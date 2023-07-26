熱門搜尋:
杜蘇芮 動漫節2023 圍方 銀色債券 C觀點 消費券2023 網上熱話 居屋2023 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓
返回
生活
2023-07-26 15:00:00

Pizza Hut 自助沙律吧回歸！$48任夾18款升級配料 齊齊挑戰最高沙律山

分享：
Pizza Hut 自助沙律吧升級回歸！

Pizza Hut 自助沙律吧升級回歸！

相信大家童年都會對Pizza Hut 的自助沙律吧有印象，必勝客 Pizza Hut 宣布推出全新升級沙律吧，由2023年7月20日起於10間分店供應全新升級沙律吧，堂食只需$48便可以挑戰夾沙律山，為顧客帶來 18 款滋味食材及開胃醬汁及3項新品，有Melts意式辣肉腸Dip脆批、焗肉醬意粉、原味雞翼等！

大家不妨一齊挑戰砌最高沙律山啦！

大家不妨一齊挑戰砌最高沙律山啦！

童年回憶Pizza Hut 自助沙律吧回歸！

由2023年7月20日起Pizza Hut 將於10間分店供應全新升級沙律吧，堂食只需$48便可以挑戰一次夾沙律山，為顧客帶來 18 款滋味食材及開胃醬汁，包括新鲜沙律菜、飽滿多汁車厘茄、香甜粟米粒和酸甜菠蘿肉、麵包粒、忌廉芝士、啫喱糖、烤雞切片等等！新品菜式則有Melts意式辣肉腸Dip脆批、焗肉醬意粉、原味雞翼等！

共有18款配料及4款醬汁供大家選擇。

共有18款配料及4款醬汁供大家選擇。

挑戰最高沙律山！4個貼士你要知

而挑戰砌Pizza Hut嘅沙律山其實有一定技巧㗎，今次記者就拍片為大家分享4個小貼士，睇下幫唔幫到大家啦。

10間提供沙律吧Pizza Hut分店地址

香港島

銅鑼灣波斯富街24-30寶漢大廈3-4樓

香港堅尼地城卑路乍街72號2樓15號舖

九龍

九龍橫頭磡樂富廣場2樓2201-04號舖

九龍牛頭角道77號淘大商場2期1樓173-175及176-187號舖

九龍油塘大本型1樓135號舖

新界

屯門屯利街1號華都花園3樓1A號舖

元朗大馬路123號開心廣場2樓201號舖

天水圍天恩路12-18號嘉湖銀座1期1樓163-176號舖

新界沙田沙田中心商場3樓32C,56 & 69B號舖

新界西貢將軍澳康城路1號康城第二層203A號舗

(資料圖片) (資料圖片) (資料圖片) (資料圖片) (資料圖片) (資料圖片) (資料圖片) (資料圖片) (資料圖片) (資料圖片) (資料圖片) (資料圖片) (資料圖片) (資料圖片) (資料圖片)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受