Pret A Manger春季美食 自攜杯買咖啡減$5 三月份儲電子印花買五送一

Pret A Manger已推出全新春季美食，包括打卡勁靚的香脆麥片乳酪系列、小食芝士扭扭條、麥芽黑麥堡系列(北歐式煙三文魚及千層茄子)。人氣乳酪系列特別以繽紛的食用花點綴，而三款全新乳酪滋味更巧妙地以不同主題色調設計，包括紅粉菲菲香脆麥片乳酪，精選紅菜頭及紅莓打造動人色澤，搭配荔枝、紅莓乾及南瓜子，滿滿少女心；熱情果蜜糖香脆麥片乳酪」則以薑黃及百香果調配成活潑的黃色調，並加入提子乾、烤椰子片及蜜糖，別具口感層次，充滿朝氣；另有「藍藻香脆麥片乳酪」，以天然藍藻炮製乳酪，綴以藍莓及五果鮮莓，豐富其色彩元素。
麥芽黑麥堡配搭豐富 細細個當早餐啱啱好
是次推廣中的精品亮點還有全新推出的麥芽黑麥堡系列，每天人手新鮮製作，推介千層茄子麥芽黑麥堡，烤茄子及烤蕃茄在紅椒醬、橄欖油、意大利芝士、香草及麵包糠的襯托下，成就惹味的地中海風味；另有較大路的北歐式煙三文魚麥芽黑麥堡，以煙三文魚、青瓜、蘿蔔及酸椰菜碰撞出層次分明的春日花園氣息，並以刁草及蜜糖芥末蛋黃醬調味。
咖啡選任何植物奶免費 儲電子印花買五送一
Pret A Manger亦宣布由即日起, 可自由選擇多款植物奶取代牛奶，而無須額外收費，更全面改用可生物降解的紙漿纖維杯蓋取代現有的塑膠杯蓋，凡自備咖啡杯即可享$5咖啡折扣優惠！為推廣旗下有機咖啡系列，現推出限時「買五送一」優惠（優惠不適用於銅鑼灣港鐵站分店）。貫徹品牌的綠色理念，顧客可於2023年3月31日前於Pret旗下分店內掃描二維碼登記電子印花卡，並於品牌分店購買咖啡師調配飲品乙杯，即可獲電子印花乙枚；集齊五個電子印花，即可免費獲贈Pret咖啡師調配飲品乙杯（12安士）。電子印花卡於登記日起30天內有效，顧客在有效期間可無限收集印花，並可於印花卡逾期後14天內換領咖啡。