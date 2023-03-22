Saint Laurent Le 5 à 7手袋新成員！Rosé加持年度「黑馬」Hobo Bag＋迷你新尺寸單肩手袋更精緻

Saint Laurent手袋近年都非常給力，不只Loulou、Niki、Kate這些經典系列，Le 5 à 7一上陣就經已成為時尚達人們的心頭好，加上BLACKPINK Rosé的加持，令系列更加火紅。Saint Laurent春夏手袋系列當中，都見到Le 5 à 7的蹤影，有兩位新成員加入，版型各有魅力之處，心思思想買YSL手袋的朋友，來看看Saint Laurent春夏手袋系列！

Saint Laurent Le 5 à 7手袋可謂近年紅透半邊天的人氣Hobo Bag，當年一上架再加明星效應，默默掀起搶購熱潮。今年大手袋是大勢，品牌將Le 5 à 7變奏，推出新款「水桶包x半月包」的款式，升級版Le 5 à 7 Soft容量更大更實用，OL們絕對可以考慮這個年度「黑馬」手袋。