Sabatini意大利餐廳推秋冬限定阿爾巴白松露 套餐$1280起品嘗「白色鑽石」

Sabatini意大利餐廳秋冬限定推出矜貴的意大利白松露(White Truffle)，源自意大利皮爾蒙特(Piedmont)地區的阿爾巴(Alba)，每年白松露拍賣會動輒過百萬成交，加上短暫供應極為稀有，被譽為「白色鑽石」的白松露當之無愧。白松露生長於地底約一米深處，依附於粗壯樹木，須結合適宜的土壤、濕度及陽光方能孕育而成。其挖掘過程需特別謹慎，而出土後更須於數日內享用，充分體現其珍貴價值。品嘗白松露的最佳食法為新鮮切片搭配食材，其濃郁獨特的香氣無可取代。只須將其薄片灑於意大利麵或主菜之上，立即增添層次與風味。