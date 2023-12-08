熱門搜尋:
日圓匯率 美斯 周凱旋 區議會選舉2023 六合彩 譚旻萱 恒生指數 交稅 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-08 12:00:00

Pokémon Run 2024明年3月登陸香港 設主題嘉年華+比卡超見面會【內附報名詳情】

分享：
Pokémon Run 2024明年3月登陸香港 設主題嘉年華+比卡超見面會【內附報名詳情】

Pokémon Run 2024明年3月登陸香港 設主題嘉年華+比卡超見面會【內附報名詳情】

Pokémon Fans請注意！由官方授權的Pokémon Run 2024，將於明年3月登陸香港！除了分成不同組別的跑步賽事外，場內亦設主題嘉年華，以及比卡超見面會，粉絲絕對不容錯過，即睇報名詳情！

Pokémon Run in Hong Kong 2024將於2024317 (星期日) 舉辦，選址香港科學園。今次賽事活動設有個人組、孖住組及家庭二人組別。分為5KM3KM 1.5KM不同跑程，更設有5KM 第一組年齡的組別男、女子頭三名競逐獎項。 

即睇選手包！

家庭二人組選手包 孖住組選手包 個人組選手包

首四日（即20231258日）成功報名，將免費獲得《Pikachu 造型收納盒》一個，所有參賽者將會烈焰馬活動特典一張。而參加 5KM3KM 的所有完賽跑手，將會獲得 Pokémon Run完賽獎牌及顯示大會完成時間的完賽電子證書，參加1.5 KM Chill Fun跑所有完賽跑手將不獲計算完成時間，但都會獲得完賽獎牌及完賽電子證書。

大會更特設Pokémon主題嘉年華，跑者將可以參與各種主題遊戲，贏取豐富獎品。現場亦將設有各式各樣的打卡位供跑者打卡留念，大會更透露，當日的比卡超見面會更將有多於一位比卡超出席！

Pikachu 造型收納盒 Pokémon Run完賽獎牌 烈焰馬活動特典卡

Pokémon Run in Hong Kong 2024

賽事日期︰2024317

賽事時間︰07:00-17:00

賽事場地︰香港科學園

報名日期︰125日起

報名費用︰$480

報名連結

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受