PizzaExpress推聖誕限定餐牌 堂食惠顧指定金額即送餐酒/感謝日主餐8折

聖誕佳節即將來臨，PizzaExpress推出限定聖誕餐牌，為食客打造氛圍滿滿的節日派對！除了限定主題美食外，更有一系列聖誕優惠及早鳥折扣，即睇詳請。

今個聖誕PizzaExpress為大家呈獻「Christmas Time Is Show Time」為主題的節日餐牌，當中包括多款節日必備的經典菜式，如麵包球聖誕樹、飄雪薑餅人蛋白餅、意大利軟心芝士紅莓火雞薄餅及牛肉醬焗薯皮等等，再配搭暖笠笠龍蝦湯或聖誕特飲，堂食惠顧聖誕套餐滿HK$1,200更可獲贈餐酒乙枝，價值$328。

聖誕驚喜早鳥優惠

限定餐飲驚喜優惠

於即日起至2025年1月1日期間，堂食第二杯指定飲品，包括聖誕特色飲品、餐酒及啤酒可享半價優惠；堂食惠顧滿HK$1,200更可獲贈餐酒乙枝。

X’mas Pizza Making Party

即日起至12月1日期間的周末，PizzaExpress將舉辦X’mas Pizza Making Party，屆時顧客將可參加製作麵包球聖誕樹，為家人送上聖誕祝福！

詳情：請按此

外賣訂購8折早鳥優惠

由即日起至12月12日或之前透過PizzaExpress官方網頁或親臨餐廳訂購外賣自取聖誕套餐，輸入優惠碼 XMAS24 即可獲得早鳥8折優惠。

PizzaExpress Club會員專享優惠

即日起至12月19日期間於PizzaExpress Club會員網站推出聖誕倒數日曆，特別一連10日每日為PizzaExpress Club會員帶來總值超過HK$1,000驚喜專享禮遇。

PizzaExpress Club會員於即日起至2025年1月1日期間，堂食消費更將可享雙倍Dough積分。

今年PizzaExpress推出2人套餐及4人套餐，外賣更有10人派對套餐的選擇，無論一家人溫馨度過或是與親朋戚友歡聚也是不二之選。

堂食聖誕套餐詳情

聖誕二人套餐 $628

2款意式小食 + 2 款主菜 + 1 款甜品 + 2 款飲品

聖誕四人套餐 $988

3款意式小食 + 3 款主菜 + 2 款甜品 + 4 款飲品

感謝日8折優惠

PizzaExpress特別於即日起至12月9日期間，逢星期一至四設為「感謝日」，推出主餐8折優惠，藉以感謝顧客過去一年以來的支持。