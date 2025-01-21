Pizza Hut醬漬鮑魚八芝批限定登場！新春必食鮑皇八寶撈/醬鮑一口酥

新年當然要食意頭菜，Pizza Hut推出限定八重芝士系列，帶來新春必食的醬漬鮑魚八芝批！更有全新登場的鮑皇八寶撈及醬鮑一口酥，新一年「鮑」各位愈撈愈旺。另外即日起，Hut Rewards會員更享限時試食，低至85折就有得試新品，即睇詳請。

八重芝士系列

Pizza Hut推出期間限定八重芝士系列，分別有醬漬鮑魚及辣肉腸菠蘿兩款口味。兩款必勝批均使用8種芝士，包括布旺倫芝士、忌廉芝士、巴馬臣芝士、莫扎里拉芝士、車打芝士、蒙特里積芝士、紅波芝士和硬質芝士，批面上芝士球配上外脆內軟的芝心批邊，入口極具層次，充滿香濃芝味，芝士迷絕對要試！

主打醬漬鮑魚八芝批，$199起即可享用原隻醬漬鮑魚加帆立貝及八重芝士滋味，另一口味金蘿辣腸八芝批，香辣風味挑動味蕾。此外，Pizza Hut 首次推出

鮑皇八寶撈，將中式傳統撈起與Pizza結合，將醬漬鮑魚、薄脆底、刁草芝士醬及豐富配料為新一年撈出好意頭。更有醬鮑一口酥新登場。即日起至1月27 日期間，Hut Rewards會員尊享限時試食價，低至85折可單點八重芝士系列，八芝批低至$169，八重芝士套餐只需$254起。