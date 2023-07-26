Pizza Hut 自助沙律吧回歸！$48任夾18款升級配料 齊齊挑戰最高沙律山

Pizza Hut 自助沙律吧升級回歸！

相信大家童年都會對Pizza Hut 的自助沙律吧有印象，必勝客 Pizza Hut 宣布推出全新升級沙律吧，由2023年7月20日起於10間分店供應全新升級沙律吧，堂食只需$48便可以挑戰夾沙律山，為顧客帶來 18 款滋味食材及開胃醬汁及3項新品，有Melts意式辣肉腸Dip脆批、焗肉醬意粉、原味雞翼等！

童年回憶Pizza Hut 自助沙律吧回歸！ 由2023年7月20日起Pizza Hut 將於10間分店供應全新升級沙律吧，堂食只需$48便可以挑戰一次夾沙律山，為顧客帶來 18 款滋味食材及開胃醬汁，包括新鲜沙律菜、飽滿多汁車厘茄、香甜粟米粒和酸甜菠蘿肉、麵包粒、忌廉芝士、啫喱糖、烤雞切片等等！新品菜式則有Melts意式辣肉腸Dip脆批、焗肉醬意粉、原味雞翼等！

挑戰最高沙律山！4個貼士你要知 而挑戰砌Pizza Hut嘅沙律山其實有一定技巧㗎，今次記者就拍片為大家分享4個小貼士，睇下幫唔幫到大家啦。