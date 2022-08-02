Rihanna、Lady Gaga和Harry Styles誰最成功？細數5個由明星推出的永續美容美妝品牌

愈來愈多人關注美容成份和對環境的影響，不少明星也利用自己的影響力，推出自己的永續美容品牌。當中有的大受歡迎，也有的受盡批評，名人效應下的品牌能否真正持續吸引客户欣賞，還是「路遙知馬力」吧！這次我們來看看以下幾個當紅國際巨星推出的美容美妝品牌，看看你最想購入誰的產品吧！

Rihanna —— Fenty Beauty 和 Fenty Skin

天后Rihanna的Fenty Beauty由推出以來也備受注目，絕對是最成功的明星品牌之一。其中最標誌性的50色號粉底，讓「全球人類」也找到乎合膚色的粉底，其遮瑕和持久性能也獲得廣泛好評。及後Rihanna更再下一城都出Fenty Skin，主打3款產品的基本護膚程序，採用純素和無麩質成份，也獲得用家讚賞！

Jessica Alba —— Honest 美國甜美Jessica Alba的品牌也許在香港的知名度不及Fenty Beauty高，但可說是明星純淨美容品牌元組級人馬。成立10年的品牌於2021年在納斯達克證券交易所上市，當時市值達25億美元。

Honest的產品包括嬰兒、美容和清潔產品，主打天然、安心和有效的品牌形象。過往Honest也曾遭控廣告不實、標示不清， Jessica Alba也一一改變。

Selena Gomez —— Rare Beauty

在Rihanna以外，小天后Selena Gomez也在2020年推出個人品牌Rare Beauty，以「從缺陷中找到美麗」為理念。當時也引來不少批評，例如品牌概念陳腔濫調及把演唱會的IG專頁改為品牌專頁等，其中主流評論更認為明星品牌已經泛濫了。

Rare Beauty營運之今也有不少產品獲得優秀成績，包括唇釉和胭脂膏，其可持續的包裝也得到大眾讚賞！ Lady Gaga —— Haus Laboratories

形象百變的天后Lady Gaga推出的個人品牌主打創新科技，團隊更研發專利成分，可在化妝同時抗衰老，產品採用純素、零殘忍及純潔配方，也只採用可持續來源的原料。

彩妝產品色彩鮮豔奪目，非常乎合Lady Gaga的個人風格。在她新自演繹的宣傳照中更完全不修圖，展視最真實的一樣！這樣真實的品牌，能得到你的歡心嗎？

Harry Styles —— Pleasing

不止女明星們打算在美容界大展拳腳，男神Harry Styles也推出主打中性形象的純素美妝品牌Pleasing，產品包括香水、指甲油和護膚品。由產品設計到宣傳照也充滿著Harry Styles的個人分別，型格又獨特！