Pizza Hut限時買1送1優惠 $99起買主菜即送皇牌意粉/飯

Pizza Hut由即日起至9月11日推出全新7日限定買1主菜送1皇牌意粉/飯優惠！一系列高蛋白之選為你隨時充「肌」，選購任何一款高蛋白主菜，即可免費獲贈一份皇牌意粉或飯。主菜選擇包括香噴噴忌廉海鮮煲、啖啖肉豬仔脾、惹味醬燒豬仔骨、外脆內嫩烤雞等，共有6款高蛋白選擇，超親民價格$99起。無論堂食或外賣，全線分店均適用，想知詳情即睇內文了解詳請！

補蛋白之選！$99起即歎精選海鮮/肉類主菜 + 人氣皇牌意粉/飯

即日起至9月11日，於全線Pizza Hut只需選購1款主打高蛋白質的指定主菜，即可免費從6款人氣意粉及飯中任選1款，最平$99就可以歎盡主菜及意粉或飯。

主菜方面，除了近期新推出的刁草忌廉海鮮煲配蒜蓉包（5片）（堂食限定）、黑椒汁豬仔脾配烤雜菜（鐵板為堂食限定），亦有烤香腸拼盤拼薯蓉、香烤豬手配薯蓉（堂食限定）、星級醬燒豬仔骨拼香脆薯條及香草烤雞（半隻）拼香脆薯條共6款選擇，款款都充滿優質蛋白質！

贈送之意粉或飯則包括香濃肉醬意粉、海鮮寬條麵、芝士菠菜蘑菇長通粉、秘製葡式烤雞焗飯、香蒜肉絲意粉及芝士海鮮焗飯，通通都是暢銷經典，自由組合出心水組合！優惠期間全線分店堂食、外賣自取及外賣速遞全日適用，立即打開Pizza Hut 手機應用程式或網站落單，以最抵價歎盡意式大餐滋味！