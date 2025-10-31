PMQ Coffee Agenda今日開鑼！雲集歷屆世一咖啡師/40+咖啡美食品牌(有片)

咖啡界年度盛事PMQ Coffee Agenda將於10月31日至11月2日一連3日回歸！今年已經踏入第10屆，活動節目陣容大升級，邀得多位歷屆世界咖啡師大賽、世界咖啡調酒大賽、咖啡沖煮大賽等冠軍高手雲集，大家有機會與多位世一咖啡師近距離交流，一嘗冠軍級咖啡！
創意聯乘蔗汁咖啡
今屆大會搜羅多達40個海外及本地品牌，有齊咖啡、烘焙、器具及美食。必試人氣咖啡店Urban Coffee Roaster聯乘本地品牌「丹丘蒸留所」的 Ink Tonic，由淡墨咖啡甜酒混合Gin酒調製，一口嘗到酒香與啡香。Stories Coffee採用本地老字號「公利真料竹蔗水」，調製蔗汁冷泡咖啡及坪洲桑葉茶冷萃咖啡鴛鴦，組合清新有新意。OneThird Coffee Roasters與
SLOK Chocolate合作推出咖啡可可特飲，香甜濃郁。大坑人氣貝果店Midnight Bread Club聯乘Islet Coffee Lab，炮製多款Fine Robusta咖啡與限定烘焙品。
美食攤位推介「甜筒暉」與Crew Coffee最新合作的Cold Brew咖啡雪糕、烘焙品牌「土炮日常」與 Cafe「過日辰」的多款手工美點、「香料案內所」的燒賣配炒櫻花蝦椒麻油，襯咖啡有另一番體驗。
世界咖啡師大賽冠軍開班
今屆誠邀4位海外世一咖啡師到來，焦點之一2024世界咖啡師大賽（WBC）冠軍、來自印尼的Mikael Jasin，他在雅加達的咖啡店Omakafé將Omakase概念結合咖啡，大家來會場可以細嘗其咖啡師發辦。2021世界咖啡沖煮大賽冠軍Matt Winton將會挑選比賽級別咖啡豆，與大家進行杯測，讓大家感受咖啡豆的獨特個性。而2022及2024年法國咖啡沖煮大賽冠軍、香港咖啡師 Charity Cheung亦會開班教沖煮咖啡。2025世界虹吸式咖啡師比賽冠軍Sofie Chan，將會帶來三款冠軍級咖啡豆給大家品嘗。
Omakafé：世界冠軍 Mikael Jasin的咖啡師發辦
日期：10 月 31 日至 11 月 2 日（五至日）
時間：1:30pm - 2:15pm、3pm - 3:45pm、4:30pm - 5:15pm
地點：PMQ 元創方 B 座 H504 味道圖書館
嘉賓：Mikael Jasin（2024 世界咖啡師大賽冠軍）
語言：英語
名額：每節 6 位
費用：$480
與世界冠軍 Matt Winton 會面：分享及杯測比賽級別咖啡豆
日期：11 月 2 日（日）
時間：3pm - 4:30pm
地點：PMQ 元創方 A 座 S710-711 室
嘉賓：Matt Winton（2021 世界咖啡沖煮大賽冠軍）
語言：英語
名額：25 位
費用：$400
跟法國冠軍學藝：Charity Cheung 咖啡沖煮大師班
日期：11 月 2 日（日)
時間：11am - 12:30pm
地點：PMQ 元創方 B 座 H503 味道圖書館
嘉賓：Charity Cheung（2024 世界咖啡沖煮大賽第 5 名、2022 及
2024 年法國咖啡沖煮大賽冠軍）
語言：粵語及英語
名額：8 位
費用：$580（參加者可獲得 Archers 咖啡豆 50 克一份）
與世界冠軍 Sofie Chan 會面：品嘗世一沖煮的虹吸式咖啡
日期：10 月 31 日（五）
時間：5:30pm - 6:30pm
地點：PMQ 元創方 B 座 H503 味道圖書館
嘉賓：Sofie Chan（2025 世界虹吸式咖啡師大賽冠軍）
語言：粵語
名額：12 位
費用：$380
冠軍「Gen C」咖啡體驗
今屆雲集多位本地薑實力咖啡師與啡迷會面，3 位新生代「Gen C」(Generation Coffee)如：2025香港咖啡沖煮大賽 (HKBrC)冠軍 Bavis Kwong、2023香港咖啡師大賽(HKBC)冠軍Penny Pang及2025香港咖啡調酒大賽(HKCiGS)冠軍Ricky Chan將會展示手沖、咖啡調酒和意式咖啡三種驚喜咖啡體驗。
會場節目還有2025香港咖啡師大賽、拉花大對決、品啡競技、品鑑分享會、工作坊及DJ Live等，咖啡控不妨細閱官方網站的節目內容啦！
PMQ Coffee Agenda 2025
日期：2025 年 10 月 31 日（星期五）至 11 月 2 日（星期日）
時間：上午 11 時至下午 7 時
地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方地面廣場
節目詳情瀏覽官方網站