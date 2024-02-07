Samsonite x SNIDEL首次跨界聯乘 夢幻奶茶色行李箱登場

行李箱品牌Samsonite首度與日本著名品牌SNIDEL合作，推出Samsonite x SNIDEL聯乘系列，將時尚融入Samsonite Minter系列的行李箱，箱身Pink Beige奶茶色設計加上原創的Toile de Jouy圖案設計，為女生帶來夢幻的外遊風格。
Samsonite x SNIDEL聯乘行李箱以SNIDEL代表色Pink Beige為主色，箱身金屬表面和內部飾件等細節均採用統一色系，散發著富女性美及高雅柔和的氣質。行李箱內附有隔板和防水內袋收納設計，收納物件時更整齊劃一。而內裡布使用Recyclex環保裡布，由100%再生PET膠瓶製成，注重細節及加強環保意識，並印上SNIDEL原創的Toile de Jouy圖案設計，為行李箱增添優雅點綴。這次聯乘行李箱內更印有SNIDEL和Samsonite雙名標誌貼片，亦附上特製的行李牌，增添奢華感覺。
Samsonite x SNIDEL聯乘行李箱提供3種尺寸，包括55厘米、61厘米及75厘米，方便不同需要。行李箱備有多個方便功能，包括最新一代Aero-Trac避震滑輪，有效減少滑輪的振動和噪音，令行李箱在地面使用時更輕鬆順暢；行李箱前方附有掛鉤設計，可以方便鉤起hand carry bag；而TSA海關密碼鎖和雙層防盜拉鏈，亦大大提升行李箱的安全性。
Samsonite x SNIDEL聯乘系列將於2月22日起於Samsonite專門店、百貨公司專櫃及官方網店發售。