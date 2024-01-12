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生活
2024-01-12 17:06:59

Pizza Hut首推限量800套節日限定「2024限量版必勝·開運水晶麻雀」 買麻雀送Pizza+$100利是

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Pizza Hut首推限量800套節日限定「2024限量版必勝·開運水晶麻雀」 買麻雀送Pizza+$100利是

Pizza Hut首推限量800套節日限定「2024限量版必勝·開運水晶麻雀」 買麻雀送Pizza+$100利是

新春將至，過年過節當然要和親友打番幾圈，想在龍年之始就橫財就手，首要一副必勝開運麻雀！作為經典薄餅品牌，Pizza Hut一直致力為顧客及Hut Rewards會員帶來無限驚喜，今年首次推出過年必備致勝法寶「2024限量版必勝·開運水晶麻雀」，由即日起率先開放予Hut Rewards會員訂購，隨單送上神秘口味批電子優惠券，憑券可免費兌換將於一月下旬推出的期間限定必勝批^，金會員更可額外獲總值$100電子利是^，超值優惠帶來源源不絕的驚喜，食住Pizza打麻雀，一次過為嚐盡滿分味覺和財運！

極限量800套珍藏版水晶麻雀套裝Hut Rewards會員優先開搶！

今個新年與親朋好友圍爐打牌時必備致勝法寶！Pizza Hut隆重呈獻全新「2024限量版必勝·開運水晶麻雀」，限量800套，送禮自用皆宜。由即日起，Hut Rewards會員可透過Pizza Hut網站或手機應用程式預先兩日下單並到分店取貨。兩個套裝款式包括「必勝麻雀」及「開運麻雀」，以人造皮革製作的包裝盒分別以應節的必勝紅色和經典Pizza盒造型設計，加上別具質感的自家設計水晶麻雀，體現Pizza Hut的玩味風格，極具收藏價值！至於非會員只須下載Pizza Hut手機應用程式並登記成為會員即可即時下單

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盒內熨有精緻「2024 Hong Kong Limited Edition」字樣。 兩款設計包括必勝紅色和經典Pizza盒造型；兩款均以人造皮革包裝，封面配上特製壓紋圖案，手感十足！ 兩款設計包括必勝紅色和經典Pizza盒造型；兩款均以人造皮革包裝，封面配上特製壓紋圖案，手感十足！ 兩款設計包括必勝紅色和經典Pizza盒造型；兩款均以人造皮革包裝，封面配上特製壓紋圖案，手感十足！ 麻雀以Pizza Hut專屬紅色底層和透明水晶表面兩層組。 麻雀花紋以Pizza Hut獨有元素設計，包括pizza、電單車、手機App、雞翼、沙律、意粉等圖案，手工精細，收藏度爆燈！ 麻雀花紋以Pizza Hut獨有元素設計，包括pizza、電單車、手機App、雞翼、沙律、意粉等圖案，手工精細，收藏度爆燈！ 麻雀花紋以Pizza Hut獨有元素設計，包括pizza、電單車、手機App、雞翼、沙律、意粉等圖案，手工精細，收藏度爆燈！

Hut Rewards會員限送電子優惠券免費食全新神秘Pizza 金會員再送$100

利是邊打牌邊歎美食先夠盡興！Hut Rewards會員凡購買「2024限量版必勝· 開運水晶麻雀」，更可憑附送的電子優惠券免費兌換Pizza Hut即將於本月下旬推出的新品限定必勝批（普通批）一個（價值港幣$179^，另送上壓軸優惠金會員額外尊享總值港幣$100利是（以電子優惠券形式發放）^！著數多多，新加入之會員同樣享有超值優惠。限量版麻雀套裝數量有限，各路「雀友」快手搶購，今個新年必定贏到開巷，必勝！

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「2024限量版必勝·開運水晶麻雀」款式包括「必勝麻雀」及「開運麻雀」。 Hut Rewards會員凡購買「2024限量版必勝· 開運水晶麻雀」即送限定必勝批及$100電子優惠券利是。
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