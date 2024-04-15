Prada Beauty專櫃登陸銅鑼灣SOGO 必入手啞緻唇膏+眼影盤

隨著年代更迭，外界對美的定義都不一樣，Prada最近宣布將PRADA BEAUTY帶來香港，以「重新思考美學睿智」的主題，將全新 Skin 和 Color兩大系列，加入Fragrance香水王國，令品牌更具代表性。為慶祝 PRADA BEAUTY首度進駐香港，品牌更在銅鑼灣SOGO開設首間期間限定店及專櫃，更請來品牌大使Win Metawin剪綵，同場亦有名媛何超蓮(Laurinda) 及女星余香凝(Jennifer)、廖子妤 (Fish)助陣。
重新思辨「美妝視野」
全新Skin 和 Color兩大系列，重新定調美容彩妝的歸類：Skin是由護膚開始，最後以底妝作結的全面護理程序；而Color則是表述不同面貌的多元彩妝系列。兩者加上關既有的Fragrance香水王國，令系列更完整及具代表性。
系列產品亦緊扣時裝基調，例如將標誌性的Saffiano皮革和Re-Nylon再生尼龍延展至唇膏設計之上，而眼妝色調亦從Prada時裝檔案室的27,000種紡織布料圖案摘取靈感，以出人意表的方式調合繽紛絢色，呈現充滿靈動的妝感。
重新思辨「可持續發展」
產品配方皆融入呵護肌膚的高效成分，品牌同時以可持續發展作爲核心考量，在包裝採用具建築感的設計與極簡素材，並加入可替換補充裝，減少對環境構成的影響。
PRADA COLOR彩妝系列
Prada Color涵蓋眼部和唇部產品，脣膏以兩種質感演繹啞緻妝效，靈感源自1988年的第一場Ready-to-Wear時裝展，伸展台上隨處可見的啞緻唇妝。
PRADA MONOCHROME唇膏
如果初次接觸品牌，又不知從何入手，不妨先考慮啞緻唇膏及眼影盤。PRADA將標誌性的Saffiano皮革和Re-Nylon再生尼龍延展至Monochrome唇膏上，以兩種方式演繹啞緻唇妝。Hyper Matte唇膏(金色方環)標榜飽滿顯色度，令人聯想到代表性的Saffiano皮革；而另一款Soft Matte唇膏(銀色方環) 則呈現柔霧色彩，潤澤百搭，體現經典Re-Nylon再生尼龍的奢華感。
啞緻唇妝外在色彩鮮明，內在是Micro-Fit技術打造的輕盈無感配方，絲滑融霜於唇上無縫滑動，持久不變乾。雙歧桿菌萃取及可可巴油發揮持久呵護，確保色彩持久如新。
另一款推介的有DIMENSIONS眼影盤，每款眼影盤由3款日常色調和1款玩味色調組成，帶來satin緞光、soft matte柔霧、hyper matte啞緻和meta foil金屬光4種妝效。值得一提的是，品牌特別在眼影盤盒面再現品牌時裝檔案中的經典圖案，一眾時裝控絕對要入手。
PRADA SKIN肌膚系列
Prada的SKIN肌膚系列包括一系列護膚品，包括面霜、精華及潔面乳等，品牌相信肌膚懂得自我調適，系列強化肌膚的原生韌力，讓肌膚隨著環境改變迅速反應，順勢適應。
PRADA REVEAL原光新肌粉底液
Prada Reveal原光新肌粉底液提倡從膚色、透明感和紋理三大層面提升肌膚質量，還原肌膚本真質感。粉底採用IRL(In-Real-Life)-micro-filter動態濾光科技，智能柔化光反射，即時打造勻淨膚色。蘊含智能分子，塗於肌膚表面瞬間轉化成微晶體，令光線擴散布打造絲柔霧光效果，自然動人。粉底液備有10色，以量制真實用家並配合AI技術，建基於一個有3,000種膚色的大數據演算法，確保更高準確度的配色。