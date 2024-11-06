Rakuten Travel 雙十一優惠 優惠券預訂折上折！高達 60% OFF

日本網上旅遊社Rakuten Travel 於11 月 8 日至 20 日期間，推出「11.11 SALE」多重驚喜優惠。除了快閃派發優惠券，讓大家預訂住宿時享有折上折優惠外，指定酒店更高達4折，讓大家輕鬆無負擔遊日本！下文即睇領取優惠方法。
Rakuten Travel 雙十一優惠
今年雙 11，Rakuten Travel 特別帶來「 11.11 SALE 」多重驚喜優惠。第一重驚喜，由 11月 8日至 11 月 20日，可領取 15%折扣優惠券，同時享受指定酒店住宿高達 4折的折扣住宿方案；接著， 11 月 11 日當天中午 12 時至下午 1 時，快閃派發 50%優惠券，限定 300 張訂單使用；而 11 月 18 日中午 12 時再派發限定 200 張的指定酒店優惠券，優惠券指定酒店額外 65 折，優惠超值，遊日必試！
東京/福岡/大分 指定酒店優惠券預訂折上折
根據 Rakuten Travel 2024 上半年訂單數據顯示，港人最愛的三大日本旅遊熱點分別為：東京、福岡及大分。因此以下為大家推介多間特色酒店，用上11.11 SALE 快閃推出各種折扣優惠券，最多可享高達 60% OFF 的折扣！
Rakuten Travel 11.11 SALE 折扣一覽:
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1. 11.11 SALE 住宿方案折扣
日期：11 月 8 日早上 9 時至 11 月 20 日早上 8 時 59 分（香港時間）
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優惠詳情：指定酒店住宿方案折扣高達 4 折
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2. 11.11 SALE 限定 50%快閃優惠券
日期：11 月 11 日中午 12 時至下午 1 時（香港時間）
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優惠詳情：11 月 11 日中午 12 時至下午 1 時派發 50% OFF 快閃優惠券，顧客可享指定酒店 5 折折扣優惠。優惠券適用於所有參與活動的住宿，僅限前 300 張訂單，且折扣最高限額
50,000 日圓。11.11 SALE 限定 50%快閃優惠券，也可與
11.11 SALE 住宿方案折扣併用。每位用戶僅限使用一次 50%
OFF 快閃優惠券，使用期限如下：2024 年 11 月 11 日 13:00 至 13:59（香港時間）
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3. 限定快閃 35% OFF 優惠券
日期：11 月 18 日中午 12 時至下午 1 時（香港時間）
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優惠詳情：11 月 18 日中午 12 時至下午 1 時派發 35% OFF 快閃優惠券，此優惠券僅適用於參與活動的特定住宿，且僅限前
200 張已經確認的訂單、且折扣最高限額 35,000 日圓，使用
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期限如下所述。限定快閃 35% OFF 優惠券也可與 11.11 SALE 住宿方案折扣併用。每位用戶僅限抵用一（1）次 35% OFF 快閃優惠券，使用期限如下 2024 年 11 月 18 日 13:00 至 13:59
（香港時間）。
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4. 限定快閃 15% OFF 優惠券
日期：11 月 8 日早上 9 時至 11 月 20 日早上 8 時 59 分（香港時間）
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優惠詳情：15% OFF 11.11 SALE 優惠券數量有限，先用先贏，且適用於參與活動的部分指定住宿，折扣最高限額 15,000 日圓。可與 11.11 SALE 住宿方案折扣併用，且每位用戶僅限使用一次。