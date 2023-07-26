Pizza Hut 自助沙律吧回歸！$48任夾18款升級配料 齊齊挑戰最高沙律山

相信大家童年都會對Pizza Hut 的自助沙律吧有印象，必勝客 Pizza Hut 宣布推出全新升級沙律吧，由2023年7月20日起於10間分店供應全新升級沙律吧，堂食只需$48便可以挑戰夾沙律山，為顧客帶來 18 款滋味食材及開胃醬汁及3項新品，有Melts意式辣肉腸Dip脆批、焗肉醬意粉、原味雞翼等！
童年回憶Pizza Hut 自助沙律吧回歸！
由2023年7月20日起Pizza Hut 將於10間分店供應全新升級沙律吧，堂食只需$48便可以挑戰一次夾沙律山，為顧客帶來 18 款滋味食材及開胃醬汁，包括新鲜沙律菜、飽滿多汁車厘茄、香甜粟米粒和酸甜菠蘿肉、麵包粒、忌廉芝士、啫喱糖、烤雞切片等等！新品菜式則有Melts意式辣肉腸Dip脆批、焗肉醬意粉、原味雞翼等！
挑戰最高沙律山！4個貼士你要知
而挑戰砌Pizza Hut嘅沙律山其實有一定技巧㗎，今次記者就拍片為大家分享4個小貼士，睇下幫唔幫到大家啦。
10間提供沙律吧Pizza Hut分店地址
香港島
銅鑼灣波斯富街24-30寶漢大廈3-4樓
香港堅尼地城卑路乍街72號2樓15號舖
九龍
九龍橫頭磡樂富廣場2樓2201-04號舖
九龍牛頭角道77號淘大商場2期1樓173-175及176-187號舖
九龍油塘大本型1樓135號舖
新界
屯門屯利街1號華都花園3樓1A號舖
元朗大馬路123號開心廣場2樓201號舖
天水圍天恩路12-18號嘉湖銀座1期1樓163-176號舖
新界沙田沙田中心商場3樓32C,56 & 69B號舖
新界西貢將軍澳康城路1號康城第二層203A號舗