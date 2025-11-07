Sabatini意大利餐廳推秋冬限定阿爾巴白松露 套餐$1280起品嘗「白色鑽石」

Sabatini意大利餐廳秋冬限定推出矜貴的意大利白松露(White Truffle)，源自意大利皮爾蒙特(Piedmont)地區的阿爾巴(Alba)，每年白松露拍賣會動輒過百萬成交，加上短暫供應極為稀有，被譽為「白色鑽石」的白松露當之無愧。白松露生長於地底約一米深處，依附於粗壯樹木，須結合適宜的土壤、濕度及陽光方能孕育而成。其挖掘過程需特別謹慎，而出土後更須於數日內享用，充分體現其珍貴價值。品嘗白松露的最佳食法為新鮮切片搭配食材，其濃郁獨特的香氣無可取代。只須將其薄片灑於意大利麵或主菜之上，立即增添層次與風味。
經典之選 自家製幼蛋麵配阿爾巴頂級白松露
Sabatini餐廳推薦菜色包括「炒有機雞蛋多士配北海道帶子及阿爾巴頂級白松露」，香脆多士搭配嫩滑炒蛋與鮮味帶子，再以白松露薄片作點綴，充分展現白松露的絕佳風味。此外，「自家製幼蛋麵配阿爾巴頂級白松露」亦為不可錯過的經典之選，以手工製作的幼蛋麵簡單搭配白松露薄片，每一口意粉都散發濃郁芳香，令人回味無窮。而「慢煮牛仔柳配蘑菇忌廉汁及阿爾巴頂級白松露」則以細膩手法呈現秋日溫暖氛圍。甜品方面「阿爾巴頂級白松露雪糕」更能充分感受白松露的頂級香氣。Sabatini餐廳餐廳特別推出五道菜套餐，每位$1,280起，另加$380可享搭配精選餐酒，或指定瓶裝香檳、白酒及紅酒68折優惠。白松露主題菜單供應期間即日起至2025年12月31日。
Sabatini意大利餐廳
尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店3樓
2733 2000
中環金融街8號國際金融中心商場4樓4008號
2610 0080