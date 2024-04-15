Prada Beauty專櫃登陸銅鑼灣SOGO 必入手啞緻唇膏+眼影盤

隨著年代更迭，外界對美的定義都不一樣，Prada最近宣布將PRADA BEAUTY帶來香港，以「重新思考美學睿智」的主題，將全新 Skin 和 Color兩大系列，加入Fragrance香水王國，令品牌更具代表性。為慶祝 PRADA BEAUTY首度進駐香港，品牌更在銅鑼灣SOGO開設首間期間限定店及專櫃，更請來品牌大使Win Metawin剪綵，同場亦有名媛何超蓮(Laurinda) 及女星余香凝(Jennifer)、廖子妤 (Fish)助陣。

重新思辨「美妝視野」

全新Skin 和 Color兩大系列，重新定調美容彩妝的歸類：Skin是由護膚開始，最後以底妝作結的全面護理程序；而Color則是表述不同面貌的多元彩妝系列。兩者加上關既有的Fragrance香水王國，令系列更完整及具代表性。

系列產品亦緊扣時裝基調，例如將標誌性的Saffiano皮革和Re-Nylon再生尼龍延展至唇膏設計之上，而眼妝色調亦從Prada時裝檔案室的27,000種紡織布料圖案摘取靈感，以出人意表的方式調合繽紛絢色，呈現充滿靈動的妝感。

重新思辨「可持續發展」

產品配方皆融入呵護肌膚的高效成分，品牌同時以可持續發展作爲核心考量，在包裝採用具建築感的設計與極簡素材，並加入可替換補充裝，減少對環境構成的影響。