RIMOWA利園旗艦店重新開幕 預覽全新綠調行李箱/檸檬茶行李牌/限定咖啡站

RIMOWA位於利園二期的旗艦店最近重新開幕，由原本的一層擴建至兩層，內有多款利李箱款式外，更引入首個「證件相」自助拍攝體驗區，亦有充滿香港元素的全新行李牌燙印設計。為慶祝新店開幕，店內設置由即日起至6月2日，設置期間限定咖啡站，帶來一系列特色飲品及小食，包括充滿香港特色的檸檬茶特飲，為初夏降溫。

旗艦店底層佔地121平方米，展出RIMOWA最全系列產品，包括經典的溝槽式鋁鎂合金製Classic和Original系列行李箱，同時展出最新主調顏色薄荷綠色(Mint)及假日橙色(Papaya)的行李箱，充滿夏日度假風情。

期間限定咖啡站 旗艦店由即日至6月2日，更設有期間限定咖啡站，帶來一系列由品牌最新主調顏色薄荷綠色及假日橙色為靈感而製作的特色飲品及小食，包括充滿香港特色的檸檬茶特飲。

行李箱終身保養服務 為實現對永續發展的承諾，自2022年7月25日後購入的RIMOWA行李箱，都享有終身保養服務。位於旗艦店一樓設的客戶服務中心，可為行李箱提供即場的簡單維修。同層更引入首個自助拍攝體驗區，以舒適的座椅和專業拍攝燈光，為每位到訪的顧客提供模擬護照拍攝的體驗，目前全球只有美國及此店設有此自助拍攝體驗區，令出遊體驗更圓滿。

3 款綠調行李箱 展現不同的時尚出遊風格 近年時尚界吹起綠色風潮，除了今季限量薄荷綠，Original系列亦推出的全新限定色調Emerald，翠綠色調讓人聯想到的綠寶石，系列提供Cabin、Check-In L、Trunk Plus 不同尺寸的行李箱，以及RIMOWA聚碳酸酯中性硬殼斜揹袋。RIMOWA亦與紐約知名品牌Aimé Leon Dore聯乘，系列在德國製造並以人手組裝，體現品牌的德國精準技術和專業工藝，同時亦披上Aimé Leon Dore為人熟悉的優雅綠調，加上鍍金配件設計，充滿復古氣息。

(左)RIMOWA x AIMÉ LEON DORE Chest行李箱以1964年的RIMOWACabin Trunk為基石，當年設計是方便乘坐火車的旅客將行李疊起，時至今日就成為家中精緻的藝術品。$30,350(右)RIMOWA x AIMÉ LEON DORE Cabin行李箱 $20,900