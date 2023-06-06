S2O亞洲潑水音樂節 B.I 黃宣 朱凌凌濕透獻唱 黑男邱比特來港玩配對

結合將泰國傳統潑水習俗，與的電子舞曲及流行音樂的《PayMe呈獻S2O亞洲潑水音樂節(S2O Songkran Music Festival)》，將於8月5、6日空降中環海濱活動空間，並請來韓國、台灣及香港的藝人演出，包括韓國hip-hop才子B.I(金韓彬)、台灣R&B新世代YELLOW(黃宣)，以及本地限定復出樂隊朱凌凌，加上一眾來自世界各地的DJ及音樂人，還有網絡紅娘台灣黑男邱比特，將令這個濕身派對。
起緣於泰國的《S2O音樂節》，每年4月於當地舉行，均吸引成千上萬來自世界各地的fans前往，活動亦已擴展到亞洲多個地方，包括日本、韓國、台灣，今年更首次落戶香港。令參加者沉浸於音樂、水和燈光結合的世界中，在令人讚嘆的視覺效果，和360度強勁全方位噴水體驗下，欣賞國際知名DJ和頂級明星的澎湃演出，盡情享受音樂狂歡和濕身快感。
兩大舞台一濕一乾
《S2O音樂節》將以「能量(Energy)」概念打造巨型水塔舞台，20 米高及 70 米闊的主舞台，配合泰國空運來港的「360 度獨家強勁噴水系統」與「高壓水槍」，每日 20 萬公升水跟 著強勁節拍、由噴水系統與水工廠的「專屬潑水使者 Minions」隨時突襲觀眾。
音樂節重要當然是演出單位，於「Summer Beats Stage」非噴水區舞台將帶來特別嘉賓，包括B.I、YELLOW黃宣、集四大舞台界劇帝「限定復活」本地獨立樂隊朱凌凌、香港詩式流行組合per se、樂隊R.O.O.T、新生代唱作單位JB x The Hertz、LEWSZ、JNYBeatz x Kerryta、Luna and The Bosin、Jill(衛詩)x Kiri T、Anna hisbbuR以及CHANKA(陳嘉)等，將輪流登場獻上最精彩樂曲。
港台歐美泰華麗DJ陣容
「PayMe presents S2O Stage」主舞台則以世界級DJ陣容來響宴歌迷，當中有加拿大蒙特利爾melodic dubstep鼻祖Adventure Club、北愛爾蘭銷量最高DJ Ben Nicky、美國電子樂隊Breathe Carolina(全球百大DJ第79名)、姐妹花Jahan和 Yasmine Yousaf組成的美國電子二人組Krewella、巴西著名Deep House和Future House DJ Liu、美國DJ及電子音樂製作人MAKJ、美國DJ暨電子舞曲製作人 NGHTMRE、「荷蘭電音之父」Nicky Romero(全球百大DJ第20名)、PsyTrance之神Vini Vici(百大DJ第21名)，以及台灣的DJ Lyla(蕾菈，亞洲百大女DJ第48 名)聯合丈夫 itschosenai(秋甚湯宇)、Pei Pei(林佩佩，亞洲百大女DJ第23 名)、泰國 DJ Gail Werner、Yukio，聯同本地代表Karlie、iLtik B2B Yaat及Nike Dance Crew等，陣容華麗，叫樂迷引頸以待。
為型男索女即場配對
現場還有不少打卡點，包括可在中環標誌性的摩天輪作為背景拍下夢幻照片、場內特設style cam，瞄準將你推上S2O專頁，甚至主舞台的巨型屏幕。此外，網絡紅娘台灣Youtuber黑男邱比特，首次來港於《S2O音樂節》港進行《S2O 香港配對特別版》，為各型男索女配對一番。場內還提供貼Bling Bling水鑽、夏日編髮及紋身等服務，同時設有化妝間並提供風筒，讓各位女士「化行妝」或者濕身狂舞後補妝亮相，即使在水柱噴射下仍能保持美態，成為注目焦點，讓大會的dance cam捕捉美態。
《S2O亞洲潑水音樂節》詳情：
日期：8月5日(下午2時至至晚上10時30分)
8月6日(下午3時至晚上8時30分
地點：中環海濱活動空間
票價：$1,180(單日)、$1,980(雙日)、VIP$2,080(單日)、$3,380(雙日)
購票及查詢：: www.s2ofestival.com