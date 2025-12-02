熱門搜尋:
生活
2025-12-02 10:00:00

PMQ日式 x 港式工藝文化盛典 DIY清酒杯/劍道體驗/橡皮印章雕刻

「和匠心傳」Wa!CraftLink 2025 將於 2025 年 12 月 24 日至 2026 年 1 月 4 日 於中環 PMQ 舉行，展覽以日本民藝之父柳宗悅提出的「用之美」為策展核心，強調工藝品在日常生活中的實用與美感，並探索作品背後的故事與文化脈絡。是首屆融合日本與香港工藝精神的文化盛典。活動以「匠人精神」為主題，透過一系列展覽、演出及工作坊，呈現工藝匠人對技藝與細節的專注，讓公眾親身感受匠心之美。即睇以下活動詳情。

 

「和匠心傳」Wa!CraftLink 2025 活動亮點：

日本國寶級藝術「淡路人形淨琉璃」木偶劇首次香港演出，設木偶操作體驗環節

展覽呈現傳統技藝與當代創作，貫穿「用之美」民藝哲學

現場示範與文化交流活動，匠人親臨分享創作歷程

港日匠人主持的互動工作坊，涵蓋香道、書法、水墨、咖啡品鑑及花道等領域

 

精選工作坊包括：琉球紅型染、書法藝術體驗、藝術共創坊、日本花道、劍道體驗、BASE COFFEE 品鑑等。

精選工作坊包括：琉球紅型染、書法藝術體驗、藝術共創坊、日本花道、劍道體驗、BASE COFFEE 品鑑等。

「和匠心傳」Wa!CraftLink 2025 工作坊詳情、日期及時間一覽：

 



展覽與銷售｜Showcase & Sales

Wa!CraftLink 將展出多元工藝及藝術作品，展現匠人精神與當代創作的交融。多位日本匠人將親臨會場，與本地創作者共同參與，呈現跨文化的工藝對話。

匠心之作 Craftsmanship Showcase

展品涵蓋漆器、和紙、陶藝、金工、版畫創作等領域，細述工藝背後的技術與文化根源，體現「用之美」的生活美學。

藝術作品聯展 Group Art Showcase

多位知名香港及日本藝術家包括 陳鈞樂 (Chan Kwan Lok)，愛新覺羅恆錦，鴛鴦茶餐廳，羅小曼及 増田薫(Kaoru Masuda) 和等，將以越前和紙為創作媒介，創作出融合質感與意境的原創作品。

作品銷售 Sales Opportunity

展品將開放購買，讓藏家與觀眾有機會收藏匠人原創作品，親身擁有匠心之作。

 

入場及報名資訊｜Admission & Registration

展覽免費入場

工作坊及木偶劇門票將於即日起於 art-mate.net 及 01 SPACE公開發售，名額有限，敬請留意。

 

「和匠心傳」Wa!CraftLink 2025

日期：2025 12 24 日至 2026 1 4

時間：中午12點至晚上7點（周一至五）

           中午12點至晚上8點（周六及日）

地點：中環 PMQ 元創方地面廣場

