
瑪格麗特【素食之選】 $129 $164
意式辣肉腸 $109 $144
芝士狂熱【素食之選】 $99 $134
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