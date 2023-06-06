S2O亞洲潑水音樂節 B.I 黃宣 朱凌凌濕透獻唱 黑男邱比特來港玩配對

起緣於泰國的《S2O音樂節》，每年4月於當地舉行，均吸引成千上萬來自世界各地的fans前往，活動亦已擴展到亞洲多個地方，包括日本、韓國、台灣，今年更首次落戶香港。令參加者沉浸於音樂、水和燈光結合的世界中，在令人讚嘆的視覺效果，和360度強勁全方位噴水體驗下，欣賞國際知名DJ和頂級明星的澎湃演出，盡情享受音樂狂歡和濕身快感。

凌，加上一眾來自世界各地的DJ及音樂人，還有網絡紅娘

間，並請來韓國、台灣及香港的藝人演出，包括

的電子舞曲及流行音

結合將泰國傳統潑水習 俗，與 的電子舞曲及流行音 樂的《 PayMe 呈 獻 S2O 亞洲潑水音樂節 (S2O Songkran Music Festival) 》，將於 8 月 5 、 6 日空降中環海濱活動空 間，並請來韓國、台灣及香港的藝人演出，包括 韓國 hip-hop 才子 B.I( 金韓 彬)、台灣R&B新世代 YELLOW( 黃宣 ) ，以及本地限定復出樂隊 朱凌 凌，加上一眾來自世界各地的DJ及音樂人，還有網絡紅娘 台灣黑男邱比 特，將令這個濕身派對。

結合將泰國傳統潑水習 俗，與 的電子舞曲及流行音 樂的《 PayMe 呈 獻 S2O 亞洲潑水音樂節 (S2O Songkran Music Festival) 》，將於 8 月 5 、 6 日空降中環海濱活動空 間，並請來韓國、台灣及香港的藝人演出，包括 韓國 hip-hop 才子 B.I( 金韓 彬)、台灣R&B新世代 YELLOW( 黃宣 ) ，以及本地限定復出樂隊 朱凌 凌，加上一眾來自世界各地的DJ及音樂人，還有網絡紅娘 台灣黑男邱比 特，將令這個濕身派對。

兩大舞台一濕一乾

《S2O音樂節》將以「能量(Energy)」概念打造巨型水塔舞台，20 米高及 70 米闊的主舞台，配合泰國空運來港的「360 度獨家強勁噴水系統」與「高壓水槍」，每日 20 萬公升水跟 著強勁節拍、由噴水系統與水工廠的「專屬潑水使者 Minions」隨時突襲觀眾。

音樂節重要當然是演出單位，於「Summer Beats Stage」非噴水區舞台將帶來特別嘉賓，包括B.I、YELLOW黃宣、集四大舞台界劇帝「限定復活」本地獨立樂隊朱凌凌、香港詩式流行組合per se、樂隊R.O.O.T、新生代唱作單位JB x The Hertz、LEWSZ、JNYBeatz x Kerryta、Luna and The Bosin、Jill(衛詩)x Kiri T、Anna hisbbuR以及CHANKA(陳嘉)等，將輪流登場獻上最精彩樂曲。