Rituals Cosmetics重推櫻花系列 聯乘Tomacado 花廚推限定下午茶

踏入春季，Rituals Cosmetics重新推出其暢銷系列The Ritual of Sakura，包括沐浴、身體護理和家居產品，採用櫻花和米奶萃取等成分配製而成，不單香氣怡人，更可柔軟肌膚和煥活健康光澤。為慶祝花見季節，品牌更與Tomacado花廚，合作推出「如淋春櫻 : The Ritual of Sakura」雙人限定下午茶。

Rituals Cosmetics重新推出其暢銷系列The Ritual of Sakura，包括沐浴、身體護理和家居產品

人生儼如燦爛的櫻花般短暫而珍貴——這是日本人慶祝花見(Hanami)背後的感悟，由於櫻花被風吹落前只盛開約兩周，因此亦象徵著生命美麗但短暫的本質。The Ritual of Sakura歌頌生活中每個時刻並發掘當中的美好，透過重新推出這個標誌性系列，讓大家沉浸於甜美花香中。

系列採用 90% 或以上的天然成分製作而成，具有櫻花的精緻香氣和米奶的滋養特性：米奶萃取物被用於肌膚和身體護理中，以柔軟肌膚和煥活健康光澤；而大部分配方亦添加精緻的櫻花成分，以舒緩肌膚和均勻膚色，讓用家被清新活潑的翠綠香調以及柔和奶香基調環繞。

Rituals Cosmetics重新推出其暢銷系列The Ritual of Sakura，包括沐浴、身體護理和家居產品

聯乘 Tomacado 花廚推出限定下午茶 為慶祝花見季節，品牌與Tomacado 花廚推出 「如淋春櫻」雙人限定下午茶。Tomacado 花廚去年8 月才在銅鑼灣世貿中心開幕，以創意西式料理為主，亦有中式、東南亞等風味等創意美食，大部分菜式更巧妙地加入花元素。「如淋春櫻」下午茶透過遍野的櫻花深嗅新日春息，咸點加入新鮮的時令食材如手握鵝肝櫻花蛋筒、春甜風腿無花果塔及櫻舞鮮蝦蘆筍塔。美輪美奐的甜點則包括櫻花覆盆子歌劇院蛋糕及千絲萬縷小蛋糕等。

現凡惠顧Rituals x Tomacado「如淋春櫻」雙人限定下午茶的賓客可獲贈獨家禮品套裝，包括Rituals The Ritual of Sakura淋浴啫喱泡沫50ml及Tea(blooms) 荔枝櫻花烏龍茶，在寧靜環境放鬆身心後，享受呵護和滋養肌膚的美好時光。數量有限，送完即止。

限量復活蛋套裝 復活節象徵更新和新開始，Rituals Cosmetics更趁著復活節推出限量復活蛋套裝，不僅是一份禮物，更是體驗新事物的邀請函，表達春季新開始的象徵，復活蛋包含3件產品，包括淋浴啫喱泡沫、護手膏和頭髮及身體噴霧。

Rituals Cosmetics 限量版復活蛋 $400