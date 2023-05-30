Samsung網店推獨家優惠 消費滿指定金額送首爾來回機票/酒店二人自助晚餐

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二人 Chill 享樂推介： Galaxy Z Flip4 及 The Freestyle 投影機

消費滿港幣 18,000 元即送韓亞航空香港至首爾來回機票乙張（價值約港幣3,000元*） Combo 推介 Galaxy Z Fold4 512GB 及 Watch5 44mm (LTE)

Galaxy Book3 Ultra 系列

43" Neo QLED 4K QN90C 及 Q-series HW-Q800C 5.1.2ch Soundbar 消費滿港幣 32,000 元即送韓亞航空香港至首爾來回機票兩張（價值約港幣6,000元*） Combo 推介 Galaxy Book3 Ultra i9 及 Galaxy S23

55" OLED 4K S95C 及 Q-series HW-Q990C 11.1.4ch Soundbar