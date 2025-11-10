熱門搜尋:
生活
2025-11-10 12:00:00

PokeFest 2025｜全港首個Pokemon寶可夢主題卡牌盛會 60+攤位/比賽/工作坊

召集全港Pokemon寶可夢訓練家！今年12月，全港首個Pokemon主題卡牌及FanFest盛會「PokeFest 2025」將登陸D2 Place！是次活動由各位收藏家精心打造，多款夢幻和稀有的珍藏將與各位見面，屈時更有超過60個收藏與交易攤位，舉辦連串卡牌對戰比賽、卡牌遊戲教學工作坊，多位人氣藝人及KOL亦會輪番登場互動，即睇詳情！

全港首個PokeFest 2025

PokeFest 2025 將於20251212日至14日，假九龍荔枝角 D2 Place 一期 2 THE SPACE 7 THE UPPER STAGE 舉行。2/F7/F將設超過 60 個收藏與交易攤位，場內更展出超珍藏級的稀有卡，特別是7樓的THE UPPER STAGE展區將化身為「收藏品特展區」，一系列由頂尖收藏家無私借出的絕版珍品，供大眾零距離免費鑑賞！區內亦同時設有卡牌對戰區，各位訓練員可預先報名，投身卡牌對戰或參與新手友善的教學工作坊。

現場還有精彩的舞台表演，以及與多位人氣藝人、KOL的驚喜互動，全方位感受最熾熱的Pokemon寶可夢訓練家氛圍！

專業認證新貴登場

是次PokeFest 2025其中一大亮點，就是請來國際認可的評級鑒定服務，讓參加者可以「即買即拆即評」！除了耳熟能詳的PSA評級外，更首度破天荒邀得炙手可熱的TAG 評級公司進駐會場！

Pokemon 寶可夢主題店同步登場

另外，玩具""斗城 Pokemon 寶可夢主題店現已登陸D2 Place二期！於地下P2P店內，主題以Pokemon寶可夢世界為設計靈感，匯聚多款最新寶可夢玩具、精美文具及海量精品，包括多款Takara TomyNintendo正版周邊、角色模型及遊戲組合等等。同場更推出多項獨家購物優惠，粉絲們絕對不能錯過掃貨機會。

亮點產品包括

PokeFest 2025 活動詳情

日期： 20251212日至14

時間：

  • 1212日：16:00 – 21:00
  • 1213-14日：12:00 – 21:00

地點：荔枝角D2 Place一期 2 THE SPACE7 THE UPPER STAGE

單日門票：HK$20

