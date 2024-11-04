R-aces × PLASTIC THING辦「PLASTIC THING RUN 2025」慈善主題跑 為食妹領跑 特設家庭跑 11月12日前報名送主題跑鞋袋

由FWD富衛保險呈獻，Running Aces Event Limited(R-aces)首次聯乘PLASTIC THING推出「PLASTIC THING RUN 2025」主題跑。明年3月23日，為食妹與一眾PLASTIC THING角色現身會場，為香港傷殘青年協會出一分力，支持他們發展及工作，慈善主題跑得設家庭組別，家長不妨帶同子女參與，為慈善出一份力之餘，更能運動，促進身心健康。賽後更有「PLASTIC THING RUN 嘉年華」，為食妹與光頭仔等角色與大家合照同樂。FWD MAX會員於即日起至12日期間可優先報名，可免費獲早鳥限定「PLASTIC THING 一起跑鞋袋」一個。

PLASTIC THING創作的為食妹和其他角色深受歡迎，富衛期望透過贊助「PLASTIC THING RUN 2025」主題跑，支持香港傷殘青年協會工作。於11月12日前報名的參加者，可免費獲得早鳥限定的「PLASTIC THING 一起跑鞋袋」一個。成功報名者更可獲贈個以PLASTIC THING為主題的「膠」級跑手包一套，包括有活動限定的T-shirt 1件、齊齊跑大毛巾1條、打氣束繩袋1個及號碼布1塊。除以上裝備外，個人組跑手包更包含為食妹與Puffy運動護腕1件及為食妹餵食拉尺1把。而孖住組跑手包則有為食妹與Puffy防爆汗頭帶1條和多用途迷你收納箱1個，讓 PLASTIC THING角色陪伴各位每次的運動及旅行。

在完成賽事後，每位跑手均會獲得完賽電子證書及「為食妹我得左啦!完賽獎牌」，大會更特設獎牌刻名服務，讓參加者完成挑戰後，記住與 PLASTIC THING一起奔跑的回憶。特別推出的PLASTIC THING限量產品，包括為食妹食唔停磁石膊頭公仔、多用途收納袋、Plastic Thing T-shirt、為食妹運動帽及人氣紋身貼紙，實在不容錯過。

PLASTIC THING 嘉年華 與為食妹見面影相

完賽後，各位PLASTIC THING粉絲緊記要到「PLASTIC THING 嘉年華」及為食妹全港首次見面會，有機會與為食妹近距離接觸影相。嘉年華亦設有 PLASTIC THING主題遊戲攤位和表演，讓大家比賽後與親友感受嘉年華歡樂氣氛。

「 PLASTIC THING RUN 2025 」活動詳情：

日期：2025年3月23日(星期日)

地點：香港科學園

組別：個人組(可選 4公里、2公里、1公里) | 2 人孖住組 (可選 4公里、2 公里) | 家庭2人組 (1公里)

主題跑亦設有競逐獎項組別，參加 4 公里的第一組（於上午8:30起跑）即可競逐男、女 子組個人獎項，頭3名將有豐富獎項。

報名費：4公里、2公里個人組 港幣$500

1公里個人組 港幣$480

4公里、2公里2人孖住組 港幣$1,260

1公里 2人孖住組 港幣$1,240

FWD MAX會員優先報名日期：即日起至11月12日(星期二) 11:59pm

公開報名：2024年11月14日 (星期四)起，額滿即止。