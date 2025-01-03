Rue Madame或Clémence一連兩周末購物 即可獲傳統王蛋糕/有機會贏$200優惠券

為慶祝新一年到來，法國時尚服飾品牌Rue Madame率先為大家開運，特別帶來法國傳統節日「主顯節」的習俗，讓大家享受當地經典的國王蛋糕，寓意新一年充滿幸運與祝福。

法國傳統國王蛋糕

法國人在每年的1月6日，或者1月首個星期日慶祝「主顯節」，以紀念東方三博士朝拜剛出生的耶穌，象徵著神聖與光明。「主顯節」的其中一個重要傳統習俗是享用國王蛋糕。按照傳統習俗，節日當天親朋好友會聚集在一起分享國王蛋糕，蛋糕內藏著一個小瓷偶，獲得小瓷偶的幸運兒將成為當日的國王或皇后，並擁有未來一整年都有好運。

一連兩個周末於法國時尚品牌Rue Madame和Clémence購物，即可獲傳統國王蛋糕。

同樣來自法國的時尚品牌Rue Madame和Clémence，向大家送上皇室般的禮遇，顧客凡於1月4日起，一連兩個周末（1月4日至1月5日、1月11日至1月12日）於Rue Madame或Clémence分店購買任何產品，即可免費獲得國王蛋糕一件，有機會獲食陶瓷小飾物，而獲得陶瓷小飾物的幸運兒將成為當天的皇后，將獲得Rue Madame的$200優惠券。數量有限，送完即止。

一連兩個周末於法國時尚品牌Rue Madame和Clémence購物，即可獲傳統國王蛋糕。