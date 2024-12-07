Rakuten Travel年末優惠 限時搶6折優惠券/低至24折預訂日本酒店

踏入年尾，不少港人都準備計劃來年的旅行，Rakuten Travel亦推出年度 SUPER SALE，讓各位以至抵價預訂日本住宿！即日起至12月20日，Rakuten Travel網站推出限時快閃，必搶6折優惠券，優惠券更可配合SUPER SALE住宿⽅案折扣使用，低至24折入住指定日本酒店，即睇詳請！

是次Rakuten Travel年度 SUPER SALE推出多款優惠券，所有優惠券限量供應，先到先得，額滿即⽌。

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SUPER SALE 住宿方案折扣

SUPER SALE 住宿方案折扣將自動套用於預訂有限的住宿房型和方案，指定酒店住宿方案折扣高達4 折，並於 2025年 6 月 30 日前退房。

派發日期：12月4日晚上7時至12月20日早上9時（香港時間）

SUPER SALE 限定 40% OFF 快閃優惠券

SUPER SALE 40% OFF 快閃優惠券適用於所有參與活動的住宿，僅限前 200 張訂單，且折扣最高限額 40,000 日圓，使用期限如下所述。也可與 SUPER SALE 住宿方案折扣併用。每位用戶僅限使用一次 40% OFF 快閃優惠券。

派發日期：

12月4日 – 晚上7時30分至8時30分（香港時間）

12 月11 日 – 中午12 時至下午1 時（香港時間）

使用期限：

2024 年12 月4 日 19:30 - 20:29 （香港時間）

2024 年12 月11 日 12:00 - 12:59 （香港時間）

有效於 2025 年 3 月 31 日前退房的預訂。

30% OFF 日式旅館優惠券

SUPER SALE 30% OFF 日式旅館優惠券僅適用於參與活動的特定住宿，且僅限前 200 張已經確認的訂單、且折扣最高限額 30,000 日圓，使用期限如下所述。也可與 SUPER SALE 住宿方案折扣併用。每位用戶僅限抵用一次。

派發日期：

12月18日中午12時至12月19日中午12時（香港時間）

使用期限：

2024 年 12 月 18 日 12:00 至 2024 年 12 月 19 日 11:59（香港時間）

有效於 2025 年 6 月 30 日前退房的預訂。

SUPER SALE 限定快閃 15% OFF 優惠券

SUPER SALE 15% OFF 優惠券數量有限，先用先贏，且適用於參與活動的部分指定住宿，折扣最高限額 15,000 日圓。可與 SUPER SALE 住宿方案折扣併用，且每位用戶僅限使用一次。

有效於 2025 年 6 月 30 日前退房的預訂。

派發日期：12月4日晚上7時至12月20日早上9時（香港時間）

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2024 Rakuten Travel 人氣酒店推介

河口湖溫泉大池酒店

河口湖溫泉大池飯店坐擁無敵的富士山美景，客房可直接眺望富士山的壯麗山景。最令人期待的，是房間內特設的富士山展望浴池，讓住客可一邊放鬆浸溫泉，一邊沉醉於富士山的壯麗景色。

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