Repetto旗艦店登陸尖沙咀 預覽秋天新款/送限量保溫瓶

法國巴黎鞋履品牌Repetto，最近在尖沙咀海港城海運大廈開設全新旗艦店。新店展示多個2024全新春夏鞋履款式和運動服飾系列，更可率先預覽秋冬鞋履款式。旗艦店新張開幕期間，任何購物更送特色時尚禮品，讓法式優雅品味融入生活每個部分。
Repetto深受芭蕾舞者歡迎，全因鞋款柔軟舒適，每雙Repetto芭蕾舞鞋都採用創辦人Rose Repetto的特式反縫針法手工傳統，這個獨一無二的工藝譜寫了品牌多個傳奇系列，包括Cendrillon、Camille、Rose、Michael、Zizi等。
「玫瑰的宣言」主色調 向創辦人Rose Repetto致敬
全新旗艦店延續Repetto的法式優雅，以「玫瑰的宣言」為設計主色調，加入舞室的全身鏡子、木地板、舞者的扶手桿，將台前幕後的一切芭蕾舞元素帶到店內。新店以「玫瑰的宣言」為設計主色調，取自創辦人Rose Repetto的名字，喻意將創辦人的信念與芭蕾舞的文化延伸。
新店設計融入藝術元素以及多個芭蕾舞「彩蛋」
全新旗艦店以現代設計風格呈現，為Repetto的愛好者帶來耳目一新的觀感。踏入店面之前，迎接大家的首先是儼如迷你藝術館的櫥窗位置，花卉藝術裝置展示了法式生活對品味的追求，將藝術融入生活每一部分。旗艦店由色調到設計元素都彷如讓人置身芭蕾舞者的舞台，而舞台的中央正是舞者的裙擺——以半圓弧形設計而成的芭蕾舞鞋展櫃以芭蕾舞短裙為靈感，展示了品牌標誌性芭蕾舞鞋款的所有顏色，為顧客提供不一樣的視覺體驗。
全新運動系列成新焦點
品牌新推出運動系列，以芭蕾舞的傳統迎接新時代，運動服飾集功能性及時尚生活態度於一身，在材質及設計上別具心思，在體能和舞蹈的剛柔並重訓練中，都能為穿著者提供舒適的體驗。
2024春夏款式
迎接夏日熱潮，Repetto亦換上了盛夏新裝，除了經典的平底鞋款，亦推出不少涼鞋及高跟鞋款式，配合不同場合造型。其中型格又優雅的Jordana Heeled Mules換上別具度假風的變奏，以拉菲草編成的露趾高跟鞋是Jordana 60系列的一員，以幾何設計的鞋頭更顯氣質。特色的細節包括羅緞緞帶飾邊，再配搭以蕾絲為襯裡，觸感柔軟之餘，正好帶出悠閑而雅致的夏日感。
要展現活力而時尚的一面，就有Repetto的新系列Juanita Sandals，以纖細的Salomé帶子輕輕環抱雙腳並飾以精緻的壓平蝴蝶結，跟闊底高跟設計形成視覺上的對比，舒適得來又別具風格，是夏日穿搭的必備款式。另一款黑色的Justine Sandals，細跟高跟配以品牌經典粉色的緞子及蕾絲蝴蝶結，高貴又迷人。
率先預覽秋冬全新Lisbeth芭蕾舞鞋
全新Lisbeth芭蕾舞鞋，設計靈感來自足尖芭蕾舞蹈鞋，變成日常款式後，除了鞋頭換上方形設計外，鞋身亦特意用上Nappa小牛皮或羊皮製成，舒適之餘又有現代感。
旗艦店購物優惠
由即日起凡於海港城全新旗艦店購物，即送以「玫瑰的宣言」色調設計的Repetto保溫瓶一個，將永恆的法式優雅帶在身上。數量有限，送完即止。