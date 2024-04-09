Pricerite實惠床褥優惠 全線床褥額外9折/多款床褥180日在家試用

符合個人喜好和習慣的床褥對睡眠非常重要，但單在店内試躺，未必能在短時間確定床褥是否符合自己需要。Pricerite實惠與多個知名床褥品牌合作，提供長達180天的床褥試用服務。讓大家有充足時間在家體驗床褥的舒適度，以確保選擇到最適合自己的床褥！