PURDORI請睇林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安拉闊音樂會 扭蛋遊戲抽門票

美國環保美容品牌PURDORI，去年登陸香港 FACESSS 3間專櫃，迅速贏得顧客青睞。為回饋粉絲的熱情支持，品牌多次送出粉絲福利，與眾同樂。承接上年《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票換購活動，PURDORI再度加碼，在2025年首回福利放送，送出《拉闊音樂會Oscar回憶夜遊》門票，可一睹林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安的演出。

《CreFIT 呈獻拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安》將於2025年5月10日晚上8時假亞洲國際博覽館ARENA舉行。

送 門票及精美禮品 PURDORI主打專利成分RO-ICE+，以天然冰花植物精華、玫瑰水和蘆薈取代普通水，推出融合天然高效與環境友善的護膚品。由即日起至4月15日，PURDORI VIP客戶於 FACESSS門店內購買任何PURDORI產品，即可參加扭蛋遊戲一次，有機會抽到門票一張及品牌其他精美禮品。若想一擊即中，可單次消費滿港幣$1,500，並Follow PURDORI 的 Facebook 或 Instagram 專頁、Like及留言，即可成功獲得《拉闊音樂會》門票一張及品牌精美禮品。

而非VIP客戶於指定日期內於 FACESSS門店內購買任何PURDORI產品，亦可參加扭蛋遊戲一次，有機會抽到門票一張及品牌其他精美禮品。又或者單次消費滿港幣$2,000，並Follow PURDORI 的 Facebook 或 Instagram 專頁、Like 及留言，即可成功獲得《拉闊音樂會》門票一張及精美禮品。

美國環保美容品牌PURDORI，去年登陸香港 FACESSS 專櫃

門票名額有限，送完即止，而且將隨機安排座位，不設選位。門票將於2025年4月15日後於以下FACESSS門店換取： 尖沙咀店：海港城海運大廈 2 階 OT202 號舖 金鐘店：金鐘道 93 金鐘廊 Lab Concept 銅鑼灣店：時代廣場 4 樓 401-404 舖