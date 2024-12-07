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2024-12-07 13:00:00

Rakuten Travel年末優惠 限時搶6折優惠券/低至24折預訂日本酒店

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Rakuten Travel年末優惠 限時搶6折優惠券/低至24折預訂日本酒店

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踏入年尾，不少港人都準備計劃來年的旅行，Rakuten Travel亦推出年度 SUPER SALE，讓各位以至抵價預訂日本住宿！即日起至1220Rakuten Travel網站推出限時快閃，必搶6折優惠券，優惠券更可配合SUPER SALE住宿案折扣使用，低至24折入住指定本酒店，即睇詳請！

是次Rakuten Travel年度 SUPER SALE推出多款優惠券，所有優惠券限量供應，先到先得，額滿即

即搶Rakuten Travel優惠券：請按此

 

SUPER SALE 住宿方案折扣

SUPER SALE 住宿方案折扣將自動套用於預訂有限的住宿房型和方案，指定酒店住宿方案折扣高達4 折，並於 2025 6 30 日前退房。

派發日期：124日晚上7時至1220日早上9時（香港時間）

SUPER SALE限定40% OFF快閃優惠券

SUPER SALE 40% OFF 快閃優惠券適用於所有參與活動的住宿，僅限前 200 張訂單，且折扣最高限額 40,000 日圓，使用期限如下所述。也可與 SUPER SALE 住宿方案折扣併用。每位用戶僅限使用一次 40% OFF 快閃優惠券。

派發日期：

124 晚上730分至830分（香港時間）

12 11 中午12 時至下午1 時（香港時間）

使用期限：

2024 12 4 19:30 - 20:29 （香港時間）

2024 12 11 12:00 - 12:59 （香港時間）

有效於 2025 3 31 日前退房的預訂。

30% OFF 日式旅館優惠券

SUPER SALE 30% OFF 日式旅館優惠券僅適用於參與活動的特定住宿，且僅限前 200 張已經確認的訂單、且折扣最高限額 30,000 日圓，使用期限如下所述。也可與 SUPER SALE 住宿方案折扣併用。每位用戶僅限抵用一次。

派發日期：

1218日中午12時至1219日中午12時（香港時間）

使用期限：

2024 12 18 12:00 2024 12 19 11:59（香港時間）

有效於 2025 6 30 日前退房的預訂。

SUPER SALE限定快閃15% OFF優惠券

SUPER SALE 15% OFF 優惠券數量有限，先用先贏，且適用於參與活動的部分指定住宿，折扣最高限額 15,000 日圓。可與 SUPER SALE 住宿方案折扣併用，且每位用戶僅限使用一次。

有效於 2025 6 30 日前退房的預訂。

派發日期：124日晚上7時至1220日早上9時（香港時間）

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2024 Rakuten Travel人氣酒店推介

湖溫泉池酒

河口湖溫泉大池飯店坐擁無敵的富山美景，客房可直接眺望富山的壯麗山景。最令人期待的，是房間內特設的富山展望浴池，讓住客可一邊放鬆浸溫泉，邊沉醉於富士山的壯麗景色。

預約：請按此

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三朝溫泉三朝館

三朝溫泉三朝館位於取縣的三朝溫泉區，擁有悠久歷史和美麗然環境。旅館內設有多個室內外溫泉池，提供客享受富含礦物質的天然溫泉。客房融合傳統與現代風格，部分房型配有私浴池

預約：請按此

有馬御苑旅館

御苑旅館是榮獲Rakuten Travel 2023年度獎及式酒店獎的頂級溫泉旅館。尤其是以「神⽜⾁」為主的涮涮鍋懷理，是旅客不可錯過的美食體驗。

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