PS5《浪人崛起》x麺屋武蔵主題拉麵店 化身幕末時期三大勢力 品嚐期間限定特製拉麵

為慶祝PlayStation®5遊戲《浪人崛起™》正式推出，Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited （SIEH）與同樣來自日本，以日本武士為主題的「麺屋武蔵」拉麵店聯乘。由即日起至5月中旬期間，「麺屋武蔵」旗下全港6間分店將化身成為「PS5《浪人崛起™》x 麺屋武蔵主題拉麵店」，推出期間限定特製拉麵，並推出一系列聯乘活動！「麺屋武蔵」向來秉承武士精神，相信這次聯乘將會為大家帶來無窮驚喜，《浪人崛起™》粉絲不容錯過！
一同回到幕末時期 選擇喜愛勢力陣營
《浪人崛起™》是由Team NINJA研發打造的開放世界動作角色扮演遊戲，玩家將扮演浪人的角色，穿越至日本戰火紛飛的江戶幕府末年（簡稱：幕末時期），開拓自己的命運。遊戲中，玩家可以選擇支持擁幕派、倒幕派或歐美派（黑船），親手改變故事的走向。「PS5《浪人崛起™》x麺屋武蔵主題拉麵店」以遊戲中的三大勢力作為靈感，推出別有風味的擁幕派（香濃豚骨魚介湯拉麵）、黑船（黑蒜豚骨魚介湯拉麵），以及倒幕派（期間限定全新浪人口味蟹湯拉麵）。粉絲可按照自己的喜好選擇勢力陣營，與浪人一同回到幕末時期，展開一場獨特的味覺冒險！
三大勢力局勢緊張 玩家抉擇將影響歷史
幕末時期三大勢力的緊張局勢即將爆發，玩家需果斷作出關鍵抉擇，影響歷史進程：
擁幕派：德川幕府的支持者，志在擁護幕府的集權統治，幫助幕府對抗國外勢力與內部威脅，維護既有的政治秩序。
倒幕派：由各式各樣的團體和個人所組成，他們反對幕府的統治，並希望恢復日本天皇的王權。
歐美派：幕末時期的西方勢力包括美國和歐洲列強，他們尋求日本開放貿易、結束該國長年以來的鎖國政策，並影響其政治和經濟版圖。
「PS5《浪人崛起™》x麺屋武蔵主題拉麵店」開幕，肥豪更化身成浪人，與夢雨現場試玩PS5遊戲《浪人崛起™》及品嚐特製拉麵。
肥豪代表浪人選擇了倒幕派陣型，品嚐了期間限定全新浪人口味蟹湯拉麵。他表示湯底的味道濃郁，每一口都能品嚐到螃蟹極致鮮味，能量值達到滿分，隨時能進入《浪人崛起™》的遊戲世界準備迎戰敵人！
夢雨亦配合主題身穿和服驚喜現身，認為期間限定全新浪人口味蟹湯拉麵清爽不膩，讓人一試難忘。加上麺屋武蔵的江戶時代裝修風格，讓人彷彿置身於《浪人崛起™》的遊戲世界，帶來視覺和味覺的雙重享受！
PS5《浪人崛起™》x麺屋武蔵聯乘推廣活動
《浪人崛起™》於即日起推出，標準版建議售價為港幣568元。本作也提供數位豪華版，建議售價為港幣628元，內容包括完整遊戲、所有預購獎勵，以及伊賀忍者棍棒、豐國雙刀、坂東武士護甲套組及禮裝和服套組。
由即日起於指定零售店舖*購買PS5遊戲軟件《浪人崛起™》（光碟版），即可獲贈「麺屋武蔵餃子券」乙張（價值港幣48元）。贈品數量有限，送完即止。* 優惠只適用於PlayStation® Authorized Dealer、SONY Store及特許經銷商，參與銷售點請瀏覽銷售點網頁。
贏取限量版「PS5《浪人崛起™》x麺屋武蔵聯乘拉麵碗及筷子」
SIEH更邀請了台灣新水墨藝術創作者簡志剛，融合水墨畫、書法、古代壁畫、浮世繪等元素製作「PS5《浪人崛起™》限定紀念海報」，完美呈現遊戲的重要場面。由即日起至5月中旬期間，顧客凡於「麺屋武蔵」旗下全港任何一間分店品嚐「倒幕派（全新浪人口味蟹湯拉麵）」，即可獲贈「PS5《浪人崛起™》限定紀念海報」乙張。贈品數量有限，送完即止。詳情請留意PlayStation HK Facebook 專頁、PlayStationHK Instagram專頁，或麺屋武蔵Facebook/Instagram專頁了解有關活動內容。
此外，由即日起至3月29日期間，於PlayStationHK Instagram專頁參加送禮活動，即有機會贏取限量版「PS5《浪人崛起™》x 麺屋武蔵聯乘拉麵碗及筷子」及其他獎品，參加方法及獎品如下：
參加方法：
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- 追蹤@playstationhk
- 留言選擇哪個陣營而戰的原因（100字內），並加上#擁幕派#倒幕派或#歐美派標籤
獎品：
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- 最佳留言的5位參加者將獲得「PS5《浪人崛起™》x麺屋武蔵聯乘拉麵碗及筷子」
- 每名陣營再各自選出1位最佳留言的得獎者，分別可獲「DualSense Edge™無線控制器」、「PULSE Elite™無線耳機組」或「PULSE Explore™無線耳塞式耳機」（隨機送出）
「PS5《浪人崛起™》x 麺屋武蔵主題拉麵店」地址
麺屋武蔵 武骨相傳（朗豪坊店）
營業時間：星期一至日11:30 - 22:30
地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊4A樓5號舖
註：PS5《浪人崛起™》主題店
麺屋武蔵 虎洞（北角店）
營業時間：星期一至日11:30 - 21:30
地址：北角渣華道123號北角匯二期1樓118-119號舖
麺屋武蔵 武骨（日出康城店）
業時間：星期一至日 11:30 - 21:30
地址：將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓353A號舖
神山麺屋（尖沙咀店）
營業時間：星期一至日11:30 - 22:00
地址：尖沙咀漢口道17號新聲大廈地下AK及B號舖
神山麺屋（apm店）
營業時間：星期一至日11:30 - 22:30
地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期（apm）2樓L21B號舖
五輪洞（青衣店）
營業時間：星期一至日11:30 - 22:30
地址：青衣城1期2樓218B鋪