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2025-01-03 17:00:00

Rue Madame或Clémence一連兩周末購物 即可獲傳統王蛋糕/有機會贏$200優惠券

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Rue Madame或Clémence一連兩周末購物 即可獲傳統王蛋糕/有機會贏$200優惠券

Rue Madame或Clémence一連兩周末購物 即可獲傳統王蛋糕/有機會贏$200優惠券

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為慶祝新一年到來，法國時尚服飾品牌Rue Madame率先為大家開運，特別帶來法國傳統節日「主顯節」的習俗，讓大家享受當地經典的國王蛋糕，寓意新一年充滿幸運與祝福。

法國傳統國王蛋糕

法國傳統國王蛋糕

法國人在每年的16日，或者1月首個星期日慶祝「主顯節」，以紀念東方三博士朝拜剛出生的耶穌，象徵著神聖與光明。「主顯節」的其中一個重要傳統習俗是享用國王蛋糕。按照傳統習俗，節日當天親朋好友會聚集在一起分享國王蛋糕，蛋糕內藏著一個小瓷偶，獲得小瓷偶的幸運兒將成為當日的國王或皇后，並擁有未來一整年都有好運。

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一連兩個周末於法國時尚品牌Rue Madame和Clémence購物，即可獲傳統國王蛋糕。

一連兩個周末於法國時尚品牌Rue Madame和Clémence購物，即可獲傳統國王蛋糕。

同樣來自法國的時尚品牌Rue MadameClémence，向大家送上皇室般的禮遇，顧客凡於14日起，一連兩個周末（14日至15日、111日至112日）於Rue MadameClémence分店購買任何產品，即可免費獲得國王蛋糕一件，有機會獲食陶瓷小飾物，而獲得陶瓷小飾物的幸運兒將成為當天的皇后，將獲得Rue Madame$200優惠券。數量有限，送完即止。

一連兩個周末於法國時尚品牌Rue Madame和Clémence購物，即可獲傳統國王蛋糕。

一連兩個周末於法國時尚品牌Rue Madame和Clémence購物，即可獲傳統國王蛋糕。

Rue Madame 香港店舖地址：   

尖沙咀K11人文藝術購物館233&233A號舖  

中環國際金融中心商場33082A號商舖        

銅鑼灣恩平道28號利園21115商舖

Clémence by Rue Madame 香港店舖地址：    

尖沙咀K11 Art Mall 購物藝術館1116號鋪

黃竹坑The Southside 1110-111號鋪  

銅鑼灣時代廣場5521B號舖                                                    

太古城中心291號舖   

元朗形點一期11151-1152號舖   

沙田新城市廣場第14482A號舖

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