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生活
2024-12-19 13:00:00

Salomon港島首間零售店落戶銅鑼灣 霓虹綠XT-Whisper新登場

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Salomon港島首間零售店落戶銅鑼灣 霓虹綠XT-Whisper新登場

Salomon港島首間零售店落戶銅鑼灣 霓虹綠XT-Whisper新登場

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法國戶外運動品牌 Salomon繼於尖沙咀開設兩間概念戶外零售店後，再次擴展零售版圖，日前正式登陸港島區，並選址銅鑼灣核心地段的希慎廣場。新店劃分為越野跑、路跑及戶外等多個區域，同時融合時尚生活方式元素，為熱愛運動與戶外生活的都市人，提供時尚又具功能實用性的產品。

Salomon港島首間零售店落戶銅鑼灣

Salomon港島首間零售店落戶銅鑼灣

劃分多個細緻區域 打造多元戶外體驗

Salomon希慎新店的設計靈感延續其他概念店的設計美學，同時將品牌核心精神「探索與挑戰」 體現在店舖的每個角落，讓顧客感受到品牌對戶外運動的熱忱。店內空間經過精心規劃，設有多個專區以滿足不同運動愛好者的需求，細緻的區域劃分包括：

越野跑（Trail Running）：專為越野跑愛好者打造的產品系列，提供優質的越野跑鞋、裝備及配件，助力挑戰各種地形的戶外路線。

路跑（Road Running）：都市跑者的理想專區，涵蓋輕量化跑鞋與高效能跑步裝備。

戶外（Outdoor）：探索自然的必備裝備，從遠足鞋到戶外服飾，滿足每位冒險者的需求。

運動時尚（Sportstyle）：備受矚目的時尚專區，結合功能性與潮流設計，為追求個性化穿搭的顧客提供更多選擇。

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Salomon銅鑼灣希慎廣場新店劃分為越野跑、路跑及戶外等多個區域。 Salomon銅鑼灣希慎廣場新店劃分為越野跑、路跑及戶外等多個區域。 Salomon銅鑼灣希慎廣場新店劃分為越野跑、路跑及戶外等多個區域。 Salomon銅鑼灣希慎廣場新店劃分為越野跑、路跑及戶外等多個區域。

霓虹綠色XT Whisper 結合啞光和亮光表面

Salomon近年來成功跨足時尚領域，成為潮流界矚目品牌，Salomon最新推出中性的XT Whisper，集戶外與現代設計美學精粹於一身，霓虹綠色鞋身結合啞光和亮光表面，在視覺對比以至材質深度和紋理層次，都豐富展現Salomon XT系列的設計血統。

XT-Whisper秉承XT傳統，透過豐富材質搭配上獨特波浪狀Sensifit環繞前腳背，再配以Quicklace系統，提供安全且穩定的穿著體驗，輕鬆在城市與戶外之間轉換穿梭。

XT-Whisper $1,398 (UNISEX) XT-Whisper $1,398 (UNISEX) XT-Whisper $1,398 (UNISEX)

SALOMON 希慎廣場戶外零售店

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場3311-312

時間：上午11時至下午9

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