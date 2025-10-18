Pizza Hut韓式醬烤牛肉必勝批新登場 必勝批買一送一平均$49.5起/歎盡14款口味

韓風來襲！今期Pizza Hut「韓式醬烤牛肉必勝批」全新口味必勝批限定登場，即日起至11月26日，全港Pizza Hut嘆盡地道韓式風味！另外，即日起至10月31日，Pizza Hut推出期間限定日日買一送一優惠，14款必勝批可供選擇，堂食及外賣自取同樣適用，買一送一優惠同時適用於全新「韓式醬烤牛肉必勝批」，五款獨創批底自由配搭，只需$99起即可食到兩款口味必勝批，即睇詳情！

韓式醬烤牛肉必勝批由Pizza Hut韓國團隊親自監修，呈現正宗韓式滋味。靈感取自經典韓式燒肉，精選嫩滑牛肉以秘製韓式醬汁醃製，佐以韭菜的清香與爽脆，與濃郁肉汁交織，層次分明。搭配雙重高達及莫扎里拉芝士，入口綻放濃郁芝香與絲滑拉絲口感。最後淋上以韓式辣椒醬、醬油、蒜蓉與蜂蜜調製的靈魂洋釀醬，甜中微辣，令人回味無窮。是次韓式醬烤牛肉必勝批作為期間限定之作，惠顧指定套餐即可免費升級品嚐，而惠顧其他套餐，即可以$30升級品嚐(單點價$179起)，一嘗地道韓式風味。

14 款必勝批買一送一 低至 $99 加配飲品小食 $3 起

即日起至10 月31日，必勝批日日買一送一優惠回歸！人氣「千島海鮮」、「超級至尊」，至新登場「韓式醬烤牛肉」、「手工青醬烤雞」和升級「香檸蜜糖辣肉腸」，多達14款口味必勝批任揀。買一送一優惠更包括堂食、外賣自取及外送均適用，隨時品嘗滋味優惠。另外，還可自由配搭5款獨創批底，包括免費升級的手工酸種批、爆脆批、鬆厚批，以及芝心批及芝脆批，口感全面升級。

日日買一送一限時優惠適用於普通批及大批，$99起即享兩款必勝批，平均每個只需$49.5起！而飲品及小食同樣有加配限定優惠，只需加$3即可享百事可樂、無糖百事、七喜等精選飲品；多款人氣小食，包括酥脆蝴蝶蝦、原味/香辣雞翼、蒜蓉包及芝士忌廉焗菠菜同樣有加配優惠價。