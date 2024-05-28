Pokémon訓練員大比「拼」登陸愉景新城 1米巨大Pokémon立體砌圖/場內免費扭蛋/率先睇Pokémon別注產品

引起全港換購熱潮的7-Eleven繼續帶來一浪接一浪的Pokémon驚喜，由６月１日至６月９日於荃灣愉景新城舉辦「Pokémon訓練員大比『拼』」，與大家一齊踏上專業Pokémon訓練家之路！1米高的巨大化「Pokémon 立體砌圖」將分佈會場的不同角落，雲集妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等人氣Pokémon，等著各位用手機去「捕捉」。另外， Pikachu更會在假日6月1-2日及6月8-9日，指定時間親身到達會場，和大家見面，各位粉絲想見Pikachu本尊就不要錯過了！

Pok é mon 立體砌圖扭蛋區

現場精彩活動連連，設有「Pokémon立體砌圖扭蛋區」，只需完成簡單任務，即可免費扭蛋並隨機獲得以立體砌圖(款式隨機派發)。現場亦設有「Pokémon 立體砌圖即場比『拼』區」，供大家即場拼出立體砌圖挑戰小朋友手眼協調。人氣YouTuber「笑波子」更會在6月2日下午期間*出現，和大家拼砌出屬於自己的Pokémon立體砌圖，進行比「拼」Challenge！另外，更有活動「Pokémon 集換式卡牌遊戲新手教室」，讓大家與其他訓練家展開激烈對戰，體驗成為Pokémon訓練員的樂趣。