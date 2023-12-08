Pokémon Run 2024明年3月登陸香港 設主題嘉年華+比卡超見面會【內附報名詳情】

Pokémon Fans請注意！由官方授權的Pokémon Run 2024，將於明年3月登陸香港！除了分成不同組別的跑步賽事外，場內亦設主題嘉年華，以及比卡超見面會，粉絲絕對不容錯過，即睇報名詳情！

Pokémon Run in Hong Kong 2024將於2024年3月17日 (星期日) 舉辦，選址香港科學園。今次賽事活動設有個人組、孖住組及家庭二人組別。分為5KM、3KM 和 1.5KM不同跑程，更設有5KM 第一組年齡的組別男、女子頭三名競逐獎項。

首四日（即2023年12月5至8日）成功報名，將免費獲得《Pikachu 造型收納盒》一個，所有參賽者將會烈焰馬活動特典一張。而參加 5KM或3KM 的所有完賽跑手，將會獲得 Pokémon Run完賽獎牌及顯示大會完成時間的完賽電子證書，參加1.5 KM Chill Fun跑所有完賽跑手將不獲計算完成時間，但都會獲得完賽獎牌及完賽電子證書。

大會更特設Pokémon主題嘉年華，跑者將可以參與各種主題遊戲，贏取豐富獎品。現場亦將設有各式各樣的打卡位供跑者打卡留念，大會更透露，當日的比卡超見面會更將有多於一位比卡超出席！