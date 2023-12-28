Samsonite x 亞洲萬里通優惠 消費滿$500 即可$1兌換1里數

年尾大家都飛咗或準備飛，當然少不了時尚可靠都行李箱。Samsonite與「亞洲萬里通」合作，推出會員專享的「$1兌換1里數」禮遇，即睇下文的優惠詳情。
Samsonite與港人最熟悉的飛行獎勵計劃「亞洲萬里通」聯手，推出會員專享「$1兌換1里數」禮遇。由2024年1月10日起，Samsonite會員及「亞洲萬里通」會員於Samsonite實體店或網店單筆消費滿港幣$500或澳門幣$525，即可享受$1兌換1里數的特別禮遇，名額有限，兌完即止。所獲得之飛行里數將於消費後下個曆月15日或以前自動轉入所屬「亞洲萬里通」戶口。另可結合各大信用卡公司提供之旅行優惠，賺盡更多飛行里數，為下一趟精彩之旅做好完美準備。
只需12,500 飛行里數 可兌換東京單程經濟客位機票一張
於農曆新年前的活動推廣期間，蒞臨Samsonite選購行李箱、背囊、袋類及旅行配件，消費指定金額可換取飛行里數，亦可兌換機票。不論以12,500飛行里數兌換東京單程經濟客位機票一張，抑或以10,000飛行里數兌換北京、首爾或新加坡單程經濟客位機票一張，還是以7,500飛行里數兌換台北或高雄單程經濟客位機票一張（更多兌換資訊請見附表），去勻環球各個目的地。
1月1日起 行李箱系列、背囊獨家優惠
另外，由2024年1月1日起，Samsonite喜迎新春推出限定優惠。STEM嶄新TRUNK型行李箱系列享85折優惠，UNIMAX系列則享88折，多款背囊亦享有新年限定優惠。此優惠同時適用於是次Samsonite與「亞洲萬里通」會員之「里賞」禮遇，等同雙重賞，購買Samsonite產品賞折扣兼賞里數。