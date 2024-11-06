Rakuten Travel 雙十一優惠 優惠券預訂折上折！高達 60% OFF

1. 11.11 SALE 住宿方案折扣 日期：11 月 8 日早上 9 時至 11 月 20 日早上 8 時 59 分（香港時間） 優惠詳情：指定酒店住宿方案折扣高達 4 折

2. 11.11 SALE 限定 50%快閃優惠券 日期：11 月 11 日中午 12 時至下午 1 時（香港時間） 優惠詳情：11 月 11 日中午 12 時至下午 1 時派發 50% OFF 快閃優惠券，顧客可享指定酒店 5 折折扣優惠。優惠券適用於所有參與活動的住宿，僅限前 300 張訂單，且折扣最高限額 50,000 日圓。11.11 SALE 限定 50%快閃優惠券，也可與 11.11 SALE 住宿方案折扣併用。每位用戶僅限使用一次 50% OFF 快閃優惠券，使用期限如下：2024 年 11 月 11 日 13:00 至 13:59（香港時間）

3. 限定快閃 35% OFF 優惠券 日期：11 月 18 日中午 12 時至下午 1 時（香港時間） 優惠詳情：11 月 18 日中午 12 時至下午 1 時派發 35% OFF 快閃優惠券，此優惠券僅適用於參與活動的特定住宿，且僅限前 200 張已經確認的訂單、且折扣最高限額 35,000 日圓，使用

期限如下所述。限定快閃 35% OFF 優惠券也可與 11.11 SALE 住宿方案折扣併用。每位用戶僅限抵用一（1）次 35% OFF 快閃優惠券，使用期限如下 2024 年 11 月 18 日 13:00 至 13:59 （香港時間）。