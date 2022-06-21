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2022-06-21 18:17:11

Rockit樂淇蘋果 X 迷你兵團 (Minions) 買滿$200送電影換票証 特別版電車出沒注意

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列-Rockit樂淇蘋果-X-迷你兵團

列-Rockit樂淇蘋果-X-迷你兵團

來自澳洲、經自然培無上蠟兼超爽脆的蘋果界新星Rockit樂淇蘋果，最近聯乘Minions，藉著萬眾期待的動畫鉅獻《迷你兵團2》即將在港上映，即日起推出樂淇®蘋果 X Minions限量特別版筒裝（五個蘋果），夥拍穿上可愛運動服的「迷你兵團」主角BobKevinStuart打造三款特別版，更即日起推出限量禮盒裝，包括樂淇®蘋果 X Minions特別版兩筒及Minions單眼頭帶一條(隨機附送小童或成人尺寸），將於全港超過400家超級市場發售。

買蘋果滿$200請你睇戲

另外，樂淇蘋果更加碼推出消費獎賞，即日起送出《迷你兵團2》電影換票証，全情投入活潑搗蛋的「迷你兵團」開心大軍，Minions鐵粉們千萬不要錯過！

樂淇蘋果 X Minions 特別版筒裝 樂淇® 蘋果 X Minions 限量版禮盒裝 樂淇蘋果 X Minions超市角落 Minion頭帶 《迷你兵團2》

記得即日起登記

由即日起至78日，凡於指定商戶購買樂淇蘋果產品累積每滿$200，將消費單據及資料(包括姓名、電話、電郵及所選擇的換領中心)發送至指定Whatsapp(號碼為：9855 3222)作登記，即可換領《迷你兵團2》電影換票証兩張！數量有限，先到先得，送完即止。

電影換票証換領日期：即日起至717()

換領中心經核實後將於七個工作天內發出換領訊息。顧客憑換領二維碼連同已登記之單據（正本），可到所選定之換領中心換領電影換票証。 

指定零售商戶及換領詳情：https://bit.ly/3acSy2e

樂淇蘋果 X Minions電車

樂淇蘋果 X Minions電車

樂淇蘋果 X Minions電車出沒注意

為配合特別版包裝宣傳，樂淇蘋果 X Minions電車將會在７月１日登陸香港，所到之處定必成為Minions fans打卡熱點，敬請密切追蹤！

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