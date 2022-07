Samsung新出可換色雪櫃 聯乘MaskOn推特別版口罩

聯乘 MaskOn 推「迷你版 BESPOKE 設計品味雪櫃」口罩套裝

為讓更多用戶認識BESPOKE設計品味雪櫃系列,Samsung聯乘MaskOn._推出「迷你版BESPOKE 設計品味雪櫃」口罩套裝,呼應 BESPOKE 設計品味雪櫃系列的「Designed for you, by you」的設計概念。口罩外盒設計變身成「迷你版BESPOKE 設計品味雪櫃」,貼心配備與BESPOKE 玻璃雪櫃面板同色的4款磁石貼,讓大家隨個人喜好換上不同的色彩磁石貼,配搭出具「BESPOKE 個人化」色彩的BESPOKE 雪櫃口罩盒設計。除了可存放口罩外,更可當作玩味的點綴擺設。凡於推廣期內購買Samsung BESPOKE 設計品味雪櫃系列,即可獲贈同MaskOn 聯乘推出特別版「迷你版BESPOKE設計品味雪櫃」口罩一盒。