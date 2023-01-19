Protector全新Pantone色口罩 桑葚紅/薰衣草紫新登場

踏入新一年，Protector推出全新顏色組合—Dusk Till Dawn，精心挑選2022年和2023年的Pantone顏色作主色調，讓大家以全新形象拜年。 Dawn是2023年Pantone顏色Viva Magenta 18-1750的變奏，帶有深紫基調的桑葚紅色充滿活力；薰衣草紫色的Dusk，則是2022年Pantone顏色Very Peri 17-3938的變奏。品牌以新顏色組合鼓勵大家在變幻莫測的時代裡，保存無憂無慮的自信和好奇心。

兼具時尚與最高防護 在材料方面，Protector沿用低致敏高密度無紡不織布、高柔軟度耳圈帶以及可調節鼻條，有柔順質感和優質透氣度。口罩檢測符合美國ASTM F2100第三級防護驗證、生產及製造符合EN ISO 13485:2016及歐盟標準CE 認證，能有效過濾細菌、微粒子、病毒 (BFE&PFE&VFE) 高達99%或以上，擁有絕對的防菌安全保障。