Sake Walk｜ 置地廣塲期間限定3間餐廳推清酒佳餚 配北海道海膽/生蠔/魚子醬

備受矚目的日本清酒盛會Sake Walk現正舉行，活動邀請到多間日本頂級酒造的代表到港，而三間食府Ami、SOMM和The Aubrey亦將於4月至5月帶來期間限定的特選酒造一流清酒，以及清酒佳餚美宴，讓大家品酒之餘亦能品嚐到高質的風味美食。
日式居酒屋The Aubrey
位於香港文華東方酒店頂樓的日式居酒屋The Aubrey將呈獻以七賢清酒系列為主題的美酒佳餚饗宴。首道菜式為招牌生蠔伴北海道海膽及三文魚子，搭配果香四溢、氣泡豐富的「七賢山之霞有氣清酒」。另外亦有炙燒油甘魚卷物配梅酒、青瓜、蘋果蘿蔔蓉及芝麻，以及主廚精選六件握壽司拼盤，佐以略帶甜味、餘韻短而爽口的辛口清酒「七賢星之輝有氣清酒」。吉列雞肉三文治以名貴的The Aubrey魚子醬及金箔作點綴，配以細膩芳香的 「七賢大中屋純米大吟醸」。
伊比利亞黑毛豬頸肉、可持續味噌黑鱈魚、和牛牛尾及牛骨髓炒飯將佐以果味濃郁、帶有清爽酸度的「七賢天鵞絨之味純米吟醸」。為美宴劃上甜蜜句號的是黑芝麻芝士蛋糕伴柚子沙冰，配上清新爽口、氣泡綿密的「七賢空之彩有氣清酒」，其味道豐富多樣，帶有梨子、烤麵包、無花果、鮮杏仁、白花及一絲蜜瓜風味。
精選酒造／品牌：七賢（Shichiken）
港幣2,088元 + 10%服務費
訂座連結
法式小酒館SOMM
位於置地文華東方酒店的法式小酒館SOMM展現山形縣富士酒造（Fuji Brewery）出品的榮光富士清酒，以時令佳釀為焦點。SOMM擅於以法式手法炮製日本食材，是次呈獻與榮光富士悉心配搭的四道菜或六道菜清酒佳餚饗宴。六道菜饗宴菜單中，前菜赤海膽「法式多士」將佐以酒體適中、酸度鮮明的「栄光富士菫露威吹純米大吟醸」；與牛柳他他伴牛油果、秘魯黃辣椒及藜麥搭配的是帶有氣泡感、餘韻辛口清麗的「栄光富士おりがらみ白燿純米吟醸」。
接著是香煎帶子配有機菜心、薑、白醬油及Kabosu酸橘酒牛油汁。下一道菜式是油封銀鱈魚佐四季豆、香檳牛油和麝香葡萄，或波士頓龍蝦配白蘆筍、羊肚菌、紅蔥頭西洋菜炒甜豆及乾型雪莉酒牛油汁（須另加港幣188 元），配以「栄光富士Survival純米大吟釀」，其馥郁果香讓人聯想到菠蘿等熱帶水果。主菜為黃油雞伴青蘆筍、手指薯、龍蒿沙巴翁醬及醃洋蔥雞肉汁，配酒體順滑的「栄光富士酒未来純米大吟醸」；或另加港幣208元，享用烤羊腿伴普羅旺斯燉菜、埃斯佩萊特辣椒、烤蒜及羅勒羊肉汁，配以「栄光富士Alchemist純米大吟醸」，其口感優雅柔滑，餘韻綿長。
精選酒造／品牌：榮光富士（Eiko Fuji）
港幣1,368元 + 10%服務費 （四道菜饗宴菜單）
港幣1,828元 + 10%服務費 （六道菜饗宴菜單）
現代法式食府Ami
位於置地歷山的現代法式食府Ami精彩呈現山梨縣兩大著名酒造──七賢酒造（Shichiken）和笹一酒造（Sasaichi Brewery）出品的清酒。Ami呈獻的獨特清酒佳餚饗宴將帶來一系列海鮮美饌。第一道帶子菜式以「七賢山之霞有氣清酒」佐饌，其甘味和米麴旨味伴隨著濃郁果味，與雪莉酒醋的酸味和Oscietra 鱘魚子醬的鹹味交織升華，爆發出多重風味。
接著是鱈魚配海帶及白酒牛油汁，配上帶有絲滑清新麝香葡萄風味的「旦山廃純米吟醸雄町」，其獨特的酸度與菜餚完美結合。第三道菜為龍蝦伴龍蝦汁自製金不換意大利麵，佐以具馥郁吟釀香氣的「七賢甲斐駒純米大吟醸」，其源自米麴的旨味甚具表現力。另一道招牌菜為黃酒汁羊肚菌黃油雞，與「旦純米大吟醸」為天作之合，其芳香果味能夠大大提升雞肉的鮮味。
精選酒造／品牌：七賢（Shichiken）、旦（Dan）
港幣1,988元 + 10%服務費 （須提前三天訂座）