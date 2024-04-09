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生活
2024-04-09 11:00:00

Pricerite實惠床褥優惠 全線床褥額外9折/多款床褥180日在家試用

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Pricerite實惠床褥優惠 全線床褥額外9折/多款床褥180日在家試用

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符合個人喜好和習慣的床褥對睡眠非常重要，但單在店内試躺，未必能在短時間確定床褥是否符合自己需要。Pricerite實惠與多個知名床褥品牌合作，提供長達180天的床褥試用服務。讓大家有充足時間在家體驗床褥的舒適度，以確保選擇到最適合自己的床褥！

Pricerite實惠床褥優惠 全線床褥額外9折/多款床褥180日在家試用

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集合知名床褥品牌 180天在家試用服務

Pricerite實惠精選多個優質床褥品牌的獨家型號床褥，提供180天在家試用服務，床褥品牌包括CASABLANCA 卡撒天嬌、Gaialand 伽亞樂、Goldfully 金寶麗、Sleep Therapeutics 睡舒適、Sleeprotex 絲葆迪、PROFILIA 寶富麗、Airland雅蘭、Hekura 喜居樂、Kingkoil愛皇健、Bedder Zleep貝特詩及Sweetdream金美夢。

如果床褥不合適，可透過Pricerite實惠網站憑有效發票申請更換床褥一次，退回的床褥經消毒後會捐贈到慈善機構或進行棄置。床褥更換服務申請期，即收貨後22天至180天内。

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同期推出多款床褥優惠

另外，Pricerite實惠於由即日至429日，推出床褥及睡房傢俬優惠。期間全線床褥享有額外9折，睡房傢俬則享額外88折。優惠貨品數量有限，售完即止。

花梨銀離子抗菌獨立彈簧床褥 $6,799 額外9折後$6,119.1 倫敦床褥 $3,499 額外9折後$3,149.1 COOLMAX PLUS清爽護脊床褥 $3,499 額外9折後$3,149.1 "VIRASE GUARD"抗病毒彈簧床褥 $7,999 折實價後$4,999 X-68石墨烯多段分區獨立袋裝彈簧床褥 $6,699 額外9折後$6,029.1 綠瑩綠悠獨立袋裝彈簧床褥 $7,099 額外9折後$6,389.1
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