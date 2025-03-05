Rakuten Travel 3月優惠 6折住宿優惠/每日大派優惠券+大阪世博住宿推薦

大阪關西世博會即將揭幕，網上旅行社Rakuten Travel推出3月優惠，一系列優惠包括每日大派優惠券，更有指定地區住宿折扣高達6折！另外Rakuten Travel更為各位旅客精選超值酒店住宿，方便各位計劃世博附近的行程，即睇詳請！
3月Rakuten Travel SUPER SALE
若計劃前往2025年大阪關西世界博覽會，現在正是規劃住宿行程的最佳時機。即日起至3月21日，一連18天，Rakuten Travel每日發放優惠券，提供6折住宿折扣，還有限定週末優惠、早鳥專屬折扣，以及「Last Minute」驚喜折扣等，專屬優惠券可與酒店折扣疊加使用，享受折上折優惠！
Rakuten Travel在指定日子推出8大熱門地區住宿折扣，包括東京、大阪、山梨縣、福岡、北海道、沖繩及京都等，折扣高達6折。週末更額外發放15%優惠券，以最優惠價格預訂理想住宿。
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大阪市內住宿推薦
距離會場僅15分鐘｜大阪 Liber酒店
坐落於大阪灣畔的大阪Liber酒店，擁有寬敞露台，能隨時飽覽迷人的海灣景致。酒店內設天然溫泉大浴場，提供放鬆身心的休閒時光。。酒店距離世博會場地僅15分鐘車程，是旅客計劃參加大阪世博的理想下榻之選。
使用「Rakuten Travel SUPER SALE」優惠預訂最高可享65折，搭配額外優惠後折扣⾼達39折。
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提供機場直通巴｜大阪喜來登都酒店
這間酒店可直通近鐵大阪上本町站，無論是前往世博會場地、大阪市中心，還是周邊旅遊，交通都非常方便。酒店更提供機場直通巴士服務，旅客可搭乘巴士直達關西國際機場和伊丹國際機場，讓旅程更加舒適便捷。
使用「Rakuten Travel SUPER SALE」優惠預訂最高可享8折。
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任食A5黑毛和牛｜大阪格蘭貝爾酒店
這間酒店的餐廳提供A5黑毛和牛任食，讓美食愛好者盡情享受日本最頂級的和牛盛宴，為參觀世博會的旅程增添美味回憶。此外，酒店內設有公共浴池，讓旅客在繁忙的行程後放鬆身心，以最佳狀態迎接第二天的精彩活動，為旅程增添舒適與愜意。
使用「Rakuten Travel SUPER SALE」優惠預訂最高可享8折，並包含早餐計劃，搭配額外優惠後折扣高達48折。
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飽覽大阪城市景色｜大阪海灣塔ART酒店
這間酒店與弁天町站直接相連，交通便利，輕鬆前往世博會場地及大阪其他著名景點。所有客房均位於23樓以上，讓旅客飽覽大阪迷人城景。作為日本環球影城聯合酒店，大阪海灣塔ART酒店也為前往環球影城遊玩的旅客提供接駁車，非常方便。
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交通方便｜⼤阪堺市麗都⼤酒店
大阪堺市麗都大酒店地理位置優越，搭乘特快列車僅需9分鐘即到達難波。此外，酒店距離世博會場地僅22分鐘車程，無論是觀光旅遊還是參加世博會，都非常方便。
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