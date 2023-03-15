Pret A Manger春季美食 自攜杯買咖啡減$5 三月份儲電子印花買五送一

Pret A Manger已推出全新春季美食，包括打卡勁靚的香脆麥片乳酪系列、小食芝士扭扭條、麥芽黑麥堡系列(北歐式煙三文魚及千層茄子)。人氣乳酪系列特別以繽紛的食用花點綴，而三款全新乳酪滋味更巧妙地以不同主題色調設計，包括紅粉菲菲香脆麥片乳酪，精選紅菜頭及紅莓打造動人色澤，搭配荔枝、紅莓乾及南瓜子，滿滿少女心；熱情果蜜糖香脆麥片乳酪」則以薑黃及百香果調配成活潑的黃色調，並加入提子乾、烤椰子片及蜜糖，別具口感層次，充滿朝氣；另有「藍藻香脆麥片乳酪」，以天然藍藻炮製乳酪，綴以藍莓及五果鮮莓，豐富其色彩元素。

麥芽黑麥堡配搭豐富 細細個當早餐啱啱好

是次推廣中的精品亮點還有全新推出的麥芽黑麥堡系列，每天人手新鮮製作，推介千層茄子麥芽黑麥堡，烤茄子及烤蕃茄在紅椒醬、橄欖油、意大利芝士、香草及麵包糠的襯托下，成就惹味的地中海風味；另有較大路的北歐式煙三文魚麥芽黑麥堡，以煙三文魚、青瓜、蘿蔔及酸椰菜碰撞出層次分明的春日花園氣息，並以刁草及蜜糖芥末蛋黃醬調味。