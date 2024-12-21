Rockfish Weatherwear限定店登陸K11 Musea 購物送掛鞋吊飾 NewJeans、JENNIE都是粉絲

英國著名雨靴品牌Rockfish旗下的韓國支線Rockfish Weatherwear所推出的鞋履，集戶外機能與優雅復古穿搭於一身，深受年輕人追棒，連一眾韓星都愛不釋手，如BLACKPINK的JENNIE、NewJeans、IVE張員瑛以及少女時代太妍等。近日品牌登陸K11 Musea，開設為期一年多的期間限定店。限定店重現韓國聖水洞旗艦店裝潢，帶來韓國最新推出的秋冬系列單品，同時更設有吊飾派對活動！

Rockfish Weatherwear限定店登陸K11 Musea

由 經典防水靴到街頭風鞋款 英國戶外鞋履及服飾品牌Rockfish由創辦人Jules於2004年所創立，品牌創辦人以其出生的英國度假勝地康沃爾郡（Cornwall）為靈感，這個多雨的沿海城市經常遇到變幻莫測的天氣，一天經歷4個季節。為應付當地的日常氣候，創辦人打造出同時兼具時尚及機能性的經典防水威靈頓靴，適合各種氣候穿著。時至如今，Rockfish更創立支線品牌Rockfish Weatherwear 進軍韓國，在經典英倫美學的基礎上，注入韓國現代時尚設計，融合英式風格與街頭風元素，更同時注重環境氣候的需要，推出各種不同類型的鞋款及禦寒單品。

買瑪莉珍鞋送掛鞋吊飾 Rockfish Weatherwear首度襲港，由即日起至2026年2月28日於K11 Musea開設香港首間期間限定店。期間限定店不但展示品牌最新的秋冬系列單品外，還特設吊飾派對活動予一眾品牌愛好者，凡購買任何瑪莉珍鞋，即可獲贈掛鞋吊飾3粒，可自由設計出一無二的瑪莉珍鞋。

限定店買全新秋冬系列 香港期間限定店帶來韓國全新秋冬系列單品，包括優雅時髦的芭蕾舞平底鞋、經典復古的瑪莉珍鞋、秋冬必備的雪靴以及保暖一流的禦寒單品等。 品牌其中一個最具標誌性的單品莫過於芭蕾舞鞋，近年重新掀起芭蕾舞鞋的風潮，結合古典和現代風格，品牌推出皮革麂皮的波鞋底，瞬間變成「機能風芭蕾舞鞋」，交叉纏繞的綁帶設計，配上可愛的蝴蝶結裝飾，時尚與少女感兼備，搭配襪子或單穿都能襯搭出完美的「Balletcore造型」。

經典復古的瑪莉珍鞋 經典復古的瑪莉珍鞋亦是長期大熱的款式之一，品牌分別推出傳統瑪莉珍厚底鞋及魔鬼氈瑪莉珍鞋，同時兼顧優雅斯文及街頭風格。傳統瑪莉珍厚底鞋採用珍珠光澤感的麂皮，而魔鬼氈瑪莉珍鞋則拼搭絨毛、亮皮以及霧面皮革等不同物料，並沿用各種極具科技感的顏色，配上魔術貼設計，輕鬆穿出街頭運動風。

秋冬必備雪靴 相信雪靴是每個女生於秋冬不可或缺單品之一，一對有質感的雪靴同時滿足時尚與功能需求。雪靴有低筒及中筒款式，人造毛搭配大地色調麂皮鞋面，保暖之餘又時髦。

保暖一流的禦寒單品 品牌注重用家對於不同季節氣候的需要，因此推出一系列禦寒單品，包括兔毛頸巾和手套套裝以及Shaggy系列頸巾、手套和冷帽3件套裝。兔毛頸巾和手套套裝由兔毛及尼龍物料所製成，並選用糖果系的夢幻配色，更可隨意創造出不同的綁法，例如正常的打圈圍頸方法、領帶圍頸方法以及綁蝴蝶結方法等。Shaggy系列頸巾、手套和冷帽3件套由柔軟舒適的毛絨針織所製成，選用混色橫向條紋設計，打造出集實用性與時尚感於一身的禦寒單品。