S2O亞洲潑水音樂節 B.I 黃宣 朱凌凌濕透獻唱 黑男邱比特來港玩配對

兩大舞台一濕一乾

《S2O音樂節》將以「能量(Energy)」概念打造巨型水塔舞台,20 米高及 70 米闊的主舞台,配合泰國空運來港的「360 度獨家強勁噴水系統」與「高壓水槍」,每日 20 萬公升水跟 著強勁節拍、由噴水系統與水工廠的「專屬潑水使者 Minions」隨時突襲觀眾。

音樂節重要當然是演出單位,於「Summer Beats Stage」非噴水區舞台將帶來特別嘉賓,包括B.I、YELLOW黃宣、集四大舞台界劇帝「限定復活」本地獨立樂隊朱凌凌、香港詩式流行組合per se、樂隊R.O.O.T、新生代唱作單位JB x The Hertz、LEWSZ、JNYBeatz x Kerryta、Luna and The Bosin、Jill(衛詩)x Kiri T、Anna hisbbuR以及CHANKA(陳嘉)等,將輪流登場獻上最精彩樂曲。