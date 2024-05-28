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生活
2024-05-28 19:08:20

Pokémon訓練員大比「拼」登陸愉景新城 1米巨大Pokémon立體砌圖/場內免費扭蛋/率先睇Pokémon別注產品

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Pokémon訓練員大比「拼」登陸愉景新城 1米巨大Pokémon立體砌圖/場內免費扭蛋/率先睇Pokémon別注產品

Pokémon訓練員大比「拼」登陸愉景新城 1米巨大Pokémon立體砌圖/場內免費扭蛋/率先睇Pokémon別注產品

引起全港換購熱潮的7-Eleven繼續帶來一浪接一浪的Pokémon驚喜，由６月１日至６月９日於荃灣愉景新城舉辦「Pokémon訓練員大比『拼』」，與大家一齊踏上專業Pokémon訓練家之路！1米高的巨大化「Pokémon 立體砌圖」將分佈會場的不同角落，雲集妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等人氣Pokémon，等著各位用手機去「捕捉」。另外， Pikachu更會在假日61-2日及68-9日，指定時間親身到達會場，和大家見面，各位粉絲想見Pikachu本尊就不要錯過了！

Pokémon立體砌圖扭蛋區

現場精彩活動連連，設有「Pokémon立體砌圖扭蛋區」，只需完成簡單任務，即可免費扭蛋並隨機獲得以立體砌圖(款式隨機派發)。現場亦設有「Pokémon 立體砌圖即場比『拼』區」，供大家即場拼出立體砌圖挑戰小朋友手眼協調。人氣YouTuber「笑波子」更會在62日下午期間*出現，和大家拼砌出屬於自己的Pokémon立體砌圖，進行比「拼」Challenge！另外，更有活動「Pokémon 集換式卡牌遊戲新手教室」，讓大家與其他訓練家展開激烈對戰，體驗成為Pokémon訓練員的樂趣。

1米高的巨大Pokémon立體砌圖，登陸愉景新城L1展覽區。 現場設有免費「Pokémon 立體砌圖扭蛋區」 「Pokémon 集換式卡牌遊戲新手教室」，人氣 YouTuber 笑波子更會6月2日下午現身，和大家進行比「拼」Challenge！

最新推出Pokémon別注產品

屆時35款「Pokémon立體砌圖」將齊集會場和大家見面，更會有最新推出的Pokémon別注產品，讓大家搶先感受它們的魅力。一於由６月１日至６月９日期間，和家人小朋友一起到愉景新城和這些活潑可愛的Pokémon見面啦！

率先一覽Pokémon 別注產品 7-Eleven「Pokémon訓練員大比『拼』」特別活動登陸愉景新城

Pokémon訓練員大比『拼』」活動詳情*

活動日期：202461日至202469

活動時間：11:00am8:30pm

活動地點：荃灣愉景新城L1展覽區

入場費用：免費

Pokémon訓練員大比『拼』」-Pikachu見面會」詳情*

日期：202461-2日及68-9日（逢星期六、日）

時間：12:00nn12:30pm/ 1:001:30pm/2:002:30pm/3:003:30pm

地點：荃灣愉景新城L1展覽區

Pokémon訓練員大比『拼』」-Pokémon集換式卡牌遊戲新手教室」詳情*

參加寶可夢集換式卡牌遊戲新手教室活動，由專人教授卡牌對戰秘技，讓大家體驗成為Pokémon訓練員的樂趣。

日期：202461-2日及68-9日（逢星期六、日）

時間：12:00nn7:30pm

地點：荃灣愉景新城L1展覽區

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