PokeFest 2025｜全港首個Pokemon寶可夢主題卡牌盛會 60+攤位/比賽/工作坊

召集全港Pokemon寶可夢訓練家！今年12月，全港首個Pokemon主題卡牌及FanFest盛會「PokeFest 2025」將登陸D2 Place！是次活動由各位收藏家精心打造，多款夢幻和稀有的珍藏將與各位見面，屈時更有超過60個收藏與交易攤位，舉辦連串卡牌對戰比賽、卡牌遊戲教學工作坊，多位人氣藝人及KOL亦會輪番登場互動，即睇詳情！
全港首個PokeFest 2025
PokeFest 2025 將於2025年12月12日至14日，假九龍荔枝角 D2 Place 一期 2樓 THE SPACE 及 7樓 THE UPPER STAGE 舉行。2/F及7/F將設超過 60 個收藏與交易攤位，場內更展出超珍藏級的稀有卡，特別是7樓的THE UPPER STAGE展區將化身為「收藏品特展區」，一系列由頂尖收藏家無私借出的絕版珍品，供大眾零距離免費鑑賞！區內亦同時設有卡牌對戰區，各位訓練員可預先報名，投身卡牌對戰或參與新手友善的教學工作坊。
現場還有精彩的舞台表演，以及與多位人氣藝人、KOL的驚喜互動，全方位感受最熾熱的Pokemon寶可夢訓練家氛圍！
專業認證新貴登場
是次PokeFest 2025其中一大亮點，就是請來國際認可的評級鑒定服務，讓參加者可以「即買即拆即評」！除了耳熟能詳的PSA評級外，更首度破天荒邀得炙手可熱的TAG 評級公司進駐會場！
Pokemon 寶可夢主題店同步登場
另外，玩具"反"斗城 Pokemon 寶可夢主題店現已登陸D2 Place二期！於地下P2P店內，主題以Pokemon寶可夢世界為設計靈感，匯聚多款最新寶可夢玩具、精美文具及海量精品，包括多款Takara Tomy、Nintendo正版周邊、角色模型及遊戲組合等等。同場更推出多項獨家購物優惠，粉絲們絕對不能錯過掃貨機會。
亮點產品包括
PokeFest 2025 活動詳情
日期： 2025年12月12日至14日
時間：
- 12月12日：16:00 – 21:00
- 12月13日-14日：12:00 – 21:00
地點：荔枝角D2 Place一期 2樓 THE SPACE、7樓 THE UPPER STAGE
單日門票：HK$20