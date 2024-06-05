Pretti5 限定體驗店 粉紅牡丹打卡位/限時升級會員/送$1,800禮品包

本地天然純素護膚品牌Botanic Pretti5，最近在上環開設全新限定體驗店，該店以品牌的柔和粉紅為主調，並以高效能中藥成份牡丹作靈感，打造鬧市裡的秘密夢幻花園。店內有品牌多款標誌性產品，也有去年開售即榮登SEPHORA熱賣產品的牡丹煥光亮白淡斑精華，在夏日為肌膚美白淡斑。為慶祝體驗店開幕，品牌特意推出限時升級Pink Diamond計劃，送出價值逾$1,800的升級禮品包！

本地天然純素護膚品牌Botanic Pretti5，在上環開設全新限定體驗店。

全新限定體驗店以不同感官展現Pretti5的天然純素美學，店內設多個打卡位，甫踏進店內，即可見顏色繽紛的牡丹布置，另一mirror selfie必備的全身鏡，配合完美燈光，360度盡顯光感亮澤肌。

集合品牌多款標誌產品 Pretti5限定體驗店內有多款品牌標誌產品，包括打造夏日水潤光澤肌必備的雙重透明質酸抗氧化精華，以及推出至今討論度爆燈的煥光全效注水面膜等。另外，踏入夏日，又是時候重點對抗色素沉澱和色斑，牡丹煥光亮白淡斑精華去年推出，即時在SEPHORA斷貨，精華集合多種日本醫藥級成分，包括有效抑制黑色素形成的傳明酸與有助亮白肌膚的甘草酸鉀，以及提亮和抗氧化的牡丹根提取物， 做到事前阻截事後提亮 。配方更包含3種不同類型的透明質酸，持續保持皮膚水分和持續滋養，煥發自然光彩。

消費滿 $3,800 即可升級成 Pink Diamond 會員 為慶祝是次開幕活動，Pretti5特設限時升級Pink Diamond計劃，尊享價值$14,000會籍、現金劵連迎新禮物，線上線下同步。由即日起至6月16日，凡購買指定套裝或任何消費滿$3,800，即可升級至Pink Diamond會員等級，尊享會員升級禮品包(價值超過$1,800)，包括Pretti亮白面膜(正裝)、Pretti5精華油(正裝)、Pretti5保濕乳(迷你)、Good things only限量馬克杯、限量Tote Bag及限定體驗店貼紙。首100名於體驗店作以上指定購物之客戶更可加享刮痧美容儀，促進血液循環，為皮膚提亮與美白。品牌更預告會舉辦多個工作坊供大眾報名參與，大家不妨留意一下！