PURE Passport再度登場 免費享用PURE中心健身設備

夏天來臨，相信大家都想留在冷氣房做運動，PURE Passport再次登場，並開放全港健身設施，就算不能輕易去旅行，都可以喚醒運動細胞，開啟探索身心靈健康之旅。
由即日起至8月28日，每逢周五、六、日，無論是PURE持卡人或尚未加入PURE的人士，都可以免費登記PURE Passport，並享用所有PURE中心的健身設備。PURE持卡人可於活動期間內，選擇連續4個周末使用PURE Passport，通行全港所有PURE中心；而訪客及持卡人推薦的新用戶則可選擇3個連續的周末，使用PURE Passport免費通行各間PURE中心體驗健身設備。
PURE Passport推出期間，PURE旗下所有健身中心將提供多種特別瑜伽及健身課堂，包括每周不同主題的ProPT小組訓練、銅鑼冥想、聲頻瑜伽療法、手臂平衡系列及呼吸技巧等，以增強參加者健康認知，更會舉辦工作坊，幫助參加者改善姿勢、柔韌度和力量，以各種特別設計的方式訓練身心，全方位探索身心靈健康。
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周末
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主題
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中心地點
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特別課程及優惠
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7月1至3日
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PURE Passport – 展開身心靈之旅
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所有中心
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- 於Manulife場地、中環IFC及銅鑼灣利舞臺LTP舉辦舞蹈工作坊
- ProPT 課程：
伸展及靈活性訓練＋Kickboxing
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7月8至9日
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中環：平衡工作與身心健康
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國際金融中心 PURE Fitness
蘭桂芳加州大厦PURE Fitness
建業榮基中心 PURE Fitness
泛海大廈PURE Yoga
中國工商銀行大廈PURE Fitness
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力量訓練＋Kickboxing
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7月15至17日
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九龍：探索最頂尖健身及瑜伽體驗
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朗豪坊辦公大樓 PURE Fitness
朗豪坊辦公大樓 PURE Yoga
新世紀廣場 PURE Yoga
宏利廣場 PURE Fitness
創紀之城五期 PURE Yoga
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- 慶祝PURE Yoga 創紀之城5期分店週年紀念
- ProPT 課程：
自身體重訓練＋Kickboxing
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7月22至24日
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太古坊：PURE 360健康體驗
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林肯大廈 PURE Yoga
電訊盈科中心 PURE Fitness
太古坊 PURE Fitness
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循環式訓練＋
Kickboxing
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7月29至31日
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PURE South：享受健美瞬間
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PURE South – The Pulse 淺水灣
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修身健美訓練＋Kickboxing
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8月5至7日
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全面體驗身心靈健康
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太古廣場 PURE Yoga
星街小區 PURE Yoga
軒尼斯道1號 PURE Fitness
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伸展及靈活性訓練＋Kickboxing
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8月12至14日
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銅鑼灣：一同躍動，享受健身的樂趣
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利舞臺廣場 PURE Fitness
金朝陽中心 PURE Yoga
世界貿易中心 PURE Yoga
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力量訓練＋Kickboxing
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8月19至21日
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Game On！立即展開海港全景健身體驗
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K11 MUSEA PURE Fitness
半島辦公室大樓 PURE Yoga
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自身體重訓練＋Kickboxing
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8月26至28日
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把握最後機會，享受健康探索之旅
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所有中心
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循環式訓練＋
修身健美訓練＋Kickboxing