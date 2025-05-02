POP MART角色DIMOO以迪士尼造型登陸沙田新城市廣場 設7大打卡位

POP MART人氣角色DIMOO向來以可愛療癒造型深得粉絲喜歡。近日，DIMOO以一身迪士尼角色造型登陸沙田新城市廣場，並且設置7大打卡位，與粉絲一同合照，留下深刻回憶。粉絲完成指定任務，更可獲限定禮物，將偶像帶回家珍藏！

DIMOO以一身迪士尼人物造型登陸沙田新城市廣場

化身迪士尼5大經典角色 由即日起至6月30日，沙田新城市廣場聯同POP MART打造「New Town Plaza DIMOO WORLD DISNEY SHOW」，人氣角色DIMOO將會變身成5大迪士尼經典角色，分別是米奇、米妮、鋼牙與大鼻、唐老鴨及黛絲，帶給粉絲新鮮感。現場設7大打卡位，當中最為吸睛必屬4米高的Mickey TV Show特大鐘樓，粉絲只要按下按鈕，12款迪士尼人物造型的DIMOO將會現身！