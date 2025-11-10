PokeFest 2025｜全港首個Pokemon寶可夢主題卡牌盛會 60+攤位/比賽/工作坊

召集全港Pokemon寶可夢訓練家！今年12月，全港首個Pokemon主題卡牌及FanFest盛會「PokeFest 2025」將登陸D2 Place！是次活動由各位收藏家精心打造，多款夢幻和稀有的珍藏將與各位見面，屈時更有超過60個收藏與交易攤位，舉辦連串卡牌對戰比賽、卡牌遊戲教學工作坊，多位人氣藝人及KOL亦會輪番登場互動，即睇詳情！

全港首個 PokeFest 2025

PokeFest 2025 將於2025年12月12日至14日，假九龍荔枝角 D2 Place 一期 2樓 THE SPACE 及 7樓 THE UPPER STAGE 舉行。2/F及7/F將設超過 60 個收藏與交易攤位，場內更展出超珍藏級的稀有卡，特別是7樓的THE UPPER STAGE展區將化身為「收藏品特展區」，一系列由頂尖收藏家無私借出的絕版珍品，供大眾零距離免費鑑賞！區內亦同時設有卡牌對戰區，各位訓練員可預先報名，投身卡牌對戰或參與新手友善的教學工作坊。

現場還有精彩的舞台表演，以及與多位人氣藝人、KOL的驚喜互動，全方位感受最熾熱的Pokemon寶可夢訓練家氛圍！