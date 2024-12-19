Salomon港島首間零售店落戶銅鑼灣 霓虹綠XT-Whisper新登場

法國戶外運動品牌 Salomon繼於尖沙咀開設兩間概念戶外零售店後，再次擴展零售版圖，日前正式登陸港島區，並選址銅鑼灣核心地段的希慎廣場。新店劃分為越野跑、路跑及戶外等多個區域，同時融合時尚生活方式元素，為熱愛運動與戶外生活的都市人，提供時尚又具功能實用性的產品。

劃分多個細緻區域 打造多元戶外體驗

Salomon希慎新店的設計靈感延續其他概念店的設計美學，同時將品牌核心精神「探索與挑戰」 體現在店舖的每個角落，讓顧客感受到品牌對戶外運動的熱忱。店內空間經過精心規劃，設有多個專區以滿足不同運動愛好者的需求，細緻的區域劃分包括：

• 越野跑（Trail Running）：專為越野跑愛好者打造的產品系列，提供優質的越野跑鞋、裝備及配件，助力挑戰各種地形的戶外路線。

• 路跑（Road Running）：都市跑者的理想專區，涵蓋輕量化跑鞋與高效能跑步裝備。

• 戶外（Outdoor）：探索自然的必備裝備，從遠足鞋到戶外服飾，滿足每位冒險者的需求。

• 運動時尚（Sportstyle）：備受矚目的時尚專區，結合功能性與潮流設計，為追求個性化穿搭的顧客提供更多選擇。