Saint Laurent Le 5 à 7手袋新成員！Rosé加持年度「黑馬」Hobo Bag＋迷你新尺寸單肩手袋更精緻

Saint Laurent手袋近年都非常給力，不只Loulou、Niki、Kate這些經典系列，Le 5 à 7一上陣就經已成為時尚達人們的心頭好，加上BLACKPINK Rosé的加持，令系列更加火紅。Saint Laurent春夏手袋系列當中，都見到Le 5 à 7的蹤影，有兩位新成員加入，版型各有魅力之處，心思思想買YSL手袋的朋友，來看看Saint Laurent春夏手袋系列！
Saint Laurent Le 5 à 7手袋可謂近年紅透半邊天的人氣Hobo Bag，當年一上架再加明星效應，默默掀起搶購熱潮。今年大手袋是大勢，品牌將Le 5 à 7變奏，推出新款「水桶包x半月包」的款式，升級版Le 5 à 7 Soft容量更大更實用，OL們絕對可以考慮這個年度「黑馬」手袋。
SAINT LAURENT Le 5 à 7 leather shoulder bag
價錢：$18,800
另一款版型是更精緻的Le 5 à 7 Mini，同樣是皮革版，不過就將尺寸縮小了，變得更小巧精緻，配色有玫瑰粉、象牙白、淺啡、黑色小牛皮與黑色亮面漆皮共5款。版型縮小後，價錢都降低了，定價$12,900，原版$18,800起，心思思想入手Le 5 à 7手袋，這次的迷你版的確可以考慮一下。
SAINT LAURENT Hobo mini leather shoulder bag
價錢：$12,900
SAINT LAURENT Le 5 à 7 monogram mini leather hobo bag（左）
價錢：$12,900
SAINT LAURENT Hobo mini patent leather shoulder bag（右）
價錢：$13,700
SAINT LAURENT Le 5 à 7 Mini leather shoulder bag（左）
價錢：$12,900
SAINT LAURENT Hobo mini leather shoulder bag（右）
價錢：$12,900
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