Pokimon應援必買｜New Era聯乘保錡品牌Lost Life推全新帽款 加推Poki Doll迷你版cap帽

美國帽牌巨人New Era首度與人氣男團ERROR成員吳保錡（Poki）合作，與其創辦的潮流品牌Lost Life聯乘，將於4月7日推出9FORTY全新帽款，純黑混合鮮橙色的亮麗外型，配上獨特標誌，呈現不羈率性的街頭風格。是次聯乘更推出59FIFTY MINI CAP帽款，適合讓可愛Poki Doll穿戴，更能搭配同款服飾，是一眾Pokimon不能錯過的應援物！

由保錡（Poki）擔任設計總監的潮流品牌Lost Life（迷失人生），近年晉身本地潮流品牌，以售賣限量手作衣品為主，大走簡約型格風。品牌設計理念來自每人的人生總會有迷惘失意的時候，期望大家於迷途過後，可以重新出發，別具意義。

今季New Era首度與品牌Lost Life合作，推出最新聯乘9FORTY帽款。純黑設計低調同不失型格，搭配漸層縫線，帽前方更印有鮮橙色的Lost Life手寫字標誌，十分搶眼。是次更獨家推出59FIFTY MINI CAP帽款，手掌般大小的迷你帽型可愛非常，可以為Poki Doll 穿上獨特「娃衣」，打造與保錡同款的迷你穿搭。