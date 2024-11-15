Pizza Hut龍蝦芝味鍋/聖誕星芝環新登場 $149歎經典芝味鍋套餐/派對套餐限定6大優惠

臨近聖誕，是時候約定朋友舉行聖誕派對！Pizza Hut亦推出全新節日美食及聖誕派對套餐，陪大家歡度聖誕。除了年度限定的經典芝味鍋再度登場，亦有全新的龍蝦芝味鍋選擇！不少得歎埋全新節日主題Pizza聖誕星芝環、珍寶火雞髀以及8寸朱古力軟心厚曲奇！現預定聖誕派對套餐更享優惠，即睇詳請。

由即日起於全線堂食分店帶來冬日濃香芝味Cheesy經典芝味鍋，用上三重芝士炮製芝士醬底，芝味十足。今年更有全新登場的Cheesy龍蝦芝味鍋，以經典芝士醬為基礎，加入龍蝦湯炮製，龍蝦與芝士味完美融合。更有多達12款火鍋配料包括煙火雞片、墨西哥脆餅、香脆雞粒、車厘茄、長通粉等配料，兩款芝味鍋均有2人鍋及4人鍋選擇， 2人鍋連同豐富配料只需$149起，另可以$19加配黑松露醬變身豪華版芝味鍋，自由配搭心水醬底。凡惠顧任何套餐或單點美食，即可以$99追加Cheesy經典芝味鍋2人鍋。

Pizza Hut同時推出三款冬日新品，全新力作聖誕圈造型的聖誕星芝環（普通批）和鐵板黑椒汁珍寶火雞髀配薯菜，甜品方面有打卡必備加入Hershey’s朱古力粒的8寸邪惡朱古力軟心厚曲奇，堂食更獨家配3款口味的Häagen-Dazs雪糕，帶來冰火交融的甜蜜滋味！優惠價追加只需$49起，除了造型充滿儀式感，亦適合多人享用，派對必備！

超值聖誕派對美食套餐及限定 6 重優惠

節日必點Pizza Hut超值聖誕派對美食套餐，適合12人至最多45人團體都可以享用的超值聖誕派對美食套餐，提供多款必勝批、意粉/飯、拼盤、小食、沙律及甜品等任君選擇，其中更包括新推出的聖誕星芝環和年度回歸的 Hershey’s邪惡朱古力軟心厚曲奇！另外，更可以優惠價追加鮮嫩多汁的黑椒汁珍寶火雞髀等聖誕美食。Pizza Hut還帶來6重驚喜優惠，包括早鳥優惠、Hut Rewards會員現金券和禮品。

早鳥優惠

第一重：85折優惠

在12月18日前經Pizza Hut網站或手機應用程式訂購任何派對套餐或聖誕派對單點美食，並輸入優惠碼「EARLY15」即享85折優惠！

第二重：免費美食

於12月18日前訂購任何派對套餐，即送單骨雞翼（價值$74/ 8件），而訂購22-25人或42-45人套餐加碼再送星級醬燒豬仔骨（ 16件）配香脆薯條（價值$379），買得越多送得越多！

Hut Rewards會員額外專享

第三重：免費$100電子優惠券

Hut Rewards會員凡訂購外賣自取派對套餐，可額外獲贈$100現金電子優惠券！

第四重：免費Pizza造型環保餐具

Hut Rewards會員凡惠顧22-25人/ 42-45人聖誕派對套餐即可分別換領2套/ 4套Pizza造型惜批惜食餐盒及3合1餐具。

恒生信用卡客戶專享

第五重：85折扣優惠碼

合資格恒生信用卡客戶於Pizza Hut網站或手機應用程式訂購任何派對套餐或聖誕派對單點美食，付款時輸入優惠碼「HASE15」即可享85折優惠！

第六重：免費甜品

合資格恒生信用卡客戶訂購任何聖誕派對套餐，即獲免費必勝甜芝芝奶油批（大批）一件（價值$99）。