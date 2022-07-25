Samsung新出可換色雪櫃 聯乘MaskOn推特別版口罩

Samsung最近新出BESPOKE設計品味雪櫃系列，讓用家自行選擇雪櫃門的顏色，以及自己組合內籠設計，靈活得來又可以展現品味。品牌更與MaskOn._聯乘推出「迷你版 BESPOKE 設計品味雪櫃」口罩套裝，讓大家自行設計口罩盒。 可自行選擇 4 種時尚色 傳統設計的雪櫃多數只有橡膠白、灰色或黑色，今次BESPOKE設計品味雪櫃加入4大時尚色系玻璃面板，包括海軍藍(Glam Navy)、迷霧白(CleanWhite)、淡粉桃(Clean Peach)及天空藍(Satin Sky Blue)，用家可以自己撞色，令廚房空間增添色彩及時尚格調。

BESPOKE設計品味雪櫃

具靈活變溫功能 即時變冰格 雪櫃兩款機型採用獨有技術，讓外型更纖巧的同時存放量更多。同時一門雪櫃設有靈活變溫功能(可靈活轉換成溫度為最低-23至最高7度)，可透過Precise精準功能，控制3種溫度模式設定Cold+(-1.8度)、Cold(-1.3度)及Fresh(-0.8度)，既可彈性調節成為冷藏室或冷凍室的同時，提供不同冷藏溫度的食物儲存空間。