Rituals Cosmetics重推櫻花系列 聯乘Tomacado 花廚推限定下午茶

踏入春季,Rituals Cosmetics重新推出其暢銷系列The Ritual of Sakura,包括沐浴、身體護理和家居產品,採用櫻花和米奶萃取等成分配製而成,不單香氣怡人,更可柔軟肌膚和煥活健康光澤。為慶祝花見季節,品牌更與Tomacado花廚,合作推出「如淋春櫻 : The Ritual of Sakura」雙人限定下午茶。