QUE │ 高級餐飲副線親民Cafe進駐東涌Outlet 日籍師傅打造「超打卡」甜點

東涌東薈城Outlet近日新添和風Cafe ，由本地飲食集團Taste Gourmet Group打造全新副線的親民cafe「Que by Rin Horiuchi」正式開幕。新店以別具創意和風的西式甜點掛帥。甜品師傅Rin Horiuchi大有來頭，日本長大、巴黎學做甜點，並在高級餐飲工作多年，甜品造詣與經驗豐富。採：Wilson Fok 攝：Wilson Fok、欣 總監：Spring

Que by Rin Horiuchi(下稱：Que)走親民路線，裝修的風格都適合年輕客人，比較和風的擺設除了日本民間傳說元素與天然木材色調以外，餐廳內加入大量的綠色植物，尤其是天花的植物掛飾設計別出心裁，務求做到客人能擺脫都市繁囂、走進綠洲的感覺。除了自然木材與植物外，餐廳都有唔少以「貓」為設計意念的擺設，讓客人有如置身於家裡的感覺，悠閒又親切。

Que由日籍甜品師 Rin Horiuchi主理，一系列甜品當然是首選，而且水準十分高。Rin-San現職同集團旗下高級餐廳TIRPSE擔任甜品師傅，廚師身兼兩職，除了炮製餐廳甜點以外，還包括設計Que的蛋糕、酥餅系列與及各式甜品等等。Rin-San設計三大主打甜點 ——分別是「日式蘋果批」、「雪糕新地」及四款「旅者蛋糕 」。日式蘋果批每天限量供應，酥皮選用法國產牛油。Rin-San 解釋：「法國牛油味道比其他產地的牛油好，甚至更勝日本的牛油。用法國牛油做酥皮更能得心應手。」酥皮批底鋪上杏仁餡料與及經過肉桂粉調味的蘋果片。Rin-San選用來自日本紅玉蘋果，水分充足而甜味適中。酥皮條交叉相間成為格仔圖案鋪面，除了讓烘焗過程產生的蒸氣在小孔蒸發外，還讓蘋果批帶點在家烘焙的感覺。出爐蘋果批酥皮香脆金黃。Rin-San還解釋，很多客人購買蘋果批回家未必立刻享用，所以在剛剛出爐的批面掃上少少糖漿，糖漿變乾身之後就可以保持酥皮香脆。值得一提，Que以風呂敷包裹外賣蘋果批，送禮自用皆宜。 餐廳另一推介為「旅者蛋糕」。雖然傳統上旅客會購買蛋糕為紀念，多為磅蛋糕款式的甜點。Que的四款旅者蛋糕是冷凍享用的西餅款式，外形看似簡單，其實內有乾坤。四款蛋糕分別為加入微辛蓽茇胡椒的朱古力榛子、白朱古力慕絲的草莓雲吒拿、釀入日本洋梨啫喱的焙茶口味，與及招牌紅豆與柚子麻糬為餡料的京都宇治抹茶蛋糕。海綿蛋糕加入杏仁末，帶出淡淡果仁香。抹茶慕絲尤其濃郁，伴紅豆與麻糬口感極佳，還隱隱的透出柚子清新馨香。焙茶與洋梨配搭最有驚喜，焙茶的焦香讓梨子的清甜淡淡的中和，也有解膩的作用。 「雪糕新地」系列是即點即製的甜品。以大裝酒杯盛載著。抹茶醬汁澆下讓白朱古力融化成為濃郁醬汁。雪糕配搭麻糬、蜜餞黑豆、抹茶蛋糕及抹茶威化脆片等等，口感豐郁。來自靜岡縣的抹茶配搭甜潤的白朱古力成為甘甜的醬汁，配搭雪糕更是經典甜點的變奏版，打卡之餘味道亦具驚喜。各式甜點以外，Que亦推出不少特色飲品，例如精製抹茶與咖啡及熱鮮奶調成的特色Matcha Latte，冷飲絲滑黑咖啡及各式以水果調味的梳打飲品等等。

Que值得一嘗的鹹點美食

揀選甜品的同時，不妨考慮一下點選Que的鹹點美食，也是值得一嘗。餐廳主打的壽司塔可(Sushi Taco)糅合了日本壽司與墨西哥taco既元素，以脆紫菜代替墨西哥軟餅，裡面釀入壽司飯及海鮮或肉類餡料，其中以軟殼蟹、香蔥拖羅蓉牛油果兩款口味最受歡迎。各式塔可即點即做，入口香脆。餐廳還特別設計紙托載著塔可，客人享用的時候不沾污雙手，十分貼心。

Cafe當然不能沒有all-day-breakfast。Que 全日早餐分量夠，特別是「漢堡扒全日早餐」，以加入柚子胡椒的荷蘭醬汁配搭和牛漢堡扒，配菜包括軟糯的烤日本小甜薯也是讓人飽足的主菜選擇。西餐主菜推介 「香煎比目魚配青口、虎蝦、蜆」，海鮮主菜配以清新既紫蘇番茄醬汁，以脆多士沾醬汁同吃分外惹味，是海鮮愛好者的至愛。

Que不設訂座，加上各式蛋糕與酥餅系列都是限量供應，為免向隅，建議想外賣的客人先點好再到店內慢慢用餐。Que未來即將在九龍站圓方再添新店，但詳情尚未公布，想享用特式的限定甜點，還是先到東涌本店朝聖吧。

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東涌達東路20號東薈城2樓284-285號舖

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