Samsonite x SNIDEL首次跨界聯乘 夢幻奶茶色行李箱登場

Samsonite x SNIDEL聯乘行李箱以SNIDEL代表色Pink Beige為主色，箱身金屬表面和內部飾件等細節均採用統一色系，散發著富女性美及高雅柔和的氣質。行李箱內附有隔板和防水內袋收納設計，收納物件時更整齊劃一。而內裡布使用Recyclex環保裡布，由100%再生PET膠瓶製成，注重細節及加強環保意識，並印上SNIDEL原創的Toile de Jouy圖案設計，為行李箱增添優雅點綴。這次聯乘行李箱內更印有SNIDEL和Samsonite雙名標誌貼片，亦附上特製的行李牌，增添奢華感覺。