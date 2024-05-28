Pokémon訓練員大比「拼」登陸愉景新城 1米巨大Pokémon立體砌圖/場內免費扭蛋/率先睇Pokémon別注產品

引起全港換購熱潮的7-Eleven繼續帶來一浪接一浪的Pokémon驚喜，由６月１日至６月９日於荃灣愉景新城舉辦「Pokémon訓練員大比『拼』」，與大家一齊踏上專業Pokémon訓練家之路！1米高的巨大化「Pokémon 立體砌圖」將分佈會場的不同角落，雲集妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等人氣Pokémon，等著各位用手機去「捕捉」。另外， Pikachu更會在假日6月1-2日及6月8-9日，指定時間親身到達會場，和大家見面，各位粉絲想見Pikachu本尊就不要錯過了！
Pokémon立體砌圖扭蛋區
現場精彩活動連連，設有「Pokémon立體砌圖扭蛋區」，只需完成簡單任務，即可免費扭蛋並隨機獲得以立體砌圖(款式隨機派發)。現場亦設有「Pokémon 立體砌圖即場比『拼』區」，供大家即場拼出立體砌圖挑戰小朋友手眼協調。人氣YouTuber「笑波子」更會在6月2日下午期間*出現，和大家拼砌出屬於自己的Pokémon立體砌圖，進行比「拼」Challenge！另外，更有活動「Pokémon 集換式卡牌遊戲新手教室」，讓大家與其他訓練家展開激烈對戰，體驗成為Pokémon訓練員的樂趣。
最新推出Pokémon別注產品
屆時35款「Pokémon立體砌圖」將齊集會場和大家見面，更會有最新推出的Pokémon別注產品，讓大家搶先感受它們的魅力。一於由６月１日至６月９日期間，和家人小朋友一起到愉景新城和這些活潑可愛的Pokémon見面啦！
「Pokémon訓練員大比『拼』」活動詳情*：
活動日期：2024年6月1日至2024年6月9日
活動時間：11:00am–8:30pm
活動地點：荃灣愉景新城L1展覽區
入場費用：免費
「Pokémon訓練員大比『拼』」-「Pikachu見面會」詳情*：
日期：2024年6月1-2日及6月8-9日（逢星期六、日）
時間：12:00nn–12:30pm/ 1:00–1:30pm/2:00–2:30pm/3:00–3:30pm
地點：荃灣愉景新城L1展覽區
「Pokémon訓練員大比『拼』」-「Pokémon集換式卡牌遊戲新手教室」詳情*：
參加寶可夢集換式卡牌遊戲新手教室活動，由專人教授卡牌對戰秘技，讓大家體驗成為Pokémon訓練員的樂趣。
日期：2024年6月1-2日及6月8-9日（逢星期六、日）
時間：12:00nn–7:30pm
地點：荃灣愉景新城L1展覽區