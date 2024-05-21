Repetto旗艦店登陸尖沙咀 預覽秋天新款/送限量保溫瓶

「玫瑰的宣言」主色調 向創辦人 Rose Repetto 致敬 全新旗艦店延續Repetto的法式優雅，以「玫瑰的宣言」為設計主色調，加入舞室的全身鏡子、木地板、舞者的扶手桿，將台前幕後的一切芭蕾舞元素帶到店內。新店以「玫瑰的宣言」為設計主色調，取自創辦人Rose Repetto的名字，喻意將創辦人的信念與芭蕾舞的文化延伸。

新店設計融入藝術元素以及多個芭蕾舞「彩蛋」 全新旗艦店以現代設計風格呈現，為Repetto的愛好者帶來耳目一新的觀感。踏入店面之前，迎接大家的首先是儼如迷你藝術館的櫥窗位置，花卉藝術裝置展示了法式生活對品味的追求，將藝術融入生活每一部分。旗艦店由色調到設計元素都彷如讓人置身芭蕾舞者的舞台，而舞台的中央正是舞者的裙擺——以半圓弧形設計而成的芭蕾舞鞋展櫃以芭蕾舞短裙為靈感，展示了品牌標誌性芭蕾舞鞋款的所有顏色，為顧客提供不一樣的視覺體驗。

全新運動系列成新焦點 品牌新推出運動系列，以芭蕾舞的傳統迎接新時代，運動服飾集功能性及時尚生活態度於一身，在材質及設計上別具心思，在體能和舞蹈的剛柔並重訓練中，都能為穿著者提供舒適的體驗。

2024 春夏款式 迎接夏日熱潮，Repetto亦換上了盛夏新裝，除了經典的平底鞋款，亦推出不少涼鞋及高跟鞋款式，配合不同場合造型。其中型格又優雅的Jordana Heeled Mules換上別具度假風的變奏，以拉菲草編成的露趾高跟鞋是Jordana 60系列的一員，以幾何設計的鞋頭更顯氣質。特色的細節包括羅緞緞帶飾邊，再配搭以蕾絲為襯裡，觸感柔軟之餘，正好帶出悠閑而雅致的夏日感。

要展現活力而時尚的一面，就有Repetto的新系列Juanita Sandals，以纖細的Salomé帶子輕輕環抱雙腳並飾以精緻的壓平蝴蝶結，跟闊底高跟設計形成視覺上的對比，舒適得來又別具風格，是夏日穿搭的必備款式。另一款黑色的Justine Sandals，細跟高跟配以品牌經典粉色的緞子及蕾絲蝴蝶結，高貴又迷人。

率先預覽秋冬全新 Lisbeth 芭蕾舞鞋 全新Lisbeth芭蕾舞鞋，設計靈感來自足尖芭蕾舞蹈鞋，變成日常款式後，除了鞋頭換上方形設計外，鞋身亦特意用上Nappa小牛皮或羊皮製成，舒適之餘又有現代感。 旗艦店購物優惠 由即日起凡於海港城全新旗艦店購物，即送以「玫瑰的宣言」色調設計的Repetto保溫瓶一個，將永恆的法式優雅帶在身上。數量有限，送完即止。