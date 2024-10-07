Sam Edelman太古城開新店 率先睇秋冬系列/開幕獨家優惠

踏入初秋，Sam Edelman推出2024秋冬系列，標誌性的MARY JANE加入各種材質，如絲絨、格紋呢絨，更有燈芯絨條紋；更推出交叉帶設計款式，甜美低調，打造經典優雅的秋冬造型。品牌更在太古城中心開設新店，帶來獨家開幕優惠，想在轉季買鞋的女生不妨去看看！

瑪莉珍鞋是時尚界最經典的鞋款之一，多年來變奏出不同款式。Sam Edelman的MICHAELA瑪麗珍鞋，憑著舒適易襯的特質，備受女生喜愛。鞋款配備Sam Edelman標誌性的雙E扣，今年冬季系列更配有各種材質，包括充滿冬日感的天鵝絨、亮麗閃爍的金屬質感，以及經典的黑白真皮款式，在氣溫漸降之際，打造百搭的精緻風格。設計更加入可調節鞋帶，兼顧舒適度。