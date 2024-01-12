Pizza Hut首推限量800套節日限定「2024限量版必勝·開運水晶麻雀」 買麻雀送Pizza+$100利是

新春將至，過年過節當然要和親友打番幾圈，想在龍年之始就橫財就手，首要一副必勝開運麻雀！作為經典薄餅品牌，Pizza Hut一直致力為顧客及Hut Rewards會員帶來無限驚喜，今年首次推出過年必備致勝法寶「2024限量版必勝·開運水晶麻雀」，由即日起率先開放予Hut Rewards會員訂購，隨單送上神秘口味批電子優惠券，憑券可免費兌換將於一月下旬推出的期間限定必勝批^，金會員更可額外獲總值$100電子利是^，超值優惠帶來源源不絕的驚喜，食住Pizza打麻雀，一次過為嚐盡滿分味覺和財運！

極限量 800 套珍藏版水晶麻雀套裝 Hut Rewards 會員優先開搶！ 今個新年與親朋好友圍爐打牌時必備致勝法寶！Pizza Hut隆重呈獻全新「2024限量版必勝·開運水晶麻雀」，限量800套，送禮自用皆宜。由即日起，Hut Rewards會員可透過Pizza Hut網站或手機應用程式預先兩日下單並到分店取貨。兩個套裝款式包括「必勝麻雀」及「開運麻雀」，以人造皮革製作的包裝盒分別以應節的必勝紅色和經典Pizza盒造型設計，加上別具質感的自家設計水晶麻雀，體現Pizza Hut的玩味風格，極具收藏價值！至於非會員只須下載Pizza Hut手機應用程式並登記成為會員即可即時下單。