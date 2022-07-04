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2022-07-04 17:30:00

PURE Passport再度登場 免費享用PURE中心健身設備

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PURE Passport再度登場 免費享用PURE中心健身設備

PURE Passport再度登場 免費享用PURE中心健身設備

夏天來臨，相信大家都想留在冷氣房做運動，PURE Passport再次登場，並開放全港健身設施，就算不能輕易去旅行，都可以喚醒運動細胞，開啟探索身心靈健康之旅。

由即日起至828日，每逢周五、六、日，無論是PURE持卡人或尚未加入PURE的人士，都可以免費登記PURE Passport，並享用所有PURE中心的健身設備。PURE持卡人可於活動期間內，選擇連續4個周末使用PURE Passport，通行全港所有PURE中心；而訪客及持卡人推薦的新用戶則可選擇3個連續的周末，使用PURE Passport免費通行各間PURE中心體驗健身設備。

PURE Passport推出期間，PURE旗下所有健身中心將提供多種特別瑜伽及健身課堂，包括每周不同主題的ProPT小組訓練、銅鑼冥想、聲頻瑜伽療法、手臂平衡系列及呼吸技巧等，以增強參加者健康認知，更會舉辦工作坊，幫助參加者改善姿勢、柔韌度和力量，以各種特別設計的方式訓練身心，全方位探索身心靈健康。

周末

主題

中心地點

特別課程及優惠

713

PURE Passport – 展開身心靈之旅

所有中心
  • Manulife場地、中環IFC及銅鑼灣利舞臺LTP舉辦舞蹈工作坊
  • ProPT 課程

伸展及靈活性訓練＋Kickboxing

789

中環：平衡工作與身心健康

國際金融中心 PURE Fitness

蘭桂芳加州大厦PURE Fitness

建業榮基中心 PURE Fitness

泛海大廈PURE Yoga

中國工商銀行大廈PURE Fitness
  • ProPT 課程

力量訓練＋Kickboxing

71517

九龍：探索最頂尖健身及瑜伽體驗

朗豪坊辦公大樓 PURE Fitness

 

朗豪坊辦公大樓 PURE Yoga

 

新世紀廣場 PURE Yoga

 

宏利廣場 PURE Fitness

 

創紀之城五期 PURE Yoga
  • 慶祝PURE Yoga 創紀之城5期分店週年紀
  • ProPT 課程：

自身體重訓練＋Kickboxing

 

72224

太古坊：PURE 360健康體驗

林肯大廈 PURE Yoga

 

電訊盈科中心 PURE Fitness

 

太古坊 PURE Fitness
  • ProPT 課程：

循環式訓練＋
Kickboxing

  • PURE Nutrition 營養諮詢

72931

PURE South：享受健美瞬間

PURE South – The Pulse 淺水灣
  • ProPT 課程：

修身健美訓練＋Kickboxing

857

全面體驗身心靈健康

太古廣場 PURE Yoga

 

星街小區 PURE Yoga

軒尼斯道1 PURE Fitness
  • ProPT 課程：

伸展及靈活性訓練Kickboxing

81214

銅鑼灣：一同躍動，享受健身的樂趣

利舞臺廣場 PURE Fitness

 

金朝陽中心 PURE Yoga

 

世界貿易中心 PURE Yoga
  • ProPT 課程

力量訓練＋Kickboxing

81921

Game On！立即展開海港全景健身體驗

K11 MUSEA PURE Fitness

半島辦公室大樓 PURE Yoga
  • ProPT 課程：

自身體重訓練＋Kickboxing

 

82628

把握最後機會，享受健康探索之旅

所有中心
  • ProPT 課程：

循環式訓練＋
修身健美訓練Kickboxing
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