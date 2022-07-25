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2022-07-25 15:49:26

Samsung新出可換色雪櫃 聯乘MaskOn推特別版口罩

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Samsung新出可換色雪櫃 聯乘MaskOn推特別版口罩

Samsung新出可換色雪櫃 聯乘MaskOn推特別版口罩

Samsung最近新出BESPOKE設計品味雪櫃系列，讓用家自行選擇雪櫃門的顏色，以及自己組合內籠設計，靈活得來又可以展現品味。品牌更與MaskOn._聯乘推出「迷你版 BESPOKE 設計品味雪櫃」口罩套裝，讓大家自行設計口罩盒。

可自行選擇4種時尚色

傳統設計的雪櫃多數只有橡膠白、灰色或黑色，今次BESPOKE設計品味雪櫃加入4大時尚色系玻璃面板，包括海軍藍(Glam Navy)、迷霧白(CleanWhite)、淡粉桃(Clean Peach)及天空藍(Satin Sky Blue)，用家可以自己撞色，令廚房空間增添色彩及時尚格調。

BESPOKE設計品味雪櫃

BESPOKE設計品味雪櫃

具靈活變溫功能 即時變冰格

雪櫃兩款機型採用獨有技術，讓外型更纖巧的同時存放量更多。同時一門雪櫃設有靈活變溫功能(可靈活轉換成溫度為最低-23至最高7)，可透過Precise精準功能，控制3種溫度模式設定Cold+(-1.8)Cold(-1.3)Fresh(-0.8)，既可彈性調節成為冷藏室或冷凍室的同時，提供不同冷藏溫度的食物儲存空間。

歌手陳柏宇的太太 Leanne作為模特兒，素來時尚觸覺敏銳，她尤其鍾情淡粉桃配迷霧白的撞色搭配，點綴家中設計。 新系列吸引到兩位時尚靚媽楊洛婷(Rabeaa)及符曉薇(Leanne)的喜愛，Rabeea對於4款顏色都大為喜愛，表示BESPOKE 完全打破了對雪櫃的刻板形象，雪櫃面板更是不同質感的玻璃材質。

聯乘MaskOn推「迷你版BESPOKE 設計品味雪櫃」口罩套裝

為讓更多用戶認識BESPOKE設計品味雪櫃系列，Samsung聯乘MaskOn._推出「迷你版BESPOKE 設計品味雪櫃」口罩套裝，呼應 BESPOKE 設計品味雪櫃系列的「Designed for you, by you」的設計概念。口罩外盒設計變身成「迷你版BESPOKE 設計品味雪櫃」，貼心配備與BESPOKE 玻璃雪櫃面板同色的4款磁石貼，讓大家隨個人喜好換上不同的色彩磁石貼，配搭出具「BESPOKE 個人化」色彩的BESPOKE 雪櫃口罩盒設計。除了可存放口罩外，更可當作玩味的點綴擺設。凡於推廣期內購買Samsung BESPOKE 設計品味雪櫃系列，即可獲贈同MaskOn 聯乘推出特別版「迷你版BESPOKE設計品味雪櫃」口罩一盒。

大家隨個人喜好換上不同的色彩磁石貼。 特別版「迷你版BESPOKE設計品味雪櫃」口罩套裝 「迷你版BESPOKE設計品味雪櫃」口罩套裝共有4色。
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