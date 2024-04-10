Sake Walk｜ 置地廣塲期間限定3間餐廳推清酒佳餚 配北海道海膽/生蠔/魚子醬

備受矚目的日本清酒盛會Sake Walk現正舉行，活動邀請到多間日本頂級酒造的代表到港，而三間食府Ami、SOMM和The Aubrey亦將於4月至5月帶來期間限定的特選酒造一流清酒，以及清酒佳餚美宴，讓大家品酒之餘亦能品嚐到高質的風味美食。

日式居酒屋The Aubrey

位於香港文華東方酒店頂樓的日式居酒屋The Aubrey將呈獻以七賢清酒系列為主題的美酒佳餚饗宴。首道菜式為招牌生蠔伴北海道海膽及三文魚子，搭配果香四溢、氣泡豐富的「七賢山之霞有氣清酒」。另外亦有炙燒油甘魚卷物配梅酒、青瓜、蘋果蘿蔔蓉及芝麻，以及主廚精選六件握壽司拼盤，佐以略帶甜味、餘韻短而爽口的辛口清酒「七賢星之輝有氣清酒」。吉列雞肉三文治以名貴的The Aubrey魚子醬及金箔作點綴，配以細膩芳香的 「七賢大中屋純米大吟醸」。

伊比利亞黑毛豬頸肉、可持續味噌黑鱈魚、和牛牛尾及牛骨髓炒飯將佐以果味濃郁、帶有清爽酸度的「七賢天鵞絨之味純米吟醸」。為美宴劃上甜蜜句號的是黑芝麻芝士蛋糕伴柚子沙冰，配上清新爽口、氣泡綿密的「七賢空之彩有氣清酒」，其味道豐富多樣，帶有梨子、烤麵包、無花果、鮮杏仁、白花及一絲蜜瓜風味。

精選酒造／品牌：七賢（Shichiken）

港幣2,088元 + 10%服務費



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