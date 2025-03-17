PizzaExpress推60周年菜單 60分鐘任食3款薄餅＋2款麵包球 每位$98！生日之星送薄餅

適逢今年是薄餅連鎖店PizzaExpress 60周年，品牌特別推出全新60周年主題菜單，將經典招牌美食加入新元素升級，創作出包括皇家瑪嘉麗塔皇后薄餅、雞肉菠菜青醬薄餅及南意風情辣薄餅等必試新品。另外更有3大驚喜優惠，包括身份證指定號碼優惠、生日之星優惠 以及60分鐘任食優惠，非常吸引！

PizzaExpress 全新60周年主題菜單 PizzaExpress踏入60周年，特別推出全新60周年主題菜單，保留經典同時注入新元素，包括皇家瑪嘉麗塔皇后薄餅、雞肉菠菜青醬薄餅及南意風情辣薄餅等等。心水推介皇家瑪嘉麗塔皇后薄餅，保留傳統做法，再在表面加入一整個軟心芝士，令整體味道更香濃，口感更豐富滿足！

而在PizzaExpress必點的麵包球今次亦有新款式，黃金焦糖麵包球特別為60周年而創作，在麵包球表面圈灑上糖粉、金粉和焦糖醬，另配上朱古力焦糖醬，香甜滋味！此外更有兩款生日特飲，包括生日蛋糕梳打及熱情果味氣泡茶，前者為獨特的士多啤梨忌廉蛋糕口味；後者則是把英式品茶文化融入地道香港風味，甜蜜又清爽！

身份證指定號碼優惠 (3 月 18 日至 5 月 5 日) PizzaExpress 創立於 1965 年，於 3 月 18 日至 5 月 5 日期間，逢星期一至四 (公眾假期除外)，凡顧客身份證號碼中有「1」、「9」、「6」、「5」任何 2 個數字，即可享堂食單點主菜 6 折優惠。如顧客沒有中以上數字，出示優惠二維碼仍可享堂食單點主菜 8 折優惠。

生日之星優惠 (3 月 27 日) 3 月 27 日是 PizzaExpress 生日的大日子，於 3 月 27 日生日的顧客，即可獲贈 60 周年系列內的薄餅一個。(只限堂食) 60 分鐘任食優惠 （3 月 18 日至 4 月 17 日） PizzaExpress推出 60 分鐘內任食餐廳指定經典菜式的優惠，於 3 月 18 日至 4 月 17 日星期一至五的 2:30 – 6:00pm 期間供應 (公眾假期除外)，堂食每位成人$98，小童$49，可享北京烤鴨薄餅、瑪格麗塔皇后薄餅、美國薄餅及焗麵包球（配蒜蓉牛油/羅勒香口草醬）。