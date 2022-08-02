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2022-08-02 19:30:00

Rihanna、Lady Gaga和Harry Styles誰最成功？細數5個由明星推出的永續美容美妝品牌

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Rihanna、Lady Gaga和Harry Styles誰最成功？細數5個由明星推出的永續美容美妝品牌

Rihanna、Lady Gaga和Harry Styles誰最成功？細數5個由明星推出的永續美容美妝品牌

愈來愈多人關注美容成份和對環境的影響，不少明星也利用自己的影響力，推出自己的永續美容品牌。當中有的大受歡迎，也有的受盡批評，名人效應下的品牌能否真正持續吸引客户欣賞，還是「路遙知馬力」吧！這次我們來看看以下幾個當紅國際巨星推出的美容美妝品牌，看看你最想購入誰的產品吧！
 

Rihanna —— Fenty Beauty 和 Fenty Skin

Rihanna親力親為的態度，加上其引領潮流的美容概念，就是成功關鍵！

Rihanna親力親為的態度，加上其引領潮流的美容概念，就是成功關鍵！

天后Rihanna的Fenty Beauty由推出以來也備受注目，絕對是最成功的明星品牌之一。其中最標誌性的50色號粉底，讓「全球人類」也找到乎合膚色的粉底，其遮瑕和持久性能也獲得廣泛好評。及後Rihanna更再下一城都出Fenty Skin，主打3款產品的基本護膚程序，採用純素和無麩質成份，也獲得用家讚賞！

Jessica Alba—— Honest

美國甜美Jessica Alba的品牌也許在香港的知名度不及Fenty Beauty高，但可說是明星純淨美容品牌元組級人馬。成立10年的品牌於2021年在納斯達克證券交易所上市，當時市值達25億美元。

Honest的產品包括嬰兒、美容和清潔產品，主打天然、安心和有效的品牌形象。過往Honest也曾遭控廣告不實、標示不清，  Jessica Alba也一一改變。

Selena Gomez ——  Rare Beauty

在Rihanna以外，小天后Selena Gomez也在2020年推出個人品牌Rare Beauty，以「從缺陷中找到美麗」為理念。當時也引來不少批評，例如品牌概念陳腔濫調及把演唱會的IG專頁改為品牌專頁等，其中主流評論更認為明星品牌已經泛濫了。

Rare Beauty營運之今也有不少產品獲得優秀成績，包括唇釉和胭脂膏，其可持續的包裝也得到大眾讚賞！

 

Lady Gaga ——  Haus Laboratories

形象百變的天后Lady Gaga推出的個人品牌主打創新科技，團隊更研發專利成分，可在化妝同時抗衰老，產品採用純素、零殘忍及純潔配方，也只採用可持續來源的原料。

彩妝產品色彩鮮豔奪目，非常乎合Lady Gaga的個人風格。在她新自演繹的宣傳照中更完全不修圖，展視最真實的一樣！這樣真實的品牌，能得到你的歡心嗎？


Harry Styles ——  Pleasing

不止女明星們打算在美容界大展拳腳，男神Harry Styles也推出主打中性形象的純素美妝品牌Pleasing，產品包括香水、指甲油和護膚品。由產品設計到宣傳照也充滿著Harry Styles的個人分別，型格又獨特！

Pleasing指甲油的包裝也曾經引發小風波，有些客戶收到破爛了的產品，指甲油完全倒瀉。希望設計上的缺陷能快點得到改善吧！

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

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