Samsung限定店登陸銅鑼灣 5大打卡位/逢周三名人直播/周末工作坊

Samsung旗艦手機Galaxy Z系列自推出以來掀起摺機熱潮，為迎接新登場的摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold4及Z Flip4，Samsung特意於銅鑼灣鬧市開設「The Z Mansion – by Galaxy Z Fold4 l Z Flip4 期間限定店」，限定店由塗鴉藝術家LOUSY精心設計五大藝術打卡空間，更請來多位星級名人主持直播及舉辦工作坊，滿足一眾潮流及科技達人。

多個特色體驗區 新機試玩 + 藝術級打卡位 有別於傳統展示櫃位，期間限定店劃分成多個時尚空間，讓用家體驗Flex模式拍攝。限定店以Bora紫作主調，外型恰似一座歐式建築，穿過以立體玻璃折射紫色彩光、科技感極強的入口後，所有顧客都可於入口免費租借Galaxy Z Fold4或Z Flip4 打卡，無條件率先試玩多項功能。

由本地塗鴉藝術家LOUSY親自操刀的「The Space Room by LOUSY」，以其一貫明快的鮮粉紅色線條，在空間內奔放地繪畫出各種與 Galaxy主題相關的玩味塗鴉圖案，用家更可即時利用Galaxy Z Flip4 特有的Hands-free及多角度拍攝功能，與近3米高的巨型LOUSY公仔同框打卡

Samsung Galaxy Z系列主打功能強大之餘，亦以時尚型格為賣點。「The Glamour」時尚體驗區以時裝為概念，用家可即場在LED燈迸發出迷彩光線的衣櫥及拱型鏡子裝置藝術打卡位，化身成為時裝雜誌封面人物。

另一置於期間限定店一隅的「The Garden」把用家帶到詩情畫意的英式花園，為迎合年青一代手機食先拍攝文化，各用家除了可以在花園打卡，更可利用 Galaxy Z Flip4 專屬的 Top Down Capture 高角度俯拍摺疊攝影，在靚景襯托下以俯視角度拍下Foodie級數的IG美食照。

最後，「The Music」體驗區則讓用家率先感受 Galaxy Z Fold4 及 Z Flip4 的震撼多媒體體驗，以黑白色為主調的空間，充滿型格魅力。用家可隨意戴上支援頂尖24-bit原音重現極致聲動Galaxy Buds 2 Pro智能降噪耳機，邊Chill住享受音樂，邊盡情試玩Galaxy Z Fold4的最新multi-tasking多工作業特大屏幕所帶來的極致遊戲體驗。

星級嘉賓坐陣主題直播及工作坊 Galaxy Z Fold4 及 Z Flip4 不但集頂尖科技於一身，個人化的設計更一次過滿足用家工作、休閒及時尚等不同需求。Samsung特意邀請音樂、時裝美容及電玩等多位城中名人，一連5個星期舉辦不同主題的「THE Z LIVE」直播（逢星期三晚上7:30進行直播）及「THE Z ATELIER」工作坊（逢周末、假日中午12:30至下午 6:30 舉行），發掘手機的強大潛能。 日期 「THE Z LIVE」直播 （逢星期三晚上7:30進行直播） 9月7日 適逢中秋佳節，期間限定店將迎來連串節慶活動，並邀請人氣歌手洪嘉豪親臨新店進行Live直播音樂會，與一眾線上樂迷共慶佳節，一同體驗全新嘅Galaxy Z Fold4及 Z Flip4 。 9月14日 形象改造專家RickyKAZAF將現身期間限定店進行網上直播，親身教授上鏡時化妝髮型小技巧，教教大家點運用Galaxy Z Fold4及Z Flip4 幫手，輕易在鏡頭前隱藏缺點，突出五官輪廓優勢！ 9月21日 喜歡打機的朋友則不能錯過第四周的活動。「黑面女神」Ah Gi樊沛珈將現身期間限定店直播示範Galaxy Z Fold4打機，與一眾機迷隔空交流打機心得。 9月28日 壓軸最後一周由人氣 YouTube 頻道FHProductionHK三位藝人：熊仔頭、藍仔頭以及雪瑤到場分享與手機相關的趣聞，即場示範不同的有趣自拍姿勢，活用不同模式達到理想拍攝效果的小貼士。 日期 「THE Z ATELIER」工作坊 （逢周末、假日中午12:30至下午 6:00 舉行） 9月3-4日 手機的功能不再局限於優化日常生活，不同的顏色更可成為穿搭的配襯單品。因此，首個打響頭炮的周末工作坊離不開時尚潮流，Samsung 特意邀請了著名造型師 Constance Lee 教授日常配襯的小貼士，包括如何以 Galaxy Z Flip4 襯出不同穿搭風格，助你mix & match 出多款時尚造型。 9月10-12日 今個中秋來DIY 一個獨一無二的LED燈籠吧！以色彩斑斕的LED燈扭出充滿節日氣氛的中秋兔子，製成充滿時尚玩味的潮流燈籠，仲可以即時用Galaxy Z Fold4及Flip4 試玩夜拍效果！ 9月17-18日 形象改造專家RickyKAZAF將於周末到場親授各種零修圖造型秘訣，更會即場示範如何用Galaxy Z Fold4及Flip4拍攝，找到最住的拍攝角度。 9月24-25日 各位資深機迷、手遊愛好者絕不能錯過此周末，由GadgetGang的科技主播阿聰、Vincent更聯同YouTuber陳小悠教大家如何用盡 Galaxy Z Fold 4 的各項功能，並落場與參加者鬥game。 10月1-2、4日 由本地手造皮革品牌Hillier Leathercraft教大家親手打造個性化的皮革電話繩，除了方便日常行街、運動輕身上路，同時不同顏色電話繩更為日常造型作點綴。

驚喜獨家限時禮遇 同場加映限時禮遇，凡於店內完成簡單任務，即可獲贈LOUSY X Galaxy Z Series獨家環保袋。另外，凡於銅鑼灣指定零售商購買Galaxy Z Flip4，更即可獲贈限量 LOUSY X Galaxy Z Series 星星斜孭袋乙個及無線閃充充電板(包括旅行充電器）乙個(建議零售價$468)，數量有限、送完即止。而購買 Galaxy Z Fold4 則可獲贈Now TV H1 及足球組合(6個月)連安裝(正價$2,582)。

LOUSY X Galaxy Z Series 獨家環保袋及LOUSY X Galaxy Z Series 星星斜孭袋