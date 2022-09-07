Samsung限定店登陸銅鑼灣 5大打卡位/逢周三名人直播/周末工作坊

Samsung旗艦手機Galaxy Z系列自推出以來掀起摺機熱潮，為迎接新登場的摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold4及Z Flip4，Samsung特意於銅鑼灣鬧市開設「The Z Mansion – by Galaxy Z Fold4 l Z Flip4 期間限定店」，限定店由塗鴉藝術家LOUSY精心設計五大藝術打卡空間，更請來多位星級名人主持直播及舉辦工作坊，滿足一眾潮流及科技達人。
多個特色體驗區 新機試玩+藝術級打卡位
有別於傳統展示櫃位，期間限定店劃分成多個時尚空間，讓用家體驗Flex模式拍攝。限定店以Bora紫作主調，外型恰似一座歐式建築，穿過以立體玻璃折射紫色彩光、科技感極強的入口後，所有顧客都可於入口免費租借Galaxy Z Fold4或Z Flip4 打卡，無條件率先試玩多項功能。
由本地塗鴉藝術家LOUSY親自操刀的「The Space Room by LOUSY」，以其一貫明快的鮮粉紅色線條，在空間內奔放地繪畫出各種與 Galaxy主題相關的玩味塗鴉圖案，用家更可即時利用Galaxy Z Flip4 特有的Hands-free及多角度拍攝功能，與近3米高的巨型LOUSY公仔同框打卡
Samsung Galaxy Z系列主打功能強大之餘，亦以時尚型格為賣點。「The Glamour」時尚體驗區以時裝為概念，用家可即場在LED燈迸發出迷彩光線的衣櫥及拱型鏡子裝置藝術打卡位，化身成為時裝雜誌封面人物。
另一置於期間限定店一隅的「The Garden」把用家帶到詩情畫意的英式花園，為迎合年青一代手機食先拍攝文化，各用家除了可以在花園打卡，更可利用 Galaxy Z Flip4 專屬的 Top Down Capture 高角度俯拍摺疊攝影，在靚景襯托下以俯視角度拍下Foodie級數的IG美食照。
最後，「The Music」體驗區則讓用家率先感受 Galaxy Z Fold4 及 Z Flip4 的震撼多媒體體驗，以黑白色為主調的空間，充滿型格魅力。用家可隨意戴上支援頂尖24-bit原音重現極致聲動Galaxy Buds 2 Pro智能降噪耳機，邊Chill住享受音樂，邊盡情試玩Galaxy Z Fold4的最新multi-tasking多工作業特大屏幕所帶來的極致遊戲體驗。
星級嘉賓坐陣主題直播及工作坊
Galaxy Z Fold4 及 Z Flip4 不但集頂尖科技於一身，個人化的設計更一次過滿足用家工作、休閒及時尚等不同需求。Samsung特意邀請音樂、時裝美容及電玩等多位城中名人，一連5個星期舉辦不同主題的「THE Z LIVE」直播（逢星期三晚上7:30進行直播）及「THE Z ATELIER」工作坊（逢周末、假日中午12:30至下午 6:30 舉行），發掘手機的強大潛能。
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驚喜獨家限時禮遇
同場加映限時禮遇，凡於店內完成簡單任務，即可獲贈LOUSY X Galaxy Z Series獨家環保袋。另外，凡於銅鑼灣指定零售商購買Galaxy Z Flip4，更即可獲贈限量 LOUSY X Galaxy Z Series 星星斜孭袋乙個及無線閃充充電板(包括旅行充電器）乙個(建議零售價$468)，數量有限、送完即止。而購買 Galaxy Z Fold4 則可獲贈Now TV H1 及足球組合(6個月)連安裝(正價$2,582)。
Samsung Galaxy The Z Mansion – by Galaxy Z Fold4 l Z Flip4 期間限定店
日期：即日至10月4日
時間：12:00pm - 9:00pm (9月2日的閉店時間為6:00pm)
地址：銅鑼灣百德新街 Fashion Walk 地下6-7號舖