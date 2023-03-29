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2023-03-29 21:26:48

Red Bull x Desk-one Study Station 為全城考生加油添翼！

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「Red Bull x Desk-one Study Station」免費為各位同學們提供温習的地方，還有Red Bull能量飲料提供，讓你温習期間充滿能量。

「Red Bull x Desk-one Study Station」免費為各位同學們提供温習的地方，還有Red Bull能量飲料提供，讓你温習期間充滿能量。

踏入4月又是全城學子為準備考試、趕project而努力的日子。為了幫同學仔打氣添翼，Red Bull特別為各位準備了「Red Bull x Desk-one Study Station」，讓大家可以到位於銅鑼灣、旺角及觀塘Desk-one的「Red Bull x Desk-one Study Station」免費溫書「加油」。有Red Bull為你保充能量，保證越溫越入腦！

Red Bull x Desk-one為考生提供温習地方

香港寸金尺土，想找地方靜靜溫習一點都不容易。想溫書集中又舒服？Red BullDesk-one合作，在43日至53日期間，於銅鑼灣、旺角及觀塘的Desk-one特別開設了「Red Bull x Desk-one Study Station」，免費為各位同學們提供温習的地方，還有Red Bull能量飲料提供，讓你温習期間充滿能量。由即日起只要在https://forms.gle/GLeGV13jsw86rTKaA登記，並選擇屬意地區的「Red Bull x Desk-one Study Station」，取得Whatsapp確認短訊，屆時便可憑學生證及Whatsapp確認短訊使用「Red Bull x Desk-one Study Station」靜靜地溫書，成功報名的同學更可每人獲得一份手提電腦袋，名額400位，先到先得。而622日，Red Bull更會在Sound Department舉辦試後慶祝派對，憑「Red Bull x Desk-one Study StationWhatsapp確認短訊可獲免費飲品。

Red Bull Study Station

開放日期：202343日至53

報名：即日起

名額：最多400人，先到先

銅鑼灣

址：銅鑼灣禮頓道9-11號合誠大廈18 (時代廣場旁｜銅鑼灣站A出口)

開放時間11:00-22:30

話：2185 6660

詳情：銅鑼灣 Causeway Bay | SPACE & SERVICE | Desk-one 溫室

旺角

址：旺角山東街47-51號中僑商業大廈 23 (瓊華中心旁｜旺角站E2出口)

開放時間09:30-22:30

話：2185 6661

詳情：旺角 Mong Kok | SPACE & SERVICE | Desk-one 溫室

觀塘

址：觀塘巧明街117號港貿中心171702-03 (APM步行2分鐘｜觀塘站A2出口)

開放時間11:00-22:30

話：5987 3628

詳情：觀塘 KWUN TONG | SPACE & SERVICE | Desk-one 溫室

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