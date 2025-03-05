Rakuten Travel 3月優惠 6折住宿優惠/每日大派優惠券+大阪世博住宿推薦

大阪關西世博會即將揭幕，網上旅行社Rakuten Travel推出3月優惠，一系列優惠包括每日大派優惠券，更有指定地區住宿折扣高達6折！另外Rakuten Travel更為各位旅客精選超值酒店住宿，方便各位計劃世博附近的行程，即睇詳請！

3 月 Rakuten Travel SUPER SALE 若計劃前往2025年大阪關西世界博覽會，現在正是規劃住宿行程的最佳時機。即日起至3月21日，一連18天，Rakuten Travel每日發放優惠券，提供6折住宿折扣，還有限定週末優惠、早鳥專屬折扣，以及「Last Minute」驚喜折扣等，專屬優惠券可與酒店折扣疊加使用，享受折上折優惠！ Rakuten Travel在指定日子推出8大熱門地區住宿折扣，包括東京、大阪、山梨縣、福岡、北海道、沖繩及京都等，折扣高達6折。週末更額外發放15%優惠券，以最優惠價格預訂理想住宿。 即搶優惠：請按此

3月Rakuten Travel SUPER SALE

大阪市內住宿推薦 距離會場僅15分鐘 ｜ 大 阪 Liber 酒店 坐落於大阪灣畔的大阪Liber酒店，擁有寬敞露台，能隨時飽覽迷人的海灣景致。酒店內設天然溫泉大浴場，提供放鬆身心的休閒時光。。酒店距離世博會場地僅15分鐘車程，是旅客計劃參加大阪世博的理想下榻之選。 使用「Rakuten Travel SUPER SALE」優惠預訂最高可享65折，搭配額外優惠後折扣⾼達39折。 立即預約：請按此

提供機場直通巴 ｜ 大 阪喜來登都酒店 這間酒店可直通近鐵大阪上本町站，無論是前往世博會場地、大阪市中心，還是周邊旅遊，交通都非常方便。酒店更提供機場直通巴士服務，旅客可搭乘巴士直達關西國際機場和伊丹國際機場，讓旅程更加舒適便捷。 使用「Rakuten Travel SUPER SALE」優惠預訂最高可享8折。 立即預約：請按此

任食A5黑毛和牛 ｜ 大 阪格蘭 貝 爾酒店 這間酒店的餐廳提供A5黑毛和牛任食，讓美食愛好者盡情享受日本最頂級的和牛盛宴，為參觀世博會的旅程增添美味回憶。此外，酒店內設有公共浴池，讓旅客在繁忙的行程後放鬆身心，以最佳狀態迎接第二天的精彩活動，為旅程增添舒適與愜意。 使用「Rakuten Travel SUPER SALE」優惠預訂最高可享8折，並包含早餐計劃，搭配額外優惠後折扣高達48折。 立即預約：請按此

交通方便 ｜⼤阪堺市麗都⼤酒店 大阪堺市麗都大酒店地理位置優越，搭乘特快列車僅需9分鐘即到達難波。此外，酒店距離世博會場地僅22分鐘車程，無論是觀光旅遊還是參加世博會，都非常方便。 使用「Rakuten Travel SUPER SALE」優惠預訂最高可享7折，搭配額外優惠後折扣高達42折。 立即預約：請按此