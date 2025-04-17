Rakuten Travel推全新夏日早鳥住宿優惠！精選日本東北六縣美食及住宿推介 指定信用卡7折

日本網上旅行社Rakuten Travel推出全新「EARLY SUMMER SALE」夏日早鳥住宿優惠，部分優惠券適用住宿可預訂至11月30日，特定房型更享有「行程前免費取消」服務，讓大家更彈性計劃行程！另外由即日起至 12 月 31 日期間，憑恒生私人銀行 Visa Infinite 卡 或 Travel+ Visa Signature 卡，於Rakuten Travel預訂日本酒店滿港幣 $2,500，即可享有七折優惠，大家一於把握機會早日訂購！

「EARLY SUMMER SALE」夏日早鳥住宿優惠 Rakuten Travel 特別同步推出「EARLY SUMMER SALE」早鳥優惠活動，由 4 月 16 日至 5 月 22 日期間，網站將限時快閃派發各式優惠券，讓旅客以更實惠的價格訂購日本酒店住宿，體驗東北夏日魅力！另外，熱門地區如北海道、沖繩、福岡、東京及大阪，更於指定日子搶專屬 7 折限量優惠券，折扣額最高可達 30,000 日圓，近乎一晚房價！部分優惠券適用住宿可預訂至 2025年 11 月 30日，特定房型還享有「行程前免費取消」的彈性服務，讓您輕鬆規劃旅程無後顧之憂！立即預訂，開展一趟說走就走的日本之旅！所有優惠券限量供應，先到先得，額滿即止！

精選日本東北六縣美食及住宿推介 青森縣名物：蘋果日本蘋果霸主！產量佔全國 6 成 咬一口富士蘋果的盛夏甜蜜 青森縣是日本首屈一指的蘋果產地，一年有超過 70萬噸的青森蘋果在國內流通，特別是弘前市附近的津輕地區，以出產高品質的富士蘋果聞名。當地不只有新鮮蘋果，還有各式蘋果甜品，如青森蘋果批外酥內軟，內層更充滿啖啖酸甜的青森蘋果餡，令人一吃愛上。青森的蘋果汁亦值得一試！無論是弘前市及青森市的工廠不時設有參觀活動，提供導賞團及品酒體驗。

山形縣名物：櫻桃 日本「紅寶石」佐藤錦產量 No.1！6 月限定的採果體驗 櫻桃祭典 山形縣素有「水果王國」美譽，山形縣櫻桃在日本國內的佔有率高居第一，尤其佐藤錦品種最為珍貴，色澤鮮紅、香甜多汁，是名副其實的「紅寶石」。每年 6月上旬至 7月中旬，正值佐藤錦櫻桃的收成季，旅客更可親自體驗採摘的樂趣。在 6月中旬造訪，更可參加一年一度的「櫻桃祭」，祭典上琳瑯滿目的櫻桃美食，如櫻桃酒、櫻桃冰淇淋及各式手工甜品，吸引無數櫻桃控朝聖。

福島縣名物：大蔥蕎麥麵大內宿限定の儀式感 — 「以蔥代箸」 到福島縣會津的「大內宿」旅遊，除了欣賞古色古香的街道風貌，還有一道奇趣的鄉土美食——大蔥蕎麥麵。此料理以創意十足的進食方式聞名：不用筷子，而是以一根粗壯的大蔥作為工具。將滑嫩的蕎麥麵夾起，創意十足。用大蔥夾起滑溜的蕎麥麵，入口之間，既有蔥的辣勁，又有麵的清爽，如此新奇的食法值得一試。

岩手縣名物：盛岡冷麵 春夏遊岩手縣，必嚐當地的代表美食「盛岡冷麵」，這道料理源自在日韓人的巧思改良，粗身彈牙的麵條以小麥粉和馬鈴薯澱粉製成，滑溜又爽口，配上用牛骨長時間熬製的冰涼湯底，加入泡菜增添辛香，再配上白煮蛋、肉片，以及一片時令水果如西瓜或梨，無論在口感或視覺上都極具層次，讓人暑意全消！

秋田縣名物：稻庭烏冬 踏足日本東北秋田縣，千萬別錯過有300年歷史的「稻庭烏冬」。與一般烏冬不同，稻庭烏冬以其纖細滑溜的口感征服了無數食客。由職人手工反覆揉壓、拉伸、晾乾，工序繁複，將麵團的氣泡徹底去除，讓每根烏冬麵都有絲綢般的光滑與彈性。炎炎夏日，嚐一碗冰鎮稻庭烏冬，沾上香濃醬汁，清涼解暑，食慾瞬間滿分！

宮城縣名物：水芹鍋名取水芹鍋從根到葉的極致品嚐 說到仙台美食，除了經典的牛舌、毛豆麻糬和竹葉魚板，還有一位人氣新寵——水芹火鍋！水芹是日本特有的一種蔬菜，盛產於仙台以南的名取地區，由根到葉都可以食用，由以往的味噌湯配角晉升為火鍋主角，而且食法也頗有講究。水芹火鍋先將雞肉或鴨肉煮成香濃湯底，接著分段涮煮水芹的莖、葉、根，吸滿湯汁的精華，香氣撲鼻，入口鮮甜清新，健康又特別。