Sam Edelman太古城開新店 率先睇秋冬系列/開幕獨家優惠

踏入初秋，Sam Edelman推出2024秋冬系列，標誌性的MARY JANE加入各種材質，如絲絨、格紋呢絨，更有燈芯絨條紋；更推出交叉帶設計款式，甜美低調，打造經典優雅的秋冬造型。品牌更在太古城中心開設新店，帶來獨家開幕優惠，想在轉季買鞋的女生不妨去看看！
瑪莉珍鞋是時尚界最經典的鞋款之一，多年來變奏出不同款式。Sam Edelman的MICHAELA瑪麗珍鞋，憑著舒適易襯的特質，備受女生喜愛。鞋款配備Sam Edelman標誌性的雙E扣，今年冬季系列更配有各種材質，包括充滿冬日感的天鵝絨、亮麗閃爍的金屬質感，以及經典的黑白真皮款式，在氣溫漸降之際，打造百搭的精緻風格。設計更加入可調節鞋帶，兼顧舒適度。
品牌今年新推出Circus NY by Sam Edelman - ZURI瑪麗珍鞋，加入以精緻的交叉帶設計和小巧蝴蝶結細節，適合追求日常穿搭中蘊含低調魅力和甜美裝飾的時尚女性。
另一款ANNA瑪麗珍鞋有著芭蕾舞者般優雅的氣質，今季新推出的天鵝絨和皮革款式，更增添冬日奢華感，融合經典與現代風格，舒適優雅地與伴侶享受冬日浪漫約會之夜。
備受喜愛的LORAINE樂福鞋今季新推出奢華絲絨和經典英倫格紋設計，搭配標誌性的雙E馬銜扣細節，展現低調奢華魅力。系列以更以大膽的顏色，通過簡約的輪廓和高品質的面料，展現率性魅力。
秋冬當然少不了靴款，Sam Edelman今年推出一系列兼具時尚、舒適和多功能性的靴子，包括騎士短靴、雪地靴及高筒靴等，新款鞋履採用柔軟皮革、絲滑麂皮等高級材質，並加入不同流行元素或細節裝飾。無論是搭配牛仔褲的街頭時尚，還是約會穿搭，輕鬆對應不同穿搭的場合。
Sam Edelman的第七間專門店日前進駐太古城中心，為慶祝新店開幕，太古城中心店特別推出獨家優惠，即日起至 10 月13號，凡購買任何兩件商品即可獲贈精美行李牌一個，新註冊的Sam Ladies和 Icons會員更可獲贈香薰岩鹽燈一個。VIP 客戶可享受額外禮遇，包括免費獲贈精美首飾盒，以及本月底前賺取雙倍積分優惠。禮品限量供應，先到先得，送完即止。
Sam Edelman 太古城分店：
店舖地址：鰂魚涌太古城中心2樓264B舖
營業時間：上午11：00 – 晚上9：00
店舖電話：3421 0968