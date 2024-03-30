Sake Walk 2024｜日本清酒盛會Sake Walk 2024 沉浸式大師班學品酒 每位$325起

日本清酒盛會Sake Walk 2024將在4月回歸香港，捷成酒業與置地廣塲攜手合作，在中環置地廣塲舉行一系列獨家清酒主題活動，包括與多間著名日本清酒酒造合辦大師班，每位收費由$325起，參加者可以品嚐稀有頂級清酒，並在 Ami、SOMM、The Aubrey 和 Kaen Teppanyaki 四間香港高級食府品嚐為各清酒大師班特別而設的美食配對，日本清酒愛好者必去！

Sake Walk 2024清酒大師班

Sake Walk 2024將舉行五場清酒大師班，聚焦不同主題並由特邀酒造代表、清酒專家主持，介紹八大著名清酒酒造的精選出品。參加者將可深入了解複雜的釀造過程，認識各種清酒的獨特之處，深入了解背後的豐富歷史和傳統。同時，四間高級食府也特別為參加活動的賓客精心準備了一系列用以搭配優質清酒的美食，豐富的味蕾體驗，探索如何搭配不同味道來提升清酒的細膩風味。除了一系列清酒大師班之外，四月至五月期間， Ami、SOMM 和 The Aubrey 更推出限定的清酒搭配菜單，令享受更上一層樓。