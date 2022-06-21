Rockit樂淇蘋果 X 迷你兵團 (Minions) 買滿$200送電影換票証 特別版電車出沒注意

來自澳洲、經自然培育無上蠟兼超爽脆的蘋果界新星Rockit樂淇蘋果，最近聯乘Minions，藉著萬眾期待的動畫鉅獻《迷你兵團2》即將在港上映，即日起推出樂淇®蘋果 X Minions限量特別版筒裝（五個蘋果），夥拍穿上可愛運動服的「迷你兵團」主角Bob、Kevin及Stuart打造三款特別版，更即日起推出限量禮盒裝，包括樂淇®蘋果 X Minions特別版兩筒及Minions單眼頭帶一條(隨機附送小童或成人尺寸），將於全港超過400家超級市場發售。

記得即日起登記

由即日起至7月8日，凡於指定商戶購買樂淇蘋果產品累積每滿$200，將消費單據及資料(包括姓名、電話、電郵及所選擇的換領中心)發送至指定Whatsapp(號碼為：9855 3222)作登記，即可換領《迷你兵團2》電影換票証兩張！數量有限，先到先得，送完即止。

電影換票証換領日期：即日起至 7 月 17 日 ( 日 )

換領中心經核實後將於七個工作天內發出換領訊息。顧客憑換領二維碼連同已登記之單據（正本），可到所選定之換領中心換領電影換票証。

指定零售商戶及換領詳情：https://bit.ly/3acSy2e