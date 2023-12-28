Samsonite x 亞洲萬里通優惠 消費滿$500 即可$1兌換1里數

年尾大家都飛咗或準備飛，當然少不了時尚可靠都行李箱。Samsonite與「亞洲萬里通」合作，推出會員專享的「$1兌換1里數」禮遇，即睇下文的優惠詳情。

Samsonite與港人最熟悉的飛行獎勵計劃「亞洲萬里通」聯手，推出會員專享「$1兌換1里數」禮遇。由2024年1月10日起，Samsonite會員及「亞洲萬里通」會員於Samsonite實體店或網店單筆消費滿港幣$500或澳門幣$525，即可享受$1兌換1里數的特別禮遇，名額有限，兌完即止。所獲得之飛行里數將於消費後下個曆月15日或以前自動轉入所屬「亞洲萬里通」戶口。另可結合各大信用卡公司提供之旅行優惠，賺盡更多飛行里數，為下一趟精彩之旅做好完美準備。