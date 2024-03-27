PS5《浪人崛起》x麺屋武蔵主題拉麵店 化身幕末時期三大勢力 品嚐期間限定特製拉麵

為慶祝PlayStation®5遊戲《浪人崛起™》正式推出，Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited （SIEH）與同樣來自日本，以日本武士為主題的「麺屋武蔵」拉麵店聯乘。由即日起至5月中旬期間， 「麺屋武蔵」旗下全港 6間分店將化身成為「PS5《浪人崛起™》x 麺屋武蔵主題拉麵店 」 ，推出期間限定特製拉麵，並推出一系列聯乘活動！「麺屋武蔵」向來秉承武士精神，相信這次聯乘將會為大家帶來無窮驚喜，《浪人崛起™》粉絲不容錯過！

三大勢力局勢緊張 玩家抉擇 將 影響歷史

幕末時期三大勢力的緊張局勢即將爆發，玩家需果斷作出關鍵抉擇，影響歷史進程：

擁幕派：德川幕府的支持者，志在擁護幕府的集權統治，幫助幕府對抗國外勢力與內部威脅，維護既有的政治秩序。

倒幕派：由各式各樣的團體和個人所組成，他們反對幕府的統治，並希望恢復日本天皇的王權。

歐美派：幕末時期的西方勢力包括美國和歐洲列強，他們尋求日本開放貿易、結束該國長年以來的鎖國政策，並影響其政治和經濟版圖。

「PS5《浪人崛起™》x麺屋武蔵主題拉麵店」開幕，肥豪更化身成浪人，與夢雨現場試玩PS5遊戲《浪人崛起™》及品嚐特製拉麵。

肥豪代表浪人選擇了倒幕派陣型，品嚐了期間限定全新浪人口味蟹湯拉麵。他表示湯底的味道濃郁，每一口都能品嚐到螃蟹極致鮮味，能量值達到滿分，隨時能進入《浪人崛起™》的遊戲世界準備迎戰敵人！

夢雨亦配合主題身穿和服驚喜現身，認為期間限定全新浪人口味蟹湯拉麵清爽不膩，讓人一試難忘。加上麺屋武蔵的江戶時代裝修風格，讓人彷彿置身於《浪人崛起™》的遊戲世界，帶來視覺和味覺的雙重享受！